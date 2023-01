Wiegman is als eerste vrouwelijke coach ooit de Sportpersoonlijkheid van het jaar

De Nederlandse Sport Pers (NSP), het vakorgaan van sportjournalisten en -fotografen, heeft maandag voetbalcoach Sarina Wiegman uitgeroepen tot Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Dat is een primeur. Niet eerder viel die eer een vrouwelijke coach te beurt.

Al eerder brak Wiegman de ban. In Groot-Brittannië, waar sinds 1999 de Sports Personality of the Year Coach Award wordt uitgereikt, werd zij eind december ook als eerste vrouw ooit op het schild gehesen. Ze dankt haar prijs aan de Europese titel met het Engelse vrouwenelftal afgelopen zomer. Saillant detail: in 2017 won Wiegman met Oranje in eigen land ook het EK.

‘Het is een teamprestatie’

Uit het NSP-juryrapport: ‘Wembley barstte uit zijn voegen. Het grootste stadion van Engeland. Uitverkocht tot en met de laatste plaats. Trillend van geluk. Wat een prestatie. Maar wat ook opviel was haar uitstraling. Altijd hoffelijk. Omringd door tientallen Britse journalisten stond ze haar mannetje. Daarna nog alle tijd voor de Nederlandse pers. Altijd met een lach. Ze toonde zich een waar ambassadeur voor het Nederlandse voetbal.’

Sarina Wiegman nam haar prijs al eerder in ontvangst.

Wiegman, verhinderd voor de officiële prijsuitreiking, nam de prijs eerder al in ontvangst. “Het is heel bijzonder, ik voel me vereerd. Maar bescheidenheid past ook. Het is een teamprestatie, van speelsters en staf.”

Overigens: tot Sportcoach van het Jaar in Nederland werd Wiegman niet verkozen. Dat werd Jeroen Otter, vanwege de vier olympische shorttrackmedailles in Peking.

