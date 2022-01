Willem II glijdt verder af door gebrek aan chemie tussen allemaal bv’tjes

De lichten van het Koning Willem II-stadion zijn zaterdagnacht al gedoofd als Fred Grim, trainer van het geplaagde Willem II, de vinger op de zere plek legt bij zijn zwalkende elftal.

De Tilburgers hebben dan net voor de tiende keer op rij verloren in de eredivisie. Thuis tegen FC Twente (0-1) kwamen opnieuw de bekende kwalen bovendrijven. Gebrekkige centrale verdediging (met de Noor Ulrik Jenssen en de Zweed Emil Bergström), weinig creativiteit op het middenveld en al helemaal geen aanvallende stootkracht. Na negentig minuten noteren we slechts één doelpoging (van de Belg Elton Kabangu). Niet genoeg om de Enschedese treffer van Michal Sadilek, vlak voor rust, onschadelijk te maken.

Grim mist dat spelers elkaar de waarheid durven te zeggen

Het zijn de tekortkomingen die iedereen kan zien bij de Tricolores. Maar Grim, die RKC Waalwijk afgelopen zomer verruilde voor Willem II, bespeurt al het hele seizoen een andere hiaat in zijn spelersgroep. Namelijk: het gebrek aan sociale controle. Ofwel: het elkaar durven corrigeren in het veld, elkaar keihard de waarheid durven te zeggen. “In mijn tijd als keeper (van Ajax en SC Cambuur, red.) was je het veel meer gewend om elkaar ergens op te wijzen”, vertelt hij in de hoek van het stadion. “Natuurlijk deed je dat op een positieve manier, maar je kon elkaar zo wel op scherp zetten. In deze tijd is dat een stuk minder.”

Het is zaterdagnacht ook te merken aan de stem van Grim. Negentig minuten lang moet hij coachen, sturen en motiveren. “Sociale controle is heel erg belangrijk in het veld”, meent hij. “Wie is het verlengstuk van de trainer? Als het alleen bij de technische staf vandaan moet komen, dan gaat het niet lukken. De spelers moeten samen ook chemie hebben.”

Verkeerd zelfbeeld

En juist daar ontbreekt het aan bij Willem II. Op het veld staat geen team, maar een elftal - overwegend buitenlandse - eenlingen, waarvan een aantal nog een verkeerd zelfbeeld heeft ook. Dat werd nog eens gesterkt door de laatste competitiezege van dit seizoen (25 september, thuis tegen PSV, 2-1), waarna de Tilburgers zelfs even gedeeld koploper waren. Vorig seizoen bleek representatiever voor deze selectie: er werd maar net boven de degradatiestreep gefinisht.

Ook storend: spelers die zinspelen op een transfer om weg te komen bij Willem II. Neem Ché Nunnely, ooit een groot talent bij Ajax en Jong Oranje. De aanvaller wil zijn contract niet verlengen, zodat hij na de zomer transfervrij kan vertrekken. “Ik focus me op dit moment op Willem II”, zegt hij politiek correct. “Wat er buiten mij om gebeurt, daar is mijn zaakwaarnemer mee bezig.” Zijn optreden tegen FC Twente was bepaald geen reclame voor hem. Nunnely: “Als je als aanvaller geen doelpunten maakt of niet belangrijk kunt zijn voor het team, dan doet dat ook mentaal iets met je.”

Daarnaast kampt Willem II met nog een ander probleem. Sinds Frenkie de Jong, die in 2015 vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal, is het aantal zelfopgeleide spelers op een hand te tellen geweest in Tilburg. Ook de scouting, ooit bewierookt om het binnenhalen van spelers als Jaap Stam, Tomas Galásek, Sami Hyypiä en Joonas Kolka, is al jaren stilgevallen.

Onder vuur bij de morrende aanhang

Schone taak voor Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II, dat toch de elfde begroting in de eredivisie heeft (13,5 miljoen euro). Mathijsen ligt onder vuur bij de morrende aanhang. Hij moet de selectie voor 1 februari versterken om het naderende onheil te voorkomen, zo eisten de supporters in een brief.

Versterkingen zijn nodig ook. Willem II is intussen afgedaald naar plek vijftien - net boven de degradatiestreep. Zelf staat ook Grim inmiddels ook onder druk, volgens een oude wet in het voetbal. Maar treft hem blaam met BV’tjes die vooral met zichzelf bezig zijn en de anderen in hun eigen sop gaar laten koken? Grim hoopt op korte termijn voor elke linie een nieuwe speler te verwelkomen. “Behalve voetballende kwaliteiten kijken we ook naar de kwaliteiten naast het veld. Met een frisse wind krijg je ook een andere dynamiek in een groep.”

