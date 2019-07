Wielrenners zijn (bijna) net als de Kardashians

Favorieten hebben standaard een filmploeg voor hun neus als zij de ploegbus uitstappen. Maar ín de eigen ploegbus zijn tegenwoordig camera’s van de teams zelf. Nieuw is het niet, maar de grote hoeveelheid aan materiaal valt inmiddels op. Per dag komen van meer dan de helft van de 21 ploegen filmpjes op YouTube of andere kanalen online. Bijna elke ploeg heeft een eigen camerateam. Mitchelton-Scott was een van de eerste teams die via filmpjes probeerde het publiek te informeren. In 2012 kregen zij bekendheid toen het team de clip naspeelde van Carly Rae Jepsens ‘Call me Maybe’. Cameraman Sam Flanagan: “Nu focussen we op wat er gebeurt in de race. Dat is het belangrijkste verhaal.”

Bij Total Direct Energie gaat cameraman Maxime Muller al bijna vier jaar met het team mee. Elke dag komt een verslag van de betreffende koers online. “We willen het leven van een groep laten zien. Er gebeurt veel meer dan alleen het rijden van die acht renners. Wat wij maken is leuk voor de fan. Het heeft wel even geduurd voordat renners aan mij waren gewend. Niki Terpstra is moeilijk om te filmen. Die hoeft dat niet.”

Gebroken pols

Harry Dowdney en Jevgeni Repponen zijn in dienst van het fietskledingmerk Rapha, dat zich profileert als een bedrijf dat het wielrennen wil hervormen. In een onlangs uitgebracht rapport (Rapha Roadmap) stelt het bedrijf dat het wielrennen al kapot is. Dit jaar zijn ze voor het eerst aanwezig als filmploeg bij EF Education First, de ploeg van onder meer Sebastian Langeveld. Het duo maakt thema-afleveringen van het team. Noodzakelijk als je het wielrennen anders in beeld wil brengen, vinden ze.

Repponen: “Het is belangrijk omdat wij willen laten zien hoe professioneel de sport is. Het is belangrijk de sociale markt te vinden. Met meer camera’s maak je beter nieuws van de ploeg.” Wat hij wil is een ‘echt verhaal’ vertellen, zonder de ploeg schade te berokkenen. In hoeverre is objectiviteit dan mogelijk? Repponen: “Ook als het slecht gaat, krijgen wij het interview. Tejay van Garderen gaf op met een gebroken pols. Wij krijgen het exclusieve interview en geven dat aan televisiezenders. Wij moeten dan wel kritisch zijn.”

De renners worden ondertussen geconfronteerd met camera’s in hun privéleven. Op de kamer, en ook als het slecht gaat. Bij Jumbo-Visma zijn daar afspraken over gemaakt, zegt Job van der Zon. Hij is in dienst van een productiebedrijf en loopt samen met cameraman Tijs Kuijpers mee. “Met enkel een promotiefilm vertel je niet het hele verhaal. Daarom mogen wij er ook op moeilijke momenten bij zijn.”

Vervelend mannetje

Privacy is daarom geen probleem, vinden de renners bij Jumbo-Visma. De Sloveen Primoz Roglic vond zelfs prima dat de camera aan stond toen hij naar het toilet ging, al deed hij op een gegeven moment de deur toch dicht. Het is vertrouwen dat sinds het eerste filmmoment in 2017 is opgebouwd. Toen werd wel eens een gesprekje voor camera gedaan, om daarna nog eens ‘echt over te doen’. Inmiddels is ‘vervelend mannetje’ Tijs ‘ingeblend’, grapt Dylan Groenewegen. “Ik heb niet eens door dat hij er is.” Zijn kamergenoot Mike Teunissen: “Weet je wat het is. Mensen genieten elke dag mee met het moois dat hij maakt. Dat is goed.”

Bij Mitchelton-Scott wordt contractueel vastgelegd dat renners gefilmd mogen worden, zegt ploegbaas Matt White. “Het is onderdeel van de ploeg. Zo willen wij zijn. En als je dat niet wil, moet je misschien niet hier fietsen. Wij zijn transparant, open. Ik draag zeven uur per dag een microfoontje tijdens de etappe. Dat kan bij andere teams denk ik niet. Die zijn daar toch wat huiverig voor.”

Toch is cameraman Flanagan wel voorzichtig. “Eigenlijk film ik nooit in het hotel. Dat is de downtime voor een renner. Soms wel, maar dan vraag ik het. Wat ik doe is ook geen interview. Het is een chat met een camera erbij.” Ook Repponen houdt bij EF Education in 95 procent van de gevallen de camera uit als hij in het hotel is. “We willen veel filmen, maar de renners zijn ook weer niet als de realityshow van de Kardashians. Net niet.”

Groenewegen dit keer nipt verslagen Het lukte Dylan Groenewegen gisteren niet om zijn tweede zege deze Tour de France te behalen. In de massasprint in Toulouse werd hij met minimaal verschil geklopt door Caleb Ewan. In etappe zeven was dat nog precies andersom. Groenewegen leek in de perfecte positie te zitten om de sprint te winnen. Ewan kwam er uiteindelijk net overheen, nadat hij eerst nog een gaatje had gelaten.

