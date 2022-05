Willem II: meer passie, maar het blijft te lief en naïef

Als je in nood bent, is er altijd de neiging om de schuld buiten jezelf te zoeken. Dat deed Paul Llonch, middenvelder van Willem II, na de wedstrijd tegen PSV. In zijn ogen had scheidsrechter Jochem Kamphuis ten onrechte het doelpunt van Ritsu Doan – al na 1 minuut en 15 seconden – goedgekeurd. Klassejustitie, suggereerde Llonch. “Grote clubs zijn in het voordeel.”

PSV-spits Vinícius had buitenspel gestaan, de VAR constateerde dat ook, maar Kamphuis vond dat het gebeurde te ver voor de goal viel. Een soortgelijk geval leidde tijdens de bekerfinale wel tot een afgekeurd doelpunt van Ajax. “De scheidsrechter vond dat er een nieuwe aanval was begonnen”, mopperde Willem II-trainer Kevin Hofland. “Er moet maar eens ingegrepen worden bij de arbitrage. Gooi ze er maar eens een weekend uit. Er stond een grensrechter te slapen. Als mijn zoon dat op school doet, wordt hij ook naar huis gestuurd.”

Owusu riep ‘raken, raken!’

Knullig voor het toch al geplaagde Willem II, maar het was achteraf gezien niet doorslaggevend. De Tilburgse hekkensluiter deed vooral zichzelf de das om. De wijze waarop was illustratief. Na precies een uur leek een hoge voorzet van Joey Veerman een eenvoudige prooi voor doelman Timon Wellenreuther, maar verdediger Wessel Dammers gleed hem in eigen doel. Hij had collega Owusu horen roepen ‘raken! raken!’ Dammers: “Dat deed ik dus. Dan is het alles of niets.”

Het werd niets, oftewel 4-2, waarmee het pleit in het Brabantse onderonsje was beslecht. “Die gaan naar Helmond Sport”, zongen de fans van PSV jennerig. Afdalen naar de eerste divisie; het valt voor dit Willem II te vrezen. Tegen PSV was het allemaal weer net wat te lief en te naïef – en fysiek (veel) te min. Geen speler in het brave Tilburgse team lijkt in staat de rest op te jutten om de rand van het toelaatbare op te zoeken. PSV, zwaar gehavend door blessures, vroeg met belabberd spel om fatale averij in de kampioensrace met Ajax, maar het arme Willem II was er niet toe in staat.

Nog geen wezenlijke wending

Een simpele kwestie van een gebrek aan kwaliteit, vooral door het matig transferbeleid afgelopen jaar. De recente trainerswissel – Hofland kwam voor Fred Grim – bracht nog geen wezenlijke wending, ondanks de winst vorige week op het slappe Vitesse. Getrouw aan de huisstijl handhaafde Hofland ook in Eindhoven het 4-3-3-systeem. Hij heeft ook niet het materiaal om een muur te metselen voor de eigen goal.

Willem II wilde wel, maar was verdedigend te kwetsbaar om het onwennige PSV in een fantasie-opstelling van zich af te houden. Zonder Götze, Ramalho, Madueke, Boscagli en Vertessen ging PSV toch met 3-1 rusten, omdat het met Gakpo en Zahavi nog altijd genoeg scorend vermogen heeft. Het Tilburgse kamp klampte zich na afloop logischerwijs vast aan de positieve dingen. Dat er dankzij Nunnely en Kabangu toch maar mooi twee keer was gescoord, bijvoorbeeld. Dammers: “Daar moeten we ons aan vasthouden.” En Hofland: “We zijn hier niet weggespeeld.”

Moed houden is het parool, misschien tegen beter weten in. Volgens Dammers heeft Hofland wel degelijk wat teweeggebracht, vooral mentaal: meer samenwerking, meer teamgeest. Hofland: “Ik heb ze gezegd met passie te spelen. Dat doen ze nu. Als ik zie hoe ze in de kleedkamer tegen elkaar tekeer gaan, wat er bij mijn komst nog niet was, dan moet dat uiteindelijk resultaat opleveren.”

Lees ook: Degradatiespook waart rond in de Eredivisie, en turnster mist controversiële coach

Hier vindt u een kort overzicht van alles wat vandaag over sport op Trouw verschenen is.