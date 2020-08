Wielrenner Jakobsen ligt in kunstmatige coma na verschrikkelijke val

De 23-jarige Nederlands kampioen mengde zich in de massasprint, maar kwam na contact met Jumbo-Visma-renner Dylan Groenewegen in de hekken terecht, waar hij over de kop vloog. Jakobsen is naar verluidt onder het bloed naar een ziekenhuis vervoerd. Barbara Jerschina, één van de in de koers actieve artsen, zei tegen Poolse media dat zijn wonden ‘levensbedreigend’ zijn. Het zou onder andere gaan om zwaar hoofdletsel. “Maar Fabio is nog bij ons, we vechten voor hem en onze gedachten zijn bij hem. En we hopen dat we het gevecht gaan winnen.”

De val

De sprint in Katowice was op een iets naar beneden aflopende weg, waardoor de snelheid opliep tot boven de tachtig kilometer per uur. In de laatste tweehonderd meter zette Groenewegen aan voor zijn sprint, met Jakobsen in het wiel. Toen Jakobsen voorbij kwam, week Groenewegen op het oog van zijn lijn af.

Jakobsen kon de hekken naast het parcours niet meer ontwijken. Hij werd van zijn fiets geslingerd en bleef stil liggen op de finishstreep. “Zijn verwondingen zijn zeer serieus”, aldus racedokter Jerschina. Ook een jurylid werd geraakt. Hij maakt het naar omstandigheden goed.

Dylan Groenewegen aangewezen als schuldige

Zowel de organisatie van de Ronde van Polen als de internationale wielerunie UCI heeft Dylan Groenewegen inmiddels als schuldige voor de crash aangewezen. De ritzege werd hem ontnomen en hij werd uit de wedstrijd gezet, de UCI stelt een onderzoek in. Jumbo-Visma, de ploeg van de Nederlander, heeft inmiddels excuses aangeboden.

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen.



We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) 5 augustus 2020

Bij de valpartij waren meerdere renners en een official betrokken. Ook Groenewegen raakte uit balans en kwam vallend over de finish. De meeste bij het incident betrokken renners zijn ook naar het ziekenhuis, voor zover bekend is hun situatie niet zorgwekkend.

Het incident lokte veel woedende en emotionele reacties uit. Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step haalde het hardst uit naar Groenewegen. “Deze man moet de gevangenis in. Ik stap naar de rechter. Dit soort criminele gedrag mag niet meer voorkomen in het peloton.”

Lance Armstrong: zo’n crash heb ik nog nooit gezien

Ook Lance Armstrong heeft gereageerd op de zware crash van de Nederlandse wielrenner Fabio Jakobsen. “Ik heb lange tijd in jouw ‘wereldje’ gezeten, maar een verschrikkelijke valpartij als deze heb ik nog nooit gezien”, aldus de Amerikaan, die zijn vele zeges in de Ronde van Frankrijk verloor wegens het gebruik van doping.

“Houd vol vriend”, zei Armstrong. “In mijn gedachten en gebeden ben ik bij je.” Hij sloot af met ‘FABIOstrong’.