Wie stopt Djokovic op Wimbledon? De tenniswereld kijkt naar deze twee toptalenten

Dat Rogerer Federer woensdagmiddag op het centre court van Wimbledon beloond werd met een huldiging onder minutenlang applaus en een plaats in de koninklijke loge naast Kate Middleton, was op twee manieren uit te leggen. Precies twintig jaar jaar geleden won de inmiddels gestopte Zwitser de eerste van zijn acht Wimbledon-titels. Nog steeds een record, maar veel wees erop dat dit jaar ook de laatste mogelijkheid was om Federer als recordhouder in het zonnetje te zetten.

Op Wimbledon loopt nog een 37-jarige Serviër rond met zeven titels op zak en een torenhoge favorietenstatus voor nummer acht. Na zijn kwartfinale in 2017 verloor Novak Djokovic geen enkele wedstrijd meer op het Londense gras. Dat betekent dat Djokovic met toernooiwinst niet alleen het record met Federer deelt, maar ook een met Bjorn Borg voor de meeste Wimbledon-zeges op rij (5). Djokovic’ ongenaakbaarheid stelt de tenniswereld voor hoofdbrekens. Na elke Wimbledon-winst eet hij als overwinningsritueel een paar sprieten gras, maar gaat hij ook nog een keer zand happen?

Sinner won al eens bijna

Voor Djokovic zijn de omstandigheden op Wimbledon gunstig. Federer, van wie Djokovic meerdere grandslamfinales verloor, staat niet meer aan de overkant van het net maar zit op een tribunestoeltje. Rafael Nadal, zijn andere grote rivaal, ligt thuis op de bank met blessureleed. Dat geldt ook voor Djokovic’ tegenstander in de finale van vorig jaar, Nick Kyrgios. De Nederlander Botic van de Zandschulp riep ieder met het verlossende antwoord hoe Djokovic te stoppen op zich bij hem te melden.

Zonder te zweten won Djokovic zijn eerste ronde maandag. De meeste energie stak hij nog in lolletjes trappen met het publiek tijdens een regenpauze. Maar niet elke titelhouder is zo flegmatiek. Elena Rybakina, kampioen bij de vrouwen, zei na haar partij van dinsdag dat zij haar nervositeit niet kon verbergen voor het publiek.

Op Wimbledon liggen de namen van twee toptalenten op ieders lippen die ook Djokovic zenuwachtig moeten maken. “Er zijn niet veel spelers die hem kunnen verslaan, maar ik ben er een van.” Jannik Sinner (21), nummer zes van de wereld, had alle reden voor die bravoure. De Italiaan had nog geen anderhalf uur nodig om zijn eerste ronde te winnen.

Sinner probeerde na afloop Van de Zandschulp van oplossingen te voorzien. “Wie Djokovic wil verslaan moet goed serveren, vijf sets lang.” Qua serveren behoort Sinner op veel statistieken tot de absolute top, in tegenstelling tot Djokovic. Dat geldt ook voor het andere toptalent dat volgens Sinner de sleutel in handen heeft. “Of je moet gevarieerd spelen, zoals Carlos Alcaraz.”

Alcaraz krijgt geen kramp meer

Die groeibriljant van 21, de huidige nummer één van de wereld, is de ander die Djokovic naar de troon moet steken. Dat ging begin juni aardig de goede kant op in de halve finale van Roland Garros, tot de zenuwen toesloegen. Zijn hele lichaam verkrampte bij een gelijke stand in de derde set. Alcaraz was daarna geen partij meer voor Djokovic. “Maar ik heb veel geleerd van de spanning die ik toen voelde. De volgende keer dat ik Novak tegenkom, zal het anders zijn.”

Carlos Alcaraz Beeld AFP

Sinner houdt zijn zijn kwartfinale van vorig jaar op Wimbledon in gedachte, waar de Italiaan 2-0 in sets voorkwam tegen Djokