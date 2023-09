Wielrennen was voor Annemiek van Vleuten het mooiste cadeau dat ze ooit kreeg

Aan de keukentafel in haar woonplaats Wageningen zette Annemiek van Vleuten haar trainer Louis Delahaije voor het blok. Het was tijdens een seizoensevaluatie, aan het eind van 2022, het jaar waarin de wereldkampioene ook de drie grote rondes op haar naam schreef. “Louis, kan ik nog beter worden?”

Een typische vraag van Van Vleuten (40). Nooit stilstaan, maar vooruitkijken, een betere versie van zichzelf worden. Niet om haar palmares verder uit de voegen te laten barsten, niet om een bepaalde wedstrijd te winnen, nee, gewoon omdat ze houdt van het smeden van een plan om dat vervolgens minutieus uit te voeren.

“Ik antwoordde dat ze haar plafond had bereikt”, zegt Delahaije meer dan een half jaar later. “De laatste maanden wilde ze haar niveau vast kunnen houden en dat is gelukt. De concurrentie is afgelopen jaar veel beter geworden. De keus om te stoppen is een goede geweest.”

Driehonderd nachten in haar happy place

En dus reed Van Vleuten kort voor de Tour de France voor de laatste keer weg van haar geliefde hotel in de Italiaanse plaats Livigno. Haar happy place, de plek waar ze zich altijd op hoogte voorbereidde op grote wedstrijden, de vaste grond onder al haar successen: olympisch goud op de tijdrit in Tokio, vier wereldtitels en meerdere edities van klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Naar eigen schatting bracht ze er driehonderd nachten door.

De eerste keer dat Delahaije kennismaakte met de gedrevenheid van de Wageningse was in 2011. Na de winst in de Ronde van Vlaanderen onderging ze een operatie aan haar liesslagader. Al in het ziekenhuis sprak ze de trainer aan: “Vanaf nu wil ik echt goed worden. Hoe pakken we dat aan?”

Van Vleuten, die nooit met haar vuist op tafel sloeg voor gelijke beloning van mannen en vrouwen, zette het afgelopen decennium een nieuwe standaard in het vrouwenpeloton, dat daarvoor voornamelijk nog uit amateurs bestond. Haar arbeidsethos bleek besmettelijk. Hoogtestages werden gemeengoed, intensievere en langere duurtrainingen de norm.

Extreem ontwikkelde groeimindset

“Mannen trainden al dertig uur per week, vrouwen nauwelijks de helft”, zegt Delahaije. “Ons idee was dat Annemiek moest streven naar de trainingsomvang van de mannen. Stapsgewijs. Ze bleek goed belastbaar te zijn.” Op fysiek en mentaal vlak kent Delahaije geen evenknie van zijn pupil. “Haar groeimindset is extreem ontwikkeld.”

Al beschikt Van Vleuten in de ogen van Delahaije niet over de natuurlijke aanleg van bijvoorbeeld Anna van der Breggen of Demi Vollering, die haar in de laatste Tour de France Femmes op de flanken van Col du Tourmalet definitief wist te verslaan. “Het is een andersoortig talent, door heel veel arbeid aan te kunnen. Marianne Vos is een passend voorbeeld. Als zij de trainingsuren van Annemiek zou maken, was ze in een half jaar afgebrand.”

Ellen van Dijk noemt haar voormalig teamgenoot ‘een extreem trainingsbeest’. Op trainingsapp Strava, waar ze al haar ritten deelt, is te zien dat Van Vleuten op jaarbasis bijna het dubbele aantal kilometers van Vollering maakt. “Sommige rensters adoreren haar en kopiëren haar trainingsschema. Daar gaan ze vervolgens aan onderdoor. Een Noorse, Katrine Aalerud, ging een keer met haar mee en raakte overtraind.”

Zak poeder voor sportdrank likken

Rücksichtslos was Van Vleuten, ook voor zichzelf, weet Van Dijk. “Van Vleuten volgde tijdens een trainingskamp in Florida een koolhydraatarm dieet en ging zo diep dat ze in de berm belandde. Ze hallucineerde. Pas nadat ze uit een zak poeder voor sportdrank likte, kwam ze weer bij zinnen.”

