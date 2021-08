Wie zijn de voorlopige winnaars van deze transferperiode in het voetbal?

Hoeveel hebben Nederlandse clubs verdiend en uitgegeven?

In totaal gaven Nederlandse eredivisieclubs dit seizoen tot nu toe ruim 38 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. De grootste aankoop van deze zomer werd gedaan door Ajax, toen ze enkele dagen geleden de negentienjarige Mohamed Daramy overnamen van FC Kopenhagen voor 12,5 miljoen euro. Tegenover die kosten staat een veel grotere opbrengst van 139 miljoen euro aan transferopbrengsten voor Nederlandse clubs. Vooral AZ en PSV hebben daaraan bijgedragen. Het vertrek van Boadu en Stengs bracht de Alkmaarders 32 miljoen euro op en PSV zag Malen en Dumfries vertrekken voor een gecombineerde som van 42,5 miljoen euro. Ook FC Groningen wordt financieel een stuk gezonder van deze transferperiode. Het incasseert ruim zes miljoen euro voor Gabriel Gundmundsson (naar Lille) en ruim vier miljoen euro voor Azor Matusiwa.

Vergelijkingen proberen te trekken met een topcompetitie als de Engelse Premier League is vooralsnog vrij zinloos. Daar werd deze zomer al meer dan een miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers.

Hoe groot is de invloed van de coronapandemie op de uitgegeven bedragen?

Hoewel het nog steeds over bijzonder grote bedragen gaat, is de financiële impact van de coronacrisis op het transferbeleid duidelijk te zien. Waar in de Spaanse Liga de afgelopen jaren rond de miljard euro werd uitgegeven aan nieuwe spelers, blijft de teller anderhalve dag voor het verstrijken van de deadline steken op 250 miljoen euro. Ook in andere topcompetities is het verschil duidelijk.

Ook de eredivisie doet het rustiger aan deze zomer. De uitgaven kwamen de laatste drie seizoenen steeds uit rond de honderd miljoen euro, bijna drie keer zoveel dus als de huidige 38 miljoen euro. Een duidelijk verschil tussen deze zomer en voorgaande transferperiodes is te zien in het aantal topspelers dat transfervrij van club wisselt. Sergio Ramos, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en natuurlijk Lionel Messi vertrokken allemaal zonder transfersom naar een andere club.

Wat zijn de grootste transfers en wat kunnen we nog verwachten?

Binnen Nederland is de meest spraakmakende transfer ongetwijfeld die van Steven Berghuis. De voormalig aanvoerder van Feyenoord vertrok voor 5,5 miljoen euro naar Ajax, tot verontwaardiging van de harde kern in Rotterdam-Zuid. In het buitenland was het vertrek van Messi het pikantste. Hij moest weg bij Barcelona vanwege financiële problemen. Cristiano Ronaldo had het wel gezien bij Juventus en keert terug bij zijn oude liefde Manchester United, nadat hij eerst openlijk flirtte met aartsvijand Manchester City. Romelu Lukaku keerde na een periode bij Everton, Manchester United en Internazionale terug bij Chelsea voor een slordige 115 miljoen euro.

En dan lijkt de grootste transfer nog te moeten komen. Real Madrid, dat eerder dit jaar nog de Super League op wilde zetten om financieel rond te kunnen komen, heeft een bod gedaan van zo’n 180 miljoen euro voor Kylian Mbappe van Paris Saint-Germain. Of de transfer rond komt is nog maar de vraag, aangezien de kans dat PSG de Champions League wint dit jaar groter is dan ooit.

In Nederland is er na de afronding van het vertrek van Teun Koopmeiners naar Atalanta Bergamo nog een “grote” transfer te verwachten. AZ probeert als vervanging voor Koopmeiners Heerenveen-middenvelder Joey Veerman te kopen voor (vooralsnog) 4,5 miljoen euro. De Friezen hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat ze minstens 8 miljoen verwachten, aldus Veerman zelf. Ook Mohamed Ihattaren’s toekomst is nog ongewis, al melden Italiaanse media dat Juventus hem zou willen kopen en daarna meteen doorverhuren aan Sampdoria.

Wie zijn de winnaars van deze transferzomer?

In de eredivisie lijken vooral Feyenoord en PSV een aantal verstandige aankopen te hebben gedaan. In Rotterdam veroverden de Noorse internationals Aursnes en Pedersen en de Oostenrijker Trauner meteen een basisplaats. Hetzelfde gold voor de kersverse PSV-verdediger Ramalho, die ook meteen de aanvoerdersband om kreeg. Naast de Braziliaan werden ook Davy Pröpper en Marco van Ginkel vastgelegd.

Internationaal zijn er twee grote clubs met diepe zakken die hun slag sloegen. Zowel Manchester United als Paris Saint-Germain heeft een hele groep topspelers aan zich weten te binden met relatief lage, of geen, transfersommen. United kocht Raphael Varane, Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo voor een gecombineerd bedrag van van 150 miljoen euro, maar vooral PSG mag trots zijn op het budgetmanagement. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Lionel Messi komen allemaal gratis en voor niets naar Parijs (de enorm hoge salariskosten uiteraard niet meegerekend). De enige grote transfer die serieus geld kostte, is die van rechtsback Achraf Hakimi. Hij komt van Internazionale voor 60 miljoen euro.

