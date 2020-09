Wielertalent Cees Bol (25), pijler in een vernieuwde ploeg

Zijn vrienden houden er wel van om Cees Bol een beetje te dollen. Na een trainingskamp in Oostenrijk, een paar weken voor de Tour de France, wist Bol zelf niet echt of hij in vorm was. Net zo goed als de ploeggenoten die in de Dauphine reden, zei hij. Maar die haalden niet allemaal de finish. ‘Ah, dus zo goed is hij dus’, stond op de Instagram van Bols trainingsgroep.

Een paar weken later en Bol (25) blijkt ‘gewoon’ mee te kunnen in de Tour. De enige Nederlandse sprinter in deze Tour werd al eens derde, zevende en tweede, waarbij hij die laatste keer met een half wiel verloor van Wout van Aert.

Bol wordt tijdens het gesprek op de rustdag de teambus ‘uitgestuurd’, omdat die plek bedoeld is voor televisie-interviews. Met zijn mobieltje in de hand wandelt hij een klein stukje. Het gaat goed met het team, zegt hij. “Iedere dag krijgt iemand anders een kans. Dan wordt het geloof versterkt dat het ook een keer gaat lukken.”

Interne renovatie

Het is een insteek die hoort bij een ploeg zonder absolute kopman en ook bij een team dat deze Tour (en dit jaar) gebruikt voor een interne renovatie. De ploeg bouwt aan een nieuw geraamte, nadat ze vorig jaar afscheid nam van Tom Dumoulin. Dit jaar werd duidelijk dat ook Sam Oomen en Michael Matthews naar andere teams gaan, evenals Wilco Kelderman, die maandag aankondigde naar Bora-Hansgrohe te vertrekken.

De ploeg richt zich op nieuwe namen, talenten, precies zoals het team ook begon, met als uiteindelijke doel om de Tour te winnen. In Sittard wonen talenten bij elkaar in een straat, om zo elke dag met elkaar te trainen. In de Tour valt nu Marc Hirschi op, die zondag een solo van negentig kilometer net niet met winst kon afsluiten.

In die aanvalsfilosofie krijgt ook Bol, die onlangs zijn contract met twee jaar verlengde, zijn kansen. Meer nog dan vorig jaar, tijdens zijn debuut in de Tour, toen hij nog weleens op kop moest rijden ‘in rit zeven, om in rit acht te sprinten’. “Dit jaar rijden ze ook echt voor mij.”

Bol, Noord-Hollander, is een van de pijlers voor de toekomst. Gehaald voor de sprints en mogelijk de klassiekers. Hij woont alleen niet in Sittard, maar aan de andere kant van het land. Hij is onderdeel van Noord-Hollands Best, de trainingsgroep met onder anderen Niki Terpstra, Ramon Sinkeldam en Laurens ten Dam. Binnen NHB is de Cees Bol-classic beroemd, een route die Bol ooit maakte over grindpaden in de omgeving van Hilversum.

Voorzichtig

Bol is in die groep als een van de jongeren ook een van de minst ervaren profrenners. Met hem wordt voorzichtig omgegaan. Vorig jaar haalde de ploeg Bol nog uit de Tour om overbelasting te voorkomen. Zijn beste resultaat was toen een achtste plaats.

Dit jaar is hij veel beter voorbereid, zegt hij. Met de ploeg ging hij op hoogtestage en hij koos er bewust voor om geen voorbereidingswedstrijden te rijden. Zo wilde hij frisser aan de Tour beginnen. “Inmiddels ben ik echt gewend. Het is best fijn dat het Tour de France-leven normaal is geworden.”

In Privas was Bol het dichtst bij een overwinning. Na afloop was hij ‘pissig en teleurgesteld’ en moest hij even in de bus afkoelen. Eerder, in Sisteron (etappe drie) was hij nog wat gefrustreerder, ook omdat in de sprint twee fouten werden gemaakt. Iets wat in de bus gelijk is uitgesproken. “In een goed team kun je ook pissig zijn. Dat uitspreken en dan is het ook weg. Dat is, denk ik, een grotere kracht van deze ploeg dan dat het alleen maar leuk en gezellig is.”

Op dit moment krijgt de ploeg sympathie voor de manier van rijden. Een overwinning ontbreekt nog. Bol zelf krijgt dinsdag een vierde sprintkans, als het peloton de hele dag langs de Atlantische kustlijn rijdt. “We winnen nog wel een keer.”

Lees ook:

‘We moeten het succes van het Nederlandse wielrennen niet normaal gaan vinden’

Wereldkampioen bij de vrouwen, veel overwinningen, voor het podium meedoen in de Tour de France: het gaat goed met het wielrennen in Nederland. In een aantal interviews reflecteren renners, ploegbazen en sportieve directeuren op de staat van het wielrennen in Nederland. Vandaag deel 1: Iwan Spekenbrink, manager van Team Sunweb. Over talentontwikkeling en sponsoring.