In de eerste jaren wees niks erop dat Van Vleuten, die met een gezond studentikoos gewicht het peloton in fietste, een van de grootste wielrenners uit de geschiedenis zou worden. Ze voelde zich een flandrien: een relatief zwaargebouwde wielrenner die vooral op de Vlaamse kasseien genoot van wind en regen. Pas na haar val in de wegwedstrijd van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016) werd ze door de vele trainingsuren en hoogtestages de klimmer die bergop ongenaakbaar was.

Niet voor niets noemde Van Vleuten haar leven voor de intrede van de fiets ‘een passieloos bestaan’. Als afgestudeerd epidemioloog werkte ze een paar dagen in de week als projectmedewerker bij onderwijsinstelling. Ze was ongelukkig, maar een andere baan lag niet voor het oprapen. Wielrennen was het grootste cadeau dat ze kon krijgen. Haar manager had haar nog nooit zo blij gezien als op de dag van haar ontslag.

Koningin van het omdenken

Desondanks probeerde ze er altijd het beste van te maken. Net zoals ze dat bij tegenslagen in haar wielercarrière deed. ‘De koningin van het omdenken’, heeft ze zichzelf al eens genoemd. In de Tour van vorig jaar was ze doodziek na het eten van een watermeloen. Ze accepteerde haar verzwakte lichaam, paste zich aan door met bedekkende helm en bril ieder contact met de pers te mijden en sloeg na herstel in het slotweekend toe.

Twee maanden later tijdens de wegwedstrijd van de wereldkampioenschappen in Australië voltrok zich een vergelijkbaar scenario. Van Vleuten viel in de gemengde ploegenachtervolging en liep een breukje in haar elleboog op. Ze accepteerde het, paste zich aan en op het moment dat geen concurrent nog enige rekening met haar hield, bezorgde een splijtende demarrage in de slotkilometer haar de wereldtitel.

Wielrennen doet Van Vleuten in haar eigen wereld. Zowel Van Dijk als Floortje Mackaij, ploeggenoot bij Movistar, prijst haar gigantische focus. Kort voor een koers kan ze elke kennis zonder blik van herkenning voorbijlopen. Een vrouw van twee gezichten ook: wanneer het lichtje van de camera brandt, gaat er een knop om. Met een knip van de vingers kan het diepste chagrijn veranderen in uitzinnige vreugde.

De bv Van Vleuten

Met name in de oranje kleuren van de Nederlandse ploeg kreeg ze regelmatig het stempel van egoïst, ze zou alleen maar aan de bv Van Vleuten denken en het belang van de nationale ploeg verwaarlozen. In haar laatste persconferentie, op de eerste dag van de deze week verreden Simac Ladies Tour, haar afscheidstournee, reageerde ze geïrriteerd op die kwalificatie. Ze was veel socialer dan menigeen dacht.

Tussen de rensters van SD Worx (Van der Breggen en Vollering) en Van Vleuten boterde het op kampioenschappen vaker niet dan wel. Dieptepunt was de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in 2021, waar onderling niet werd gecommuniceerd. Van Vleuten kwam als tweede juichend over de finish en zei naderhand – in tegenstelling tot andere rensters in koers – niet te weten dat de Oostenrijkse winnares Anna Kiesenhofer voor het peloton uit reed.

Die animositeit is ten einde. Vóór Van Vleuten ligt een periode van relatieve rust, uitzoeken wat ze wil in de toekomst. Ze weet wel dat haar groeimindset haar straks dwingt om zich ook in haar nieuwe leven voortdurend te ontwikkelen. Plannen maken en die minutieus uitvoeren.

Eerst zaterdag en zondag nog de twee laatste ritten in de Simac Ladies Tour over heuvelachtig terrein. De uitslag doet er niet toe, maar ze trekt graag nog een paar keer ten aanval, precies op de manier zoals ze al wielrenster herinnerd wil worden. Daarna is het mooi geweest.

Leontien van Moorsel Beeld ANP Kippa

Leontien van Moorsel (53), vier keer winnaar olympisch goud

‘Ze is misschien wel de allergrootste die we hebben gehad’ “Mijn eerste herinneringen aan Annemiek van Vleuten gaan terug naar vijftien jaar geleden. Ze reed bij Nederland Bloeit, een bescheiden ploeg in een tijd dat professioneel wielrennen voor vrouwen niet bestond. Annemiek was de kneitergoede rechterhand van Marianne Vos. Zo brak ze door. Ik weet nog dat ik dacht: Jemig, Marianne, zo iemand naast je, daar moet je zuinig op zijn. Die gaat voor je door het vuur. Pas in de olympische wegrit van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar ze viel, kreeg Annemiek de bevestiging dat ze misschien wel de beste was van allemaal. “Op het gebied van vrouwenwielrennen is Nederland superrijk, daar heeft onder anderen Annemiek voor gezorgd. Als iemand een vedette voorbijsteekt, vergeten we snel wat anderen hebben gepresteerd. Marianne en Anna van der Breggen hebben ook onmenselijke prestaties geleverd. We nemen afscheid van misschien wel de allergrootste die we hebben gehad. Daar moeten we haar dankbaar voor zijn. Het is het einde van een tijdperk.”

