‘Wielrennen was voor Lieuwe Westra levensverlengend’

Het is 8 juli 2022 wanneer Alie Westra haar zoon voor de laatste keer ziet. Lieuwe Westra staat tegenover haar. Op dreigende toon schreeuwt hij haar toe. Agressief gooit en slaat de voormalige wielrenner om zich heen. Moeder Westra wordt zo angstig dat ze geen andere mogelijkheid ziet dan onmiddellijk de politie bellen.

Niet veel later ziet ze het beeld dat ze in de tienerjaren van haar zoon te vaak zag. Westra wordt tussen twee agenten voor de woning in het Friese Mûnein naar een politiewagen geleid. Moeder en zoon Westra zullen elkaar nooit meer zien.

Het is een van de vele dieptepunten in het laatste levensjaar van Westra, die op 14 januari van dit jaar overleed. Omdat verschillende onwaarheden over zijn overlijden de ronde doen, wil de familie opheldering geven. Ze hopen dat hun verhaal een waarschuwingsfunctie heeft voor anderen.

Een overdosis drugs werd Westra (40) fataal, zo blijkt uit onderzoek. Hij sliep de nacht voor zijn overlijden niet en nam de bewuste zaterdagmiddag in gezelschap een flinke dosis speed om zichzelf op te peppen. Dat bleek fataal. Naast speed werd later ook nog een aanzienlijke hoeveelheid methamfetamine (crystal meth), MDMA (xtc) en het verslavende kalmeringsmiddel benzodiapine gevonden.

‘Lieuwe was Lieuwe niet meer’

“Het ging al lange tijd heel slecht met hem”, zegt Freddy Haak (45), goede vriend van Westra en spreekbuis namens de familie omdat moeder Alie en broer Jan Hendrik nog altijd geen woorden aan de pijn kunnen geven. “Lieuwe was Lieuwe niet meer.”

Ook in het Spaanse Calpe, waar de in 2017 gestopte Westra met zijn vrouw Ingrid Kimber een fietshotel runde, greep de politie al in het voorjaar in. Kimber werd door de voormalig renner van Vacansoleil en Astana bedreigd en aangevallen.

Door het ongeluk van Amy Pieters in december 2021 zat Westra op dat moment al maanden in een neerwaartse spiraal. Bij toeval fietste hij kort achter de nationale baanselectie waar Pieters deel van uitmaakte. Het beeld van de zwaargewonde renster bracht traumatische herinneringen aan het peloton naar boven.

Hij voelde zich depressief en greep dagelijks naar de fles. Een verblijf in een verslavingskliniek had niet het gewenste resultaat. “Westra stak zijn kop in het zand”, zegt Haak, die zijn vriend in oude gewoonten zag vervallen. “Hij voelde zich er te goed voor, verstond de Spaanse therapeuten niet en vertrok uit de kliniek.”

Hij verviel in oude gewoontes

Na de vergeefse poging tot afkicken en de escalatie met Kimber verliet Westra Spanje. Bij bekenden in het Noord-Hollandse Zwaagdijk verviel hij meteen in oude gewoontes. Drank en drugs waren de enige redenen waarom hij nog leefde. “Hij ging met de verkeerde mensen om. Iedereen die het beste voor hem wilde, verbande hij uit zijn leven. We kregen geen grip op Lieuwe”, zegt Haak.

De bewuste 8 juli kwam Westra tot inkeer. Voor heel even. Hij zag in dat het anders moest en ging terug naar zijn moeder. Haak: “We zochten een kliniek voor hem, maar dat gaat niet zomaar in Nederland. Het duurde te lang, we hoorden dat hij moest wachten.”

Dat wachten was te veel voor Westra, die na zijn aanhouding weer over de Afsluitdijk richting Zwaagdijk ging. “Dat was de ommekeer voor de familie. Specialisten benadrukten dat ze hem los moesten laten. Een verslaafde moet zelf inzien dat hij de stap moet maken. Voor hen is het hartverscheurend om iemand van wie ze houden los te laten in de hoop dat hij nog verder valt, weer opstaat en belt: ‘Mem, broer, help mij alsjeblieft’.”

Het telefoontje kwam nooit. Twee agenten verschenen bij moeder Westra aan de deur met de mededeling dat zoon Lieuwe was overleden. “Het is een harde constatering”, besluit Haak. “Maar zonder het wielrennen was hij al veel eerder overleden. Fietsen werd ooit zijn nieuwe verslaving, het bleek levensverlengend.”

