Wielrenner Michael Woods: ‘De klimaatactivisten hadden gelijk: het is shockerend hoeveel wij uitstoten’

Michael Woods had maar één mening over de klimaatactivisten die dinsdagmiddag de weg blokkeerden en zo de Tour deden stoppen: “Ze hebben gelijk. Zij staan in de frontlinie van een belangrijke strijd. Wij als renners wilden niet stoppen, maar we mogen ook wel beseffen dat wij door precaire gebieden racen en dat we wat moeten doen als we die willen behouden.”

Woods is een van de renners in het peloton die zich veel bezighouden met de manier waarop zij als wielrenner het milieu belasten. Hij kwam relatief laat in het profpeloton, waardoor hij ‘alles wat als normaal werd gezien niet als normaal zag’. “Het was shockerend om te zien hoeveel afval we creëren, hoeveel we uitstoten.”

Zestig ton

In 2019 berekende hij zijn carbon footprint, zijn ecologische voetafdruk. Zestig ton, kwam hij op uit, drie keer zoveel als een ‘normaal’ mens. Dat kwam met name door het vliegen van en naar wedstrijden, en het gebruik van al zijn wedstrijdkleding, de fietsen en alles wat met voedsel te maken had.

De Canadees, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, probeert zoveel mogelijk zijn eigen leven CO 2 -neutraal in te richten. Thuis geen auto en op zonne-energie leven. Maar vooral compenseert hij voor alle vluchten die hij maakt. “Wat ik dan belangrijk vind, is ‘klimaatgerechtigheid’. Daarvoor werk ik samen met de organisatie Gold Standard. Want zij die het meest lijden onder klimaatverandering, zijn de mensen uit de derde wereld. Daarom is het laatste programma waar ik aan heb gedoneerd om mijn vlucht van huis naar hier in Frankrijk te compenseren een project voor zonnepanelen van een hulporganisatie voor vluchtelingen in Darfur.”

Drie maatregelen die veel kunnen schelen

Woods vindt dat het wielrennen veel meer kan doen. In Albertville noemde hij uit de losse pols drie maatregelen op die in zijn ogen veel kunnen schelen. “Waarom heb je helikopters nodig? Je kan ons prima volgen met drones. Of stop met alle motoren in koers. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze veiligheid. En het allerbelangrijkst is de kalender. Die moet beter worden ingericht, waardoor er minder vliegbewegingen nodig zijn.”

Niet iedereen is het met hem eens, als hij erover begint, zegt Woods. “Wat dat betreft is het peloton een afspiegeling van de samenleving. Er zijn renners die er meer mee bezig zijn dan ik, en er zijn renners die er echt helemaal niets van moeten hebben. Maar het feit is dat er iets móet gebeuren. De technologie is er om veel te veranderen. We moeten als peloton alleen buiten de gebaande paden proberen te denken.”

