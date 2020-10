Wilco Kelderman verliest Giro door ontketende Rohan Dennis

Voor de tweede keer in drie dagen keek Kelderman zaterdag op de rug van dezelfde drie renners die langzaam bij hem wegreden. En dit keer wist hij dat zijn zo fel betwiste roze trui aan het eind van de dag voor iemand anders zou zijn. Zijn voorsprong aan het begin van de dag, twaalf seconden, was zeker niet genoeg.

Donderdag, in de etappe over de Stelvio, was al duidelijk dat Kelderman in deze derde week niet meer de sterkste was, maar het moest afleggen tegen de gelegenheidskopman van Team Ineos, Geoghegan Hart, en zijn eigen ploeggenoot Hindley.

Bij Team Sunweb was desondanks zaterdag vooraf besloten dat zowel Kelderman als Hindley (de nummer twee in het klassement) voor de eindzege mochten gaan. Ergens moesten ze daar wel weten dat Kelderman niet al te goed meer was, al zei ploegleider Luke Roberts dat Kelderman zeker kon winnen als hij de benen had.

De etappe, van Alba naar het wintersportdorp Sestrière, was ingekort nadat bleek dat het peloton Frankrijk niet meer in mocht. De zware Alpenreuzen de Agnello en de Izoard kwamen hierdoor te vervallen, iets dat in het voordeel van Kelderman heette te zijn, de mindere klimmer van de drie overgebleven kanshebbers. Maar dat mocht niet baten. Snel nadat Ineos de gashendel opendraaide, en Rohan Dennis bijschakelde, was het gedaan met Kelderman.

De pech was ook dat juist Hart de grootste concurrent was, die bij Team Ineos verzekerd is van ploegleiders die niet aarzelen om de wedstrijd al vroeg open te breken. Chris Froome won de Giro in 2018 na een monstersolo en ook in 2020 zorgde de ploeg met vroege aanvallen voor chaos in de wedstrijd.

Chaos waar Kelderman zaterdag net als donderdag niet tegen bestand bleek. Op dertig kilometer voor de finish kon hij het trio Dennis-Hart-Hindley niet meer volgen. Dennis, de voormalig wereldkampioen tijdrijden die soms boven zichzelf uitstijgt, maar vaak mentaal diep in de problemen zit, reed net als op de Stelvio als in zijn beste dagen.

Bovendien was de kleine tijdrit van Dennis begonnen ruim voor de finish. Daardoor was er ook ruimte dat het gat snel op zou lopen, zeker in de vallei tussen de twee laatste beklimmingen. Terwijl aan de voet van de voorlaatste klim Dennis keihard doorreed, kon Kelderman niets anders doen dan om de ploegleiderswagen vragen en wat voeding aan te nemen. Hij slikte snel een gelletje weg om te proberen nog iets van energie te vinden voor de laatste steile zeven kilometers richting Sestrière. Hij had nog het geluk dat hij in een groepje kwam met knechten van onder meer Vincenzo Nibali, die nog iets van tempo konden maken.

Een paar kilometer lang leek Kelderman zich terug te knokken, zeker toen het verschil van bijna twee minuten terugliep naar iets onder de minuut. Maar het was Hindley zelf die uiteindelijk de nekslag gaf aan zijn Nederlandse ploeggenoot, door vooraan te demarreren en zo het gat in een klap veel groter te maken.

Hindley mocht overduidelijk voor de eindzege gaan. Vier keer probeerde hij weg te rijden, maar Hart gaf geen krimp. Doordat Dennis bovendien zelf door bleef rijden, kon hij het tempo hoog houden toen de twee grote favorieten het tempo iets lieten zakken.

Kelderman kon zo weinig tot niets inlopen, zeker niet toen Hart in de eindsprint Hindley nog klopte en zo in het klassement in precies dezelfde seconde kwam te staan - al rijdt Hindley zondag de tijdrit in het roze. Bovendien kon hij in de laatste meters zelfs enkele vroege vluchters niet meer volgen. Kelderman was op, dat was duidelijk en werd voor de tweede keer in drie dagen op waarde geklopt. Hij zou nooit breken, zei hij tegen de NOS, maar hij boog zaterdag wel.

Toch staat hij nog steeds op het podium, op plek drie. Dat is waarschijnlijk de plek waar hij gaat eindigen, want het verschil van 1.32 minuut op zowel Hindley als Hart is waarschijnlijk te groot om nog goed te maken in vijftien kilometer.