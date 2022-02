Willem II capituleert pas in slotfase voor slordig Ajax

Ajax kende zaterdagavond in Tilburg niet de zorgeloze generale voor het Champions League-duel tegen Benfica waar het misschien op had gehoopt. De koploper moest in het volle en sfeervolle Koning Willem II-stadion diep gaan om in de titelstrijd geen averij op te lopen. Tachtig minuten lang mocht het laaggeklasseerde Willem II hopen op een stunt.

In de stromende regen wisten de Amsterdammers maar geen bres te slaan in de defensie van Willem II dat met passie, veel strijd en het nodige geluk overeind bleef. Antony stond aan de basis van de late capitulatie van Willem II. Uit de voorzet van de Braziliaan wist Jurriën Timber bij de tweede paal met zijn buik de 0-1 te scoren. Daarmee voorkwam Ajax een herhaling van het vorig seizoen toen het in Tilburg op 1-1 bleef steken.

Verrassend lastig

Ook dit keer moest Ajax meer energie in de wedstrijd stoppen dan het lief was. Komende week reist het naar Lissabon voor hervatting van de Champions League. Maar Willem II maakte het Ajax verrassend lastig. Geïnspireerd door de entourage, met voor het eerst weer een vol stadion, ging de ploeg van trainer Fred Grim met veel vechtlust de strijd aan. Ajax had er in het eerste half uur nog geen antwoord op.

Erik ten Hag had Ryan Gravenberch opnieuw buiten het elftal gelaten. Hij is al weken geen basisspeler meer omdat de trainer voorlopig kiest voor Steven Berghuis en Davy Klaassen, met Edson Alvarez als controleur achter hen. Na rust kwam Gravenberch alsnog in de ploeg voor Alvarez.

Willem II kwam beter voor de dag dan was verwacht op basis van het spel van de laatste maanden en de stand op de ranglijst waar het maar net boven de degradatiestreep staat. Na een goede seizoensstart, met zelfs een overwinning op PSV, zakten de Tilburgers weg in een diep moeras. De reeks van tien nederlagen op rij werd pas twee weken terug doorbroken tegen RKC.

De doorweekte Ajax-coach Erik ten Hag geeft zijn ploeg aanwijzingen in Tilburg. Beeld ANP

Maar het was vooral Ajax dat het zichzelf moeilijk maakte. In het eerste half uur was het niet de ploeg die de laatste tijd zo soeverein laagvliegers uit de eredivisie oprolde. Het speelde slordig met veel verkeerde passes en voorzetten die net niet aankwamen.

Willem II had bij een uitbraak via Che Nunnely zelfs de eerste echte scoringsmogelijkheid na 21 minuten maar de van Den Bosch overgekomen spits Hornkamp raakte de bal helemaal verkeerd. Ajax kon er weinig tegenover stellen. Verdediger Timber kopte de bal naast. Pas net voor rust hoefde Willem II-doelman Timon Wellenreuther zijn eerste echte redding te verrichten. Hij tikte een hard schot van Timber over de lat.

In alle vijf wedstrijden waar Ajax dit seizoen de rust inging met 0-0 leidde dat tot puntenverlies. Met de voorspellende waarde van die statistiek leken de Amsterdammers binnen tien minuten in de tweede helft af te rekenen. Dusan Tadic schoot de bal binnen. Op aangeven van de VAR keurde scheidsrechter Pol van Boekel het doelpunt echter af omdat Antony buitenspel zou hebben gestaan.

Ajax ontketende daarna een stormloop op het Tilburgse doel. Met kunst- en vliegwerk bleef Willem II lang overeind, tot de uitblinkende Wellenreuther uiteindelijk de bal van Timber achter zich over de doellijn zag rollen, waarmee Ajax toch verdiend won en -vooral- ontsnapte aan duur puntenverlies.