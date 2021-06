Wie wint de Tour de France? Wordt het Pog, Rog, of toch een van de Ineos-vier?

Wie wint de Tour de France? Bekijk de deelnemerslijst en er zijn zeker twee handen vol kanshebbers. Maar de echte duels spelen zich hoogstwaarschijnlijk toch af tussen de twee Sloveense renners die vorig jaar al één en twee werden: Primoz Roglic en Tadej Pogacar, die dit jaar beiden al meerdere rittenkoersen domineerden. En ook Ineos heeft nog volop vertrouwen, bleek afgelopen dagen in Brest.

Niet dat dat veel zegt. Alle renners hebben nog vertrouwen, zeker in zichzelf. De vorm is bij de favorieten ‘goed’ en de zin is er om ‘100 procent te geven’. De persconferenties vooraf zijn goed voor het doorbreken van de sleur die hoort bij het wachten op vertrek, evenals de dagelijkse PCR-testen die moeten worden afgenomen en de kleine rondjes op de fiets door het achterland van Brest.

Krassen in het moreel

Jumbo-Visma was donderdag de eerste om iets over de rolverdeling voor het algemeen klassement te vertellen. Roglic maakte nog een grapje tijdens de persconferentie door een bierblikje pontificaal op tafel te zetten, een verwijzing naar voetballer Cristiano Ronaldo. De dominantie die er vorig jaar was, zal er dit jaar op momenten bewust niet zijn, zo kondigde ploegleider Grischa Niermann aan. Hard aan kop van het peloton rijden bracht vorig jaar niet alleen Roglic mee, maar ook Pogacar. Het verlies van Roglic daarna in de laatste tijdrit zorgde voor diepe krassen in het moreel van de ploeg.

Daarom is er dit jaar ‘geleerd’. Het is nu vooral aan Pogacar en zijn team UAE Emirates, zo klinkt het binnen Jumbo-Visma. Maar Pogacar, de op vier na jongste renner deze Tour, is niet van plan de leidersrol te pakken. Hij laat beslissingen nemen ‘liever aan anderen over’, zo klonk het in een door zijn eigen team opgenomen filmpje van hem, zittend in een stoel in de teambus, waarin hij nader inging op zijn favorietenrol. “En er zijn heel sterke tegenstanders in het peloton, maar dat is eigenlijk altijd wel zo. Zeker de eerste twee dagen worden heel nerveus, daarna kijken we verder.”

Ineos rijdt met misschien wel het sterkste team in jaren

Psychologische oorlogsvoering tussen Jumbo-Visma en UAE, ofwel Pog tegen Rog, zoals het Sloveense duel vorig jaar al in het Franse L’Équipe werd genoemd. Maar de derde partij in de strijd om de zege is misschien nog het meest zichtbaar.

Ineos rijdt met misschien wel het sterkste team in jaren, met drie winnaars van grote ronden (Thomas, Carapaz en Geoghegan Hart) en de nummer drie van vorig jaar, Richie Porte. Zij kwamen donderdag in die volgorde op een online persgesprek. Een Belgische journalist vroeg of die volgorde ook gelijkstond aan de rangorde in de ploeg. Alleen Thomas, eerste in de rij, antwoordde op die vraag: “Ja”.

Wat de volgorde ook gaat zijn, de ploeg is in ieder geval bevreesd voor de typische kwaliteiten van zowel Roglic als Pogacar, die bergop zo explosief zijn dat ze in de laatste meters toch nog seconden kunnen winnen. De enige manier om dat tegen te gaan, is het uitspelen van het overtal. Maar ja, op welke manier?

De saaie dagen van Sky

Ploegleider Gabriel Rasch stelde vóór de Tour al dat de Ineos-trein terug zou keren aan kop van het peloton. Maar wel met een twist, want na de herbezinning die sinds het echec van vorig jaar nodig was, is enige aanvallende intentie toch vereist. “Het kan zijn dat de saaie dagen van Sky terugkomen, of dat het in één keer omslaat naar een aanvallende strategie.”

Elke ploeg heeft zo een pakketje tactieken, waarin iedereen met het positivisme van voor de Tour volop op vertrouwt. Vanaf zaterdag is alles anders, want zeker een van die tactieken gaat al sneuvelen in de heuvels van Bretagne, op het slechte asfalt, de kronkelige wegen en een slotklim die steil omhoogloopt in de smalle straten van finishdorp Landerneau. En dan volgen nog drie weken.

