Winnaar Hindley, bergkoning Bouwman en showman Van der Poel: zij kleurden dit jaar de Giro

Jai Hindley won zondag na de afsluitende tijdrit de Ronde van Italië, een wedstrijd die op een enkele dag na nooit saai was. Dat kwam ook door renners die hun eigen stijl ten volle wisten te benutten. Wie kleurden deze Giro?

Jai Hindley

De Australiër Jai Hindley is het wel gewend dat mensen niet weten hoe je zijn voornaam moet uitspreken, dus op zijn sociale media heeft hij het maar uitgelegd. Het is Jai zoals ‘hi met een J’, valt er te lezen – in Nederlands fonetisch dsjeej. Sinds zondag kan de Australiër zich ook zo voorstellen: ‘Jai, Girowinnaar’.

In een bewolkt Verona, vlak bij het klassieke amfitheater van de start, won de 26-jarige Hindley de grootste prijs uit zijn carrière. In de door de Italiaan Matteo Sobrero gewonnen tijdrit verdedigde hij het roze zonder problemen. Richard Carapaz werd in het algemeen klassement op ruim een minuut tweede, Mikel Landa derde.

Hindley is de eerste Australiër die de Giro wint. Tot op de laatste dag moest hij rijden voor een resultaat. Maar dat was niet nieuw voor hem. In 2020, toen de Giro vanwege corona laat in het jaar werd verreden, veroverde hij toen nog in dienst van Team DSM in de twintigste etappe de leiderstrui, om die in de laatste tijdrit weer te verliezen aan Tao Geoghegan Hart.

Een dikke kus op het roze

Dit jaar verliep bijna volgens hetzelfde scenario. Hij won in de eerste week op de machtige Blockhaus, en reed daarna veelal in het zog van de man die lang aan de leiding ging: Richard Carapaz. Zaterdag lukte het hem om de Ecuadoriaan van Ineos te lossen en zelf aan de leiding te komen. Toen hij zijn roze trui kreeg uitgereikt op het erepodium bovenop de gevreesde Passo Fedaia, pakte hij het kleinood met twee handen beet en gaf hij er een dikke kus op. Hij behield de trui dit keer wel, op de belangrijkste dag van de Giro: de laatste.

Hindley was niet vaak zichtbaar. Maar het was ook niet zijn stijl om telkens maar weer voorop te rijden. Hindley moest wachten, loeren, hopen dat er een moment kwam om ‘de lucifers te verbranden’, zoals hij zelf zei. De kans kwam uiteindelijk zaterdag, toen hij eindelijk van Carapaz weg wist te rijden en in één klap anderhalve minuut voorsprong op kon bouwen. Het was een voorsprong die zondag niet in gevaar kwam: op de top van het klimmetje in de tijdrit was het verschil tussen de twee slechts een seconde.

Zijn ploeg, Bora-Hansgrohe, zorgde overigens wel voor een van de spectaculairste ritten deze ronde, door de veertiende etappe richting Turijn op ruim tachtig kilometer van de finish open te breken. Die manier van racen leidde tot een aantrekkelijk koersverloop, in een verder relatief vastgeroeste klassementsstrijd, die pas op de een-na-laatste dag in de plooi viel.

Hindley behield de trui dit jaar een dag langer dan in 2020. In Verona mocht hij de ‘trofeo senza fine’ optillen, de naam voor de spiraalvormige beker voor de eindwinnaar. Hij bewees dat de tweede plaats van 2020 geen incident was.

Mathieu van der Poel in de Ronde van Italië. Beeld AP

Mathieu van der Poel

Hindley was de beste in de Giro, maar Mathieu van der Poel pakte iedereen in. Hij was van een ander niveau, in ieder geval voor de fans. Zelden werd een renner zo snel populair in Italië als Van der Poel deze drie weken. Hij kwam naar Italië om te kijken of hij drie weken vol kon houden. Hij ging weg met een ritzege, drie dagen roze trui, een onuitputtelijke aanvalslust en een grote glimlach. Hij had het gevoel dat hij in de derde week zelfs beter was dan aan het begin, zo vertelde hij in het AD.

Dat hij bovendien een magneet is voor de fans, hielp alleen maar mee. Zaterdag maakte hij ver achter Hindley en de rest van de klassementsrenners lol met vriend Pascal Eenkhoorn op de Passo Fedaia, waar Eenkhoorn met een grote Colombiaanse vlag zwaaide en Van der Poel met een selfiestick van een fan aan de haal ging.

¿Alguna vez un corredor extranjero ondeo de lado a lado la bandera de tu país en plena etapa del giro de Italia? Pues no, nunca los vas a sentir, aquí el único caso @PascalEenkhoorn @mathieuvdpoel 😂😍 pic.twitter.com/nYBytGFTKY — CarthyVipi (@cookfill) 29 mei 2022

De ‘Grande Partenza’ in Hongarije leidde tot zijn succes deze ronde, met ritwinst en de bijbehorende roze trui. Hij behield hem tot in Italië, na een sterke tijdrit en een langzame sprintersetappe die Van der Poel zelf bestempelde als de ‘makkelijkste race ooit’.

Maar eenmaal in Italië ging de rem eraf. Bijna elke dag demarreerde hij, zelfs in de zwaarste bergritten. Zondag wilde hij nog één keer winnen, maar hij kwam tekort in de tijdrit. Niet getreurd, de ronde was al geslaagd. Met een laatste wheelie kwam hij het amfitheater in Verona binnen. Als winnaar en showman tegelijk.

Koen Bouwman

Het was een Giro met Nederlands succes. Een Giro bovendien met nieuwe namen als Gijs Leemreize (vijf keer top-tien), Thymen Arensman en Pascal Eenkhoorn. Maar de grootste prijzen waren voor Koen Bouwman, die voor Jumbo-Visma de Giro redde, na het wegvallen van Tom Dumoulin.

Twee etappes won hij, en hij nam de bergtrui mee naar huis, naar Ulft. Zondag reed hij in het blauw als trotse winnaar van het bergklassement door Verona. Het was zijn definitieve doorbraak als klimmer, nadat hij vorig jaar al twaalfde was geworden in het klassement.

Bouwman zorgde voor genoeg sfeer binnen de ploeg. Er was ruimte om aan te vallen. Jos van Emden noemde het zondag zelfs de ‘leukste Giro van de ploeg’. “Plezier stond voorop”, zei hij tegen Eurosport. En over Bouwman: “Laatste keer dat ik Koentje zeg, want hij is een grote meneer”.

Ooit kon hij als jongen naar De Graafschap om te voetballen, maar hij koos voor de fiets. En de Giro ligt hem. Een klassement rijden is niks voor hem, en ook in de Tour zal hij waarschijnlijk weinig komen. Dat zegt hij zelf: daar is hij niet goed genoeg voor. Maar klimmen kan hij zeker en in Italië had hij er dit keer alle vrijheid voor.

Lees ook:

Koen Bouwman wint 19de etappe Giro, waarom zijn de Nederlanders zo goed?

Koen Bouwman won vrijdag zijn tweede rit in de Giro. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf. Bijna elke dag rijden er Nederlandse renners voorop in de Ronde van Italië. Vijf redenen waarom Nederlanders zo prominent in beeld rijden.