Floortje Mackaij (27), teamgenote bij Movistar

‘Ze kan zich enorm goed focussen’ “Ik ben ruim anderhalf jaar geleden in de ploeg gekomen bij Annemiek en ze heeft mij wel verrast. Ze is gewoon anders dan de rest van het peloton. Ze is speciaal, laat ik haar zo omschrijven. “Als je het over vrouwenwielrennen hebt, dan heb je het over Annemiek. Ze heeft superveel gewonnen, bijna alles. In de ploeg gaat het deze week veel over haar naderende afscheid, ze is het gezicht naar buiten. Als ze na de Simac Ladies Tour stopt, betekent dat een groot gemis voor Movistar. “Dat ze speciaal is, maakt haar ook zo goed. Annemiek kan zich zo ontzettend focussen voor een wedstrijd en daar helemaal voor gaan. Ze vergeet dan echt alles om haar heen, terwijl ik meer ben afgeleid, misschien wat socialer ben. Ik hoop dat ik een stukje van haar killerinstinct meeneem in de rest van mijn carrière. En een stukje van de power in haar benen.”

Ellen van Dijk Beeld Belga

Ellen van Dijk (36), voormalig teamgenote en wereldkampioen tijdrijden

‘Ik ken niemand die zo als een beest kan trainen als Annemiek’ “In mijn eerste jaar bij de elite viel Annemiek op met haar enorme duurvermogen. Dat zat er al van nature in. Toen we samen bij Vrienden van het Platteland reden, was het een andere tijd. We vlogen niet en reisden met de auto naar Zuid-Frankrijk en Zweden voor koersen. Wielrennen was vooral nog heel erg gezellig. “Ik ken niemand die zo als een beest kan trainen als Annemiek. Stoïcijns, altijd met een plan in haar hoofd. Ik zou niet weten wie dat fysiek en mentaal nog meer aan kan. Die renster bestaat niet. Dat maakt ook dat anderen haar trainingen op hoogtestage kopieerden, ik niet, voor mij is dat geen manier om beter te worden, maar door haar is het wel gemeengoed in het peloton geworden. “Wat veel minder mensen weten is dat ze náást de fiets veel trager is dan óp de fiets. Annemiek kan treuzelen als de beste waardoor ze vaak te laat komt. Het is haar vergeven.”

Marianne Vos Beeld ANP

Marianne Vos (36), voormalig teamgenote en dertienvoudig wereldkampioen in meerdere disciplines

‘Ze heeft gepresteerd wat ooit haast onmogelijk leek’ “Annemiek ken ik natuurlijk al heel lang uit het wielrennen. Het eerste deel van onze carrière verliep via dezelfde ploegen en werkgevers. Wat mij betreft is Annemiek het grote voorbeeld van altijd doorgaan. Zij wist als geen ander het positieve uit het negatieve te halen. Altijd wist ze weer het verhaal in haar voordeel om te buigen. Hoe vaak is zij wel niet gevallen? Dat was ook niet altijd gemakkelijk. Ik vind dat wij daar allemaal wel iets van kunnen leren, niet alleen binnen het wielrennen of de sport. “Uiteindelijk heeft zij gepresteerd wat ooit haast onmogelijk leek te zijn. Ook met de hoogtestages die ze altijd deed. Wij als andere rensters in het peloton moesten daarin mee. Je kon en kunt nog steeds niet verzaken. Alleen zo kan je op zo’n hoog niveau komen. Dat heeft wereldwijd navolging gekregen. Je wilt competitief zijn, dus ging je naar haar kijken: ‘Hé, wat doet zij anders dan wij? Dan doen wij dat ook maar.’ Voor ons was het programma vroeger voller met wedstrijden, tegenwoordig worden sneller hoogtestages gepland.”

