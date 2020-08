Wielrenner Jakobsen ligt in kunstmatige coma

De 23-jarige Nederlands kampioen mengde zich in de massasprint, maar kwam na contact met Jumbo-Visma-renner Dylan Groenewegen in de hekken terecht, waar hij over de kop vloog. Jakobsen is naar verluidt onder het bloed naar een ziekenhuis vervoerd. Barbara Jerschina, één van de in de koers actieve artsen, zei tegen Poolse media dat zijn wonden ‘levensbedreigend’ zijn. “Maar Fabio is nog bij ons, we vechten voor hem en onze gedachten zijn bij hem. En we hopen dat we het gevecht gaan winnen.”

De sprint in Katowice was op een iets naar beneden aflopende weg, waardoor de snelheid opliep tot boven de tachtig kilometer per uur. In de laatste tweehonderd meter zette Groenewegen aan voor zijn sprint, met Jakobsen in het wiel. Toen Jakobsen voorbij kwam, week Groenewegen op het oog van zijn lijn af.

Jakobsen kon de hekken naast het parcours niet meer ontwijken. Hij werd van zijn fiets geslingerd en bleef stil liggen op de finishstreep. “Zijn verwondingen zijn zeer serieus”, aldus racedokter Jerschina. Ook een jurylid werd geraakt. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

UCI stelt een onderzoek in naar gedrag Dylan Groenewegen

De internationale wielerfederatie UCI stelt een onderzoek in naar het gedrag van wielrenner Dylan Groenewegen.

“Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste”, aldus de UCI in een verklaring. “Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.”

Gediskwalicifeerd

Groenewegen is inmiddels gediskwalificeerd. Hij mag niet meer starten in het verloop van de ronde. De ploeg reageerde kort. Via Twitter werden verontschuldigingen aangeboden. Het team gaat intern in overleg voordat een statement naar buiten komt.