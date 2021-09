Wielrennen met publiek mag weer, en dat laat België zich geen twee keer zeggen

Een biertje, twee, of eigenlijk wel meerdere, maar vooral veel enthousiasme. En dat in alle fanzones, bij de campers langs de weg, in de dorpen onderweg en bij de start- en finish: voor het eerst sinds de coronacrisis uitbrak is er deze zondag weer een wielerfeest in België. Bij de WK wielrennen dit keer, met de mannen die hun tijdrit rijden door een haag van mensen.

Het wachten op de koers duurde lang voor de Belgen. Bij twee Rondes van Vlaanderen, niet voor niets door veel liefhebbers de ‘hoogmis’ van het wielervoorjaar genoemd, was er vanwege corona geen publiek welkom langs het parcours. Maar nu, in september 2021, kan het Belgisch wielercarnaval dan toch plaatsvinden bij de grootste wedstrijden in de sport. Met amper nog regels om te volgen.

Wie uit de bocht vliegt, valt op het terras

Dat is onder meer merkbaar in Damme, dit jaar omgedoopt tot het ‘dorp van het WK’. Daar klikken de fotocamera’s in de bocht voor de Damse Vaart al vroeg, zeker als de grote ‘thuisfavoriet’ Wout Van Aert voorbij rijdt bij zijn parcoursverkenning.

Het is een goede plek om te kijken. De bocht is gevaarlijk, en de drank is dichtbij. Want wie vlak over de brug in de bocht naar rechts de kasseien op de Damse Vaart niet goed inschat, valt pardoes het terras op van café Soetkin, waar voor de gelegenheid een ultramoderne tijdritfiets van Mark Cavendish (in bruikleen) is opgehangen. Eigenaars Cindy Teerlinck en Wolter Pieters zijn onverminderd blij versoepelingen. Teerlinck: “Natuurlijk is er ook even gedacht dat er vanwege de regels niks zou mogen rond de WK. Maar al vrij snel werd duidelijk dat we echt open konden. Heel mooi. Want een WK voor je deur. Kom zeg, dat maak je nooit mee toch.”

De opstuwende kracht van het publiek

Eigenlijk geldt nog een mondkapjesplicht, zegt Teerlinck, maar de politie gedoogt. Dus zit het terras volledig vol, goed voor zestig keer lunch. “Eten is vandaag alleen voor de vaste gasten, maar de statafels zijn voor iedereen die een biertje wil.”

Dat zijn er op de wedstrijduren honderden. Meer dan drie rijen dik staan de fans bij de bocht langs de Damse Vaart. Jos van Emden, als enige Nederlandse deelnemer zondag (12de), merkt het ook. Na anderhalf jaar voelt hij weer de opstuwende kracht die het publiek kan geven. Al moet je dat ook niet overschatten. “Want als je twee kilometer harder gaat, komt de klap extra hard aan. Maar het was zeker weer eens een sfeer die we een aantal jaar hebben moeten missen.”

De organisatie vraagt om gezond verstand

De organisatie hoopt op ongeveer een miljoen bezoekers, verdeeld over de acht dagen dat het toernooi wordt georganiseerd en verspreid over de start- en finishplaatsen Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven. Vooral in Leuven ligt het zwaartepunt, aangezien daar over een week de wegwedstrijden finishen. Een mondkapje is niet verplicht, al vraagt de organisatie wel om ‘gezond verstand’ als de afstandsregels niet kunnen worden volgehouden.

Dat advies wordt snel vergeten als er renners voorbij komen. In Damme, maar ook in finishplaats Brugge en Dudzele, waar elke coureur twee keer doorheen komt. In die laatste twee plaatsen zijn de fans met R.EV op het T-shirt volop en luid aanwezig. De fans van Remco Evenepoel, in het tenue met daarop de initialen van de jonge Belg. Naast hen, iets minder luid, de fans van die andere Belgische favoriet: Van Aert.

Want een Belgisch wielerfeest kan niet zonder iconen. In de voorbeschouwingen is er tijd voor Tom Boonen, Johan Museeuw en alle andere Belgische grootheden. Maar in de koers moet het gaan over de twee Belgische favorieten, die er geen geheim van hebben gemaakt dat ze van het WK een hoofddoel hebben gemaakt.

Stress bij Evenepoel in de hot seat

Evenepoel is de eerste in Damme, en is op dat moment de snelste. Hij zit na de finish ruim een uur in de zogenoemde hotseat. Daar laat hij de stress overduidelijk toe als hij ziet dat de laatste twee in de wedstrijd hem alsnog voorbij gaan. Van Aert eerst, gevolgd door de nog snellere Ganna, die zijn wereldtitel prolongeerde. Het verschil tussen twee en een is zes seconden.

Ganna moet na afloop lachen om de fans die naar hem gebaarden dat hij langzaam aan moest doen. Evenepoel en Van Aert zeggen na afloop dat ze geklopt zijn door de allerbeste. “We wilden op het podium, maar niet in deze volgorde”, zegt Evenepoel. Van Aert had genoten van het publiek. “Ik heb volgens mij nog nooit een tijdrit met zoveel volk gereden. Het doet denken aan de cyclocross. De wereld wordt langzaam normaal en hopelijk kunnen we dat ook deze week laten zien.”

