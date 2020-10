Wilco Kelderman: ‘Te ver vooruitkijken maakt je alleen maar nerveus’

Wilco Kelderman is de naam die zondag zomaar kan worden toegevoegd aan een illuster rijtje van drie, met daarin Jan Janssen, Joop Zoetemelk en Tom Dumoulin. Zij wonnen allen een grote ronde in het wielrennen, Kelderman kan daar over een week bij horen. Dan finisht de Giro in Milaan, met grote kans dat de 29-jarige Nederlander daar op het erepodium in een roze leiderstrui staat.

Maar kom daar bij Kelderman zelf voorlopig nog niet mee aan. Telefonisch gaf hij maandag een persconferentie voor Nederlandse journalisten. “Je wilt het er niet over hebben, hè”, werd hem gevraagd, waarin ‘het’ in dit geval sloeg op de eindzege . Een korte lach. “Nee, niet echt.”

Ook Kelderman weet hoe het is: om twee redenen is hij nog verre van zeker. Er is nog een week te fietsen, dat is een. En twee: hij staat nog niet aan de leiding, al is hij de beste klassementsrenner bergop. Na twee weken wielrennen in Italië staat Kelderman tweede, op vijftien seconden van de Portugees João Almeida. Daarom blijft hij ook maandag herhalen: “We moeten het eerst maar eens doen.”

Ervaren rotten

De vooruitzichten zijn op het eerste gezicht gunstig. Op Almeida na staan de klassementsrenners minimaal een kleine drie minuten van Kelderman. Met nog drie zware bergetappes voor de wielen zijn er bovendien genoeg kansen om ergens tijd te winnen op de roze trui, al zei Kelderman – enigszins voor de vorm – dat ook de ervaren rotten niet te onderschatten zijn.

Almeida zelf, niet de allerbeste klimmer en iemand die nog nooit een grote ronde heeft gereden, lag zondag na de finish uitgeput op het asfalt. Eenmaal bijgekomen zei hij dat het winnen van de Giro ‘bijna onmogelijk’ wordt. Hij zag die rit hoe hard er werd gereden door de ploeggenoten van Kelderman en voelde dat hij dat niet tot de finish kon volhouden. Op karakter behield hij de leiderstrui, maar de reserves raken op, zo gaf hij toe.

Daarom is Kelderman de grote favoriet, iets wat ook zijn teamgenoten roepen. Deze Giro maakt de man die in 2017 vierde werd in de Vuelta bovendien voor het eerst de sensatie mee die vrijkomt als een kopman de beste ploeg in de ronde om zich heen heeft. Meesterknecht Jai Hindley staat zelf derde in het klassement. “Ik kan er ook echt van genieten hoe sterk en dominant we rijden. Iedereen in de ploeg voelt zich supergoed.”

Natuurlijk heeft Kelderman geluk dat het deelnemersveld na twee weken enigszins verzwakt is. Geraint Thomas viel letterlijk weg en Simon Yates en Steven Kruijswijk werden positief getest op Covid-19. Iets wat Kelderman zelf ook opmerkt, maar laat hem dit keer maar eens de gelukkige zijn. Als geen ander weet hij wat het is om ergens naast te grijpen, zeker nadat hij de laatste jaren zware blessure na zware blessure opliep. “Dit jaar loopt alles lekker”, zei de man die zich in het Oostenrijkse Kühtai weken heeft voorbereid op de Giro.

Weersvoorspellingen

Ondanks dat goede gevoel valt niet alles te controleren. Corona blijft een punt van zorg voor het hele peloton, zeker omdat zondagavond en maandag alle renners wederom werden getest. Bij de vorige rustdag moest Michael Matthews van de ploeg naar huis na een positieve test. Binnen Team Sunweb werd dit keer met meer vertrouwen naar de testronde van de tweede rustdag gekeken. “We worden de laatste dagen vaak getest, dus ik ga er vanuit dat het goed komt”, aldus Kelderman.

Niet alleen corona speelt een rol, ook de weersvoorspellingen worden nauwgezet in de gaten gehouden. Zeker op de Stelvio, waar het donderdag rond het vriespunt is als het peloton daar passeert. Kelderman zelf maakt zich daar niet al te druk om. “Het ziet er volgens mij wel redelijk goed uit. En anders halen ze die klim wel uit het parcours. Er is een ‘weerprotocol’, dus ik neem aan dat ze daar rekening mee houden. Ik hoop natuurlijk wel dat we er overheen rijden.”

Met nog een onzekere week te gaan is wel zeker dat Kelderman meespeelt voor de belangrijkste prijs uit zijn leven. Hij denkt wel aan de roze trui. “Die moeten we nu gaan pakken.” Maar gaat hij de Giro winnen? “Dat zien we volgende week wel. Ik durf nog niet aan de eindzege te denken. Te ver in de toekomst kijken maakt je alleen maar nerveus.”

BOX: Ook de Ronde van Spanje van start

Terwijl Kelderman in Italië vecht voor de roze leiderstrui, gaat het vanaf dinsdag in Spanje om rood. Daar begint in Baskenland een ingekorte Vuelta, want de drie etappes in Nederland zijn geschrapt. Nog achttien ritten rest het peloton, met daarin onder meer Tom Dumoulin en titelverdediger Primoz Roglic voor de wederom ijzersterke Jumbo-Visma-ploeg.

Opvallend is dat de eerste week op papier de zwaarste etappes lijkt te kennen, met onder meer een finish op de Franse Tourmalet. De finish van de eerste rit ligt ook meteen bovenop een berg. Kansen dus voor de klassementsrenners, naast bovengenoemden ook Thibaut Pinot, Alejandro Valverde en Richard Carapaz.

