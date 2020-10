Wilco en Sam in de Italiaanse bergen, en misschien wel op het erepodium van de Giro

Is meeliften op succes mogelijk? Wilco Kelderman hoopt van wel. Team Sunweb is hot, zeker na de drie overwinningen in de Tour de France en een rijstijl die voor ‘frisheid’ zorgde, zoals het in die Tour binnen de ploeg klonk. Aanvallend rijden, met meerdere renners tegelijk. Kan dat ook in de Giro, die vandaag begint? Kelderman: “We hopen wel dat elke etappe zwart-wit van voren te zien is.”

Kelderman (29) vormt met Sam Oomen (25) de Nederlandse tandem van de ploeg die in de bergen voor een klassement wil rijden en eventueel moet zorgen dat Michael Matthews kan winnen, de sprinter van de ploeg. Maar het is afwachten wat de twee beste Nederlandse klassementsrenners na Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin kunnen, in het laatste jaar dat ze in hetzelfde team een klassementsdoel hebben. Oomen gaat trainingsgenoot Dumoulin achterna naar Jumbo-Visma, terwijl Kelderman volgend jaar bij Bora-hansgrohe rijdt.

‘In dezelfde vorm als in 2017'

Kelderman was al in december voorzien voor de Giro, zoals hij bij de presentatie van de ploeg in december had gemeld. De Tour was te hectisch voor hem, dat hoefde niet. In de Giro krijgt hij ruimte, ook nu de grote ronde in oktober is. Toch was de voorbereiding daardoor niet verstoord, vertelde hij vrijdag met pas gewassen haren strak naar achter gekamd. Het gevoel van een goede voorbereiding is niet anders dan het in april was geweest. “Ik heb het idee dat ik in dezelfde vorm als in 2017 ben”, zei hij, verwijzend naar zijn beste jaar in het peloton, waar hij vierde werd in de Vuelta.

Tijdens de lockdown en daarna werden wekelijks sessies gepland over tactiek en racedoelen. Bovendien ging hij twee keer op hoogtestage in het Oostenrijkse Kühtai, de vaste uitvalsbasis voor de ploeg. In de laatste voorbereidingswedstrijd op de Giro, de Tirreno-Adriatico, werd hij verdienstelijk vierde. “Misschien zit dan in de Giro het podium er wel in”, zei Kelderman, enigszins omfloerst.

Voor Oomen een ontdekkingstocht naar eigen kunnen

Hij heeft in ieder geval een goede luitenant om hem bij te staan. Oomen dus, die afgelopen wereldkampioenschap voor het eerst in twee jaar weer een race van meer dan zes uur reed. Dit jaar voelt voor Oomen als zijn eerste jaar bij de profs, vertelt hij goedgeluimd op de online persconferentie van zijn ploeg, waar hij de eerste minuten in beeld 90 graden gedraaid staat. Mede door een gebroken heup en een beknelde liesslagader fietste Oomen bijna heel 2019 niet. Zijn rentree begin dit jaar was door corona van korte duur. “Mentaal was dat weer lastig, maar aan de andere kant zag je fietsen wel in perspectief en ging ik nog meer van de sport houden.”

Voor hem is deze Giro een ontdekkingstocht naar eigen kunnen. Misschien is hij in potentie wel een betere renner dan Kelderman, maar daar is deze ronde geen sprake van. Het belangrijkste doel is om Wilco hoog in het klassement te houden, vertelt hij. “Ik blijf er zo lang mogelijk bij. Als ik na anderhalve week veel heb verloren, dan hoeft dat alleen niet meer.”

Maar tot zo’n moment is het Wilco en Sam in de Italiaanse bergen. Het lijkt de titel van een stripboek, en dergelijke verhalen zijn vol avontuur en lopen bijna altijd goed af. Dit keer dus ‘misschien wel op het podium’.

Lees ook:

Marc Hirschi en de zege van de onbevangen wielrenner

De jonge ster Marc Hirschi won donderdag een etappe die in het teken stond van een overleden publiekslieveling. Hirschi was in Sarran de beste in de twaalfde rit in de Tour de France, die door het dorp kwam van de in november overleden Raymond Poulidor.

Kragh Andersen wint voor Team Sunweb na weer een perfect ploegenspel

Søren Kragh Andersen won voor Team Sunweb de tweede etappezege in drie dagen. Wederom na een fraai staaltje ploegenspel. Donderdag kon het niet veel beter, zaterdag ‘was het perfect.’