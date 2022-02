Winnen is niet zo makkelijk, zelfs niet voor Suzanne Schulting

Winnen is zo eenvoudig niet. Suzanne Schulting bleef het maar herhalen, de afgelopen dagen in Peking. Ook de grootste favorieten eindigen niet altijd bovenaan, terwijl dat wel van ze wordt verwacht. Woensdag eindigde het toernooi voor Schulting met brons op de 1500 meter. Haar vierde medaille.

Zeg keert met twee keer goud en een keer zilver en brons terug naar Nederland. Het was een unieke score, in een sport die zo onvoorspelbaar kan zijn. Op elke individuele afstand haalde ze een medaille. Ze won de 1000 meter, werd tweede op de 500 meter en veroverde dus brons op de 1500 meter.

Tranen om gemist goud en ontlading

Na afloop kwamen er tranen. Ze was op weg naar goud, voelde ze, tot ze door de Chinese Han een zet kreeg en haar snelheid verloor. Om die reden kon ze het gat naar winnares Choi en de Italiaanse Fontana niet meer overbruggen.

Dat ze goud verloor, was een van de redenen van haar tranen. Ze had zich zo goed gevoeld, dat ze er helemaal van overtuigd was dat ze voor goud kon gaan. Tegelijkertijd kwam de ontlading er ook uit. Na een lang olympisch toernooi was het klaar voor haar. De vrouw die wel even vijf keer goud zou winnen, was verlost van de druk op haar schouders.

Ze droeg het professioneel, de tien dagen van haar olympisch toernooi. Elke keer antwoordde ze na haar races minutenlang op alle vragen, zij het op haar knieën omdat ze haar voeten ‘waar ze altijd last van heeft’ wilde ontzien. Ze wierp zich bewust op als kopvrouw, stuurde de interviews die het team samen deed. En omdat ze wist dat shorttrack zo moeilijk is, bleef ze vakkundig weg van vragen over hoeveel goud ze wel niet zou winnen.

Schulting gaf het toernooi glans

Dat ze uiteindelijk met vier medailles uit Peking vertrekt, maakt haar natuurlijk trots, zei ze, terwijl de echte emotie al was gezakt. Maar woensdag toch even niet. Daarvoor zat de race nog te vers in het geheugen. “Ik denk dat als ik ga terugkijken, ik vooral die 1000 meter ga zien, en dat ik in tranen ben als ik die andere twee races bekijk.”

In die twee races ging het mis voor Schulting. Of althans, het werd geen goud. Maar het was wel Schulting die dit toernooi voor Nederland glans gaf. Bij alle medailles voor de Nederlandse ploeg in Peking was ze betrokken. Wie aan scorebordjournalistiek doet, telt weliswaar evenveel medailles als vier jaar geleden, maar meer gecentreerd rond één persoon. Vier jaar geleden won Sjinkie Knegt nog zilver, evenals Yara van Kerkhof. Was er dan wel in de breedte progressie geboekt?

Teleurstellende mannen

Bondscoach Jeroen Otter liep woensdag de races snel door, en vergeleek ze met vier jaar geleden. Bij de vrouwen, vond Otter, was het niveau hoog. Was de ploeg vier jaar geleden de verrassing, nu was Nederland favoriet. Met Schulting, maar ook met de aflossing. Achter haar schaatste Xandra Velzeboer naar twee vijfde plaatsen. Selma Poutsma en Rianne de Vries haalden halve finales. Velzeboer was blij, want haar ‘niveau was uitgekomen’.

Bij de mannen was de conclusie dat het vooral ‘teleurstellend’ was geweest, zoals Itzhak de Laat concludeerde. Geen finale werd gehaald. De Laat werd nog vijfde op de 1000 meter, maar dat was omdat hij de B-finale won. Sjinkie Knegt liep tegen meerdere diskwalificaties aan. Jens van ‘t Wout, Sven Roes en Dylan Hoogerwerf konden niet overtuigen. Wat dat betreft waren de Spelen een voortzetting van de krachtsverhoudingen uit de wereldbekers.

Een goede aflossing had het gemoed kunnen verbeteren, maar de finale werd op twee duizendsten van een seconde gemist. Dus ja, wat moest je er dan nog van zeggen? De Laat: “Ik vind dat we ook veel shorttrackpech hebben gehad.”

Schulting even niet bellen

Hij doelde op het gegeven dat winst en verlies regelmatig heel dicht bij elkaar liggen. Maar dat was ook niet helemaal waar. Jeroen Otter leerde de vrouwen de afgelopen vier jaar winnen. Bij de mannen moet dat weer gebeuren. Want Otter stelde vast dat de mannen en vrouwen fysiek goed in orde waren. “Het moet alleen een keer doorzetten”, zei hij. Otter doelde op ofwel vertrouwen, ofwel tactiek. Niet per se op pech.

Schulting bewees dat ze wereldtop was. Ze won op alle individuele afstanden een medaille en won met de ploeg voor het eerst de olympische aflossing, het koningsnummer van de sport. Toernooi geslaagd. Ze schoot nog even vol toen ze terugdacht aan al die momenten in de afgelopen vier jaar. “Ik heb zo van dat proces genoten. Als persoon gegroeid, ik ben supertrots dat ik me zo heb kunnen ontwikkelen.”

En ze vindt nog steeds iets waardoor ze zin heeft in haar trainingen. “Maar nu denk ik even: mij niet bellen de komende tijd.”

Suzanne Schulting na haar bronzen race op de 1500 meter. Beeld Reuters

