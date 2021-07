Wielrenster Van der Breggen heeft nog één plekje vrij op haar palmares

Op het asfalt van de Fuji International Speedway – met uitzicht op de besneeuwde top van de legendarische berg Mount Fuji – rijdt Anna van der Breggen haar laatste belangrijke meters. Na een succesvolle aanloop geldt ze in Japan als favoriet voor de titel.

Een van de beste rensters van het peloton

Want waar Van der Breggen op de fiets klimt, behoort ze automatisch tot de kanshebbers op eremetaal. Niet vreemd ook als je een blik werpt op haar veelkleurige palmares. Begin deze maand won ze voor de vierde keer de Giro Rosa, de belangrijkste etappekoers voor vrouwen. Ze toonde daar dat ze nog altijd, vlak voor haar wielerpensioen, tot de beste rensters van het peloton behoort. En dus wil ze in Japan haar carrière in stijl afsluiten, als regerend olympisch kampioen haar titel prolongeren.

En dat kan zomaar. Van der Breggen is een veelwinnaar. Ze won dus al een keer de Spelen (in 2016 in Rio) en vier keer de Giro. In 2018 en 2020 veroverde ze de wereldtitel op de weg, ze was liefst zeven keer de snelste in de Waalse Pijl en ze won in haar loopbaan de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik (twee keer) en de Amstel Gold Race.

Een nieuwe olympische medaille is niet nodig

En toch is er geen heilig moeten meer voor Van der Breggen. Als het onverhoopt niet lukt om haar olympische titel te prolongeren, zal dat geen afbreuk doen aan haar imposante carrière. Daar gaat een eventuele nieuwe olympische medaille niets aan veranderen. Het kan wel zorgen voor wat extra kleur op haar veelkleurige palmares. Maar nodig, nee, dat niet.

Voor Van der Breggen is dan wel het eerste hoofdstuk van haar leven klaar, zei ze onlangs in De Stentor: “Ik ben toe aan nieuwe dingen. Ik kan vlinders in de buik krijgen als ik vooruitkijk naar wat ik allemaal ga doen. Ploegleider worden, mijn man en ik hopen een gezin te mogen stichten. Ik kijk enorm uit naar ‘minder moeten en meer mogen’.”

