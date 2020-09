Wiegman kijkt even over haar periode als bondscoach heen: Het proces mag niet stoppen

Bij een zege op Rusland, vrijdagmiddag in Moskou, zijn de Nederlandse voetbalvrouwen vrijwel zeker van plaatsing voor het EK. Op dat naar 2022 verschoven Europees kampioenschap moet Nederland de in 2017 in eigen land veroverde titel verdedigen. Zonder bondscoach Sarina Wiegman, die dan in dienst is van de Engelse bond, organisator van het komende EK.

Na een lange voetballoze periode verwelkomde Wiegman deze week in Zeist de Oranjeselectie. Uiteraard ging het bij de hernieuwde kennismaking – zij het kort – over het vertrek van de coach, die na de Olympische Spelen van volgend jaar naar Engeland verhuist. “Het moet niet over mij gaan”, zei ze gisteren na de training, “maar we hebben het er wel even over gehad.”

Wiegman wist zich gesterkt door de positieve reacties van de speelsters. Afgesproken werd nog een jaar te ‘knallen’ om op de Spelen in Tokio te presteren. Dan verlaat Wiegman de ploeg die ze in februari 2017 onder haar hoede kreeg. “Je weet als coach dat je een passant bent en dat er een tijd komt om te gaan. Je hoopt alleen dat dat op een goed moment is.”

Onwijs mooie reis achter de rug

Uiteraard vond Wiegman het nog te vroeg om terug te blikken op haar periode als bondscoach, met het EK-goud (2017) en het WK-zilver (2019) als tastbare resultaten. Toch keek Wiegman donderdag al kort over haar schouder. “We hebben een onwijs mooie reis achter de rug. We hebben dingen beleefd die je nooit vergeet en die ook dingen in Nederland hebben veranderd. Die koester ik samen met speelsters en de rest van de staf."

Wiegman keek ook even naar de toekomst. Ze zei dat er een droom zou uitkomen bij een mooi resultaat bij de Spelen in Tokio, maar ze keek ook verder. “Wat ik vooral hoop is dat we stappen blijven maken met het team. Het proces dat jaren geleden is ingezet en waar ook al mijn voorgangers aan hebben meegewerkt. Dat het niet stopt en dat we blijvend bij de wereldtop blijven behoren. Waar ik dan ook werkzaam zal zijn."

‘Extremer dan anders’

Maar eerst het duel met Rusland, vrijdagmiddag in de Sapsan Arena in Moskou. Zonder Sherida Spitse (de recordinternational kreeg van haar Noorse club Valerenga geen toestemming om naar Rusland te reizen), en met speelsters die in verschillende mate van fitheid in Zeist binnenkwamen. Een aantal had bij de club al wedstrijden gespeeld, een aantal nog helemaal niet. “Dat is extremer dan anders", aldus Wiegman.

In de eerste twee competitiewedstrijden van Arsenal begon Danielle van de Donk, een vaste waarde op het middenveld van Wiegman, op de bank. En Shanice van de Sanden speelde in twee duels bij Olympique Lyon tien minuten. Wiegman zei zich niet te laten leiden door de beslissingen van clubcoaches, al vond ze het wel ‘een dingetje’. “Wij kijken vooral naar hoe een speelster bij ons functioneert, maar wij vinden het uiteraard ook belangrijk dat ze speelminuten maken op het hoogste niveau.”

Lees ook:

Miedema: Vijf jaar geleden was dit killing geweest voor het vrouwenvoetbal

Vivianne Miedema, spits van Oranje, wil als voetbalster en als mens blijven groeien. Vandaar ook haar inzet voor WarChild.

Vrouwen Eredivisie draait om presteren, maar ook om ‘lekker normaal blijven doen’

Met een leeuwinnenkop als nieuw logo, ING als hoofdsponsor en meer televisie-aandacht zet de Vrouwen Eredivisie een volgende stap in de ‘doorontwikkeling’ van vrouwenvoetbal in Nederland.