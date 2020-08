Wie wint de Tour als Dumoulin het niet doet?

Primoz Roglic

De man die alleen maar kan verliezen, zo lijkt het. Primoz Roglic had de afgelopen weken een abonnement op eerste plekken. In zijn rentree na de coronapauze won hij al vier keer (en werd hij twee keer tweede). Hij was bergop niet te verslaan, geholpen door zijn meesterknechten Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk en ook door onder meer Wout van Aert, Sepp Kuss en George Bennett.

Maar toen kwam de val.

Roglic ging op een onbewaakt ogenblik onderuit in de vierde etappe van de Dauphiné, vorige week zaterdag. Hij was duizelig, maar reed de rit wel uit. Pas een dag later werd besloten niet te starten. Is hij op tijd fit? De ploeg zegt van wel. Maar Roglic plaatste vorige week donderdag ook een opmerkelijk bericht op Instagram. “Ik had gedacht dat ik me wel wat beter zou voelen”, stond bij een foto van hem op een hometrainer. Jumbo-Visma heeft de grote favorietenrol, maar er zal toch onduidelijkheid zijn over Roglic’ vorm.

Thibaut Pinot

Het Franse stadje Privas had een maand geleden een goed idee: ze wilden een houten bord van een geit schenken aan Thibaut Pinot, wiens ‘eigen’ geit Kim inmiddels met ruim dertienduizend volgers een hit is op Instagram.

Op sportief vlak wil Pinot revanche voor vorig jaar. Toen leek hij de beste, onder meer na een zege op de Tourmalet. Maar een blessure aan zijn dijbeen deed hem afstappen, voor bijna iedereen onverwacht. Zijn tranen gingen de wereld over.

In de afgelopen Dauphiné was Pinot goed in vorm (hij werd tweede), maar in die rittenkoers kwam ook zijn ‘zwakte’ aan het licht. Zijn ploeg is niet sterk genoeg om hem in het hooggebergte te helpen. Mogelijk komt meesterknecht David Gaudu nog in vorm, maar die kampte met spijsverteringsproblemen.

De laatste dag komt de tijdrit in de Vogezen overigens door het dorp waar hij woont, Mélisey. Zijn vader Régis, die in dat dorp burgemeester en begrafenisondernemer is, zal langs de kant staan. Het was ook Régis die de houten geit in ontvangst nam.

Nairo Quintana

De kleine Colombiaan was de grote man van het voorjaar, nog voor de coronacrisis. Nairo Quintana, dertig jaar inmiddels, verkaste van het Spaanse Movistar naar het Franse Arkea Samsic en dat leidde tot een hausse aan overwinningen, onder meer op de Mont Ventoux.

Na de coronacrisis is het vooralsnog minder voor Quintana. Tijdens een trainingsrit in Colombia in juli kwam hij in aanraking met een auto en blesseerde hij zijn knie. Heftige pijn in die knie deed hem opgeven in de Dauphiné. Toch is hij niet te onderschatten, want in de door Jumbo-Visma gedomineerde Tour de l’Ain was hij de stilzwijgende nummer drie. Hij viel niet aan, maar kwam met volgen een heel eind. In de Tour krijgt hij in de bergen hulp van onder anderen Warren Barguil en zijn broertje, Dayer Quintana.

Egan Bernal

Door Chris Froome en Geraint Thomas toch wel verrassend thuis te laten, heeft Team Ineos (tot vorig jaar Team Sky) voor het eerst in de geschiedenis een niet-Britse kopman in de Tour. En niet de minste: Bernal is immers de regerend Tourwinnaar.

Maar hoe goed is de jonge Colombiaan precies? Niemand die het echt weet. Hij was in de Tour de l’Ain en meerdere etappes in de Dauphiné als een van de weinigen in staat Primoz Roglic te volgen, maar wist hem niet te overklassen. Bovendien gaf hij op in de Dauphiné, zogezegd met rugpijn.

De 23-jarige Bernal wordt wel in een precaire situatie geplaatst. Hij is de enige kopman, hij moet winnen. Wie hem deze Tour wil zoeken in het peloton, moet overigens wel letten op een wit shirtje. Bernal doet namelijk ‘gewoon’ nog mee voor het jongerenklassement, een trui waar hij naar het lijkt weinig concurrentie voor krijgt. In de Tour krijgt hij onder anderen Dylan van Baarle mee als hulp, maar ook de regerend Giro-winnaar: Richard Carapaz.

Julian Alaphilippe

Opeens werd een klassiekerspecialist een klassementsrenner. Julian Alaphilippe verraste iedereen vorig jaar door tot een dag voor de finish in Parijs nog op het podium te staan. Twee weken lang droeg hij de gele trui, twee etappes won hij. Is het logisch dezelfde prestaties ook dit jaar te verwachten?

Hoogstwaarschijnlijk niet. De Franse publiekslieveling was na de coronapauze zeker nog niet in topvorm. In de Dauphiné probeerde hij mee te springen met ontsnappingen, om zo wedstrijdritme op te doen. Bovendien sorteert de ploeg voor op de rol die eigenlijk altijd wordt aangenomen in de Tour: meedoen in de massasprints. Zo is er een sprinttrein rond Sam Bennett gebouwd en krijgt Alaphilippe eigenlijk geen helpers mee. De Fransman moet zich dan ook vooral richten op bepaalde ritten. Ploegleider Tom Steels: “Het wordt moeilijk vorig jaar te evenaren. Dat hoeft ook niet. We zijn niet bezig met een scenario zoals vorig jaar.”

