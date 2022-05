Willem II verlaat de eredivisie na een bijna sjieke degradatie in Tilburg

Een uur voor aanvang van de ‘do or die-wedstrijd’ leeft supporter Chrétien Robben (60) nog tussen hoop en vrees. Om zijn buik spant een Willem II-shirt, om zijn hals hangt een sjaal van de club. Robben miste sinds 1978 nog geen enkele thuiswedstrijd van Willem II. “We hadden eerst niks, we hebben nog steeds niks, maar het kan nog alles worden vandaag. En och, NAC blijft in de eerste divisie. Dan hebben we volgend seizoen weer de derby.”

Mócht het toch misgaan deze zondag, dan weet Robben wel waar het aan lag. Het transferbeleid. Vorig seizoen vertrokken drie centrale verdedigers – Holman, Peeters en Van Beek – Bergström en Jensen kwamen ervoor terug. “Die waren een parodie op voetbal.” Bovendien kwam er voor spits Pavlidis (naar AZ) aanvankelijk niets terug. Het gevolg: technisch directeur Joris Mathijsen en trainer Fred Grim werden begin maart de laan uitgestuurd. Robben: “Ik denk dat de Raad van Commissarissen eerder had moeten ingrijpen”.

Robben miste het hele seizoen zijn vaste maatje Frans op de tribune, Die overleed een jaar geleden. “Misschien dat hij vandaag van boven kan zorgen voor het achtste wereldwonder.”

Onvoorwaardelijke steun

Dan is het tijd om zijn plek op de Kingside in te nemen, waar de fanatiekste deel van de Tilburgse aanhang zit. De supporters vestigden dit seizoen hun reputatie met hun onvoorwaardelijke steun. Toen de stadions door corona leeg bleven, verloor Willem II vier thuiswedstrijden tegen Sparta, NEC, Cambuur en Go Ahead. Achteraf catastrofaal. Mét publiek richtte Willem II zich op, maar dat deed de concurrentie ook.

Deze zondag zindert het volle Koning Willem II-stadion. Met vuurwerk en permanent gezang, dat de thuisploeg ‘voor niemand bang’ is. De fans krijgen wat ze willen: een gepassioneerd Willem II dat beseft dat het doodsstrijd moet leveren. FC Utrecht wordt fysiek afgetroefd. Het stadion ontploft als Hornkamp de bal in het doel werkt: 1-0. Zou het dan toch?

Maar hoewel Saddiki na rust de 2-0 tegen de touwen ramt en Van Overeem de bal in eigen doel werkt (3-0) daalt langzaam het besef in dat het allemaal weinig uithaalt. De standen op andere velden bepalen het lot van Willem II, of het volgend seizoen naar plaatsen als Dordrecht, Helmond en Oss moet. Heel even is er gejuich, in de 84ste minuut. In het veld dacht Freek Heerkens dat NEC gelijk had gemaakt tegen Fortuna Sittard. “Maar na een halve minuut wist ik al dat het niet zo was. Ineens totale stilte.”

Als ook in Nijmegen het fluitsignaal heeft geklonken, maken de spelers een treurmars langs de volle tribunes. Ze worden massaal en hartstochtelijk toegezongen. De spelers klappen. Het is een bijna sjieke degradatie. ‘Wrang’, ‘zuur’ en ‘bitter’ zijn de woorden die oer-Willem II’er Heerkens gebruikt als hij later in een hoek van het stadion de degradatie moet typeren. “Ik was ervan overtuigd dat er op de andere velden wel iets gunstigs zou gebeuren.”

‘Wij waren niet goed genoeg’

Niet dus. En dan de oorzaken. Heerkens spreekt van ‘een samenloop van omstandigheden’. “Bij iedere club die degradeert, gebeuren wel zaken die je achteraf kunt aankruisen. Een trainerswissel, spelers die niet voldoende presteren, een negatieve spiraal. Bestuurlijke onrust? Jullie zeggen het. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat die doorsijpelt naar het veld. Wij spelers moeten ook allemaal naar onszelf kijken. Uiteindelijk sta je op de ranglijst waar je hoort te staan. Wij waren dus niet goed genoeg.”

Trainer Kevin Hofland staat met zijn handen in zijn zakken. Hij nam het begin maart over van Grim. Zijn balans: elf punten uit acht duels, niet slecht. “Dit komt hard aan”, zegt Hofland. Als iemand hem sterkte wenst, is er ruimte voor relativering. “Er is niemand dood hè?”

Zo denkt Chrétien Robben er ook over. In het volle supportershome staat hij na afloop de teleurstelling weg te spoelen met bier. “Er zijn ergere dingen hè. Anders moet je niet voor Willem II zijn. Ik heb het eerder meegemaakt. We degraderen niet vandaag. Dat doe je door tegen Sparta zes punten en tegen Fortuna vier punten te verliezen. Maar we gaan met opgeheven hoofd.” Of hij weer een seizoenskaart gaat kopen? “Tuurlijk. Wij zingen niet voor niets: till I die.”

