Wiegman: vakidioot, soms keihard maar bovenal menselijk

Linda Wagner weet het nog goed. Als haar jeugdvriendin en teamgenoot Sarina Wiegman vroeger bij haar kwam logeren in de Haagse wijk Morgenstond, dan konden de jongens en meisjes in de buurt hun borst nat maken. “We voetbalden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat”, herinnert Wagner zich. “Sarina en ik waren helemaal gek van het spelletje. En wilden altijd winnen.”

Wagner leerde Wiegman kennen bij Celeritas, een amateurclub in Rijswijk. Zoet zijn de herinneringen aan die tijd. Een tijd van voetballen op het veld (op zaterdag bij de meisjes, op zondag met de dames), in de zaal en op straat. “Sarina stond mid-mid”, lepelt Wagner op uit haar geheugen. “Toen al zag je dat zij een goede speelster was. Iemand die enorm gedreven was om beter te worden.”

Voormalige gymjuf

Maar niemand kon toen bevroeden dat Wiegman (53) het later zou schoppen tot bondscoach van het Nederlands elftal, waarmee ze in 2017 Europees kampioen werd. Laat staat dat iemand voorspelde dat de voormalige gymjuf de eerste coach in de voetbalhistorie zou worden die met twee verschillende landen in een WK-finale zou staan. “Ik ook niet”, lacht Wagner. “Toen wij voetbalden, kon je zoiets niet eens bedenken.”

In die tijd stelde vrouwenvoetbal nog heel weinig voor. Wat er wel was: de ongekende drive van Wiegman. Waar teamgenoten naar series als Melrose Place of Beverly Hills 90210 keken, zat Wiegman op zondagavond naar Studio Sport te kijken. “Ze is echt een vakidioot”, stelt NOS-analist Leonne Stentler, die onder leiding van Wiegman voetbalde bij ADO Den Haag. “Ze is niet alleen tactisch sterk, maar ook psychologisch. Sarina weet precies hoe ze met elke speelster moet omgaan.”

Het teambelang staat altijd voorop bij Wiegman. Dat blijkt ook uit de VPRO-documentaire Mooie Benen, waarin ADO Den Haag gevolgd wordt in het seizoen 2009/2010. Een van de betere speelsters, Sheila van den Bulk, wordt daarin door Wiegman op de bank gezet. Stentler: “Omdat Sarina wist: het gaat er niet om dat je individueel de beste bent, maar dat iedereen elkaar beter maakt en speelsters op de juiste plek staan.”

‘Het gaat bijna nooit over Sarina zelf’

Ook Arjan Veurink, sinds 2017 de vaste assistent van Wiegman, roemt de teamgedachte van zijn meerdere. “Het mooie van Sarina is dat ze een heel laag ego heeft en altijd praat in termen van ‘wij’ in plaats van ‘ik’”, zei hij in de podcast Tape X. “Het gaat bijna nooit over Sarina zelf.”

Spelers omarmen dat teamdenken. “Sarina creëert een soort familiegevoel, waarbij je als team en staf het gevoel hebt dat je bijdraagt aan een soort missie”, legt Stentler uit. “Daarbij zorgt zij voor een veilige omgeving. Als ik vroeger privéproblemen had, dan voelde ik mij erg welkom bij haar, zonder dat ik het gevoel had dat het ten koste zou gaan van mijn plekje. Terwijl ik bij andere coaches soms dacht: misschien kan ik dat maar beter niet zeggen, want straks zet hij me op de bank.”

Nu al een grootheid in Engeland

Dat herkent ook Foppe de Haan, die Wiegman in 2017 assisteerde. “Sarina creëert een omgeving waarin je kunt zijn wie je bent”, zegt hij. “Daarnaast kan ze goed luisteren. Ze geeft anderen de ruimte om hun mening te geven, maar als het moet dan maakt zij ook harde keuzes. Zonder het menselijke aspect daarbij uit het oog te verliezen. Nu is zij op het goede moment op de juiste plek. Met al die Premier League-clubs die steeds meer geld in het vrouwenvoetbal stoppen, zat dit er een beetje aan te komen met Engeland. Maar bovenal is ze gewoon heel erg goed.”

In Engeland is ze al een grootheid na de Europese titel van vorig jaar. Een wereldtitel erbij, ten koste van Spanje, zou haar daar onsterfelijk maken. Jeugdvriendin Linda Wagner zit vanaf twaalf uur ook voor de buis. Zij zal juichen voor Engeland. “Als iemand er een plek in de geschiedenisboeken verdient, dan is Sarina het wel.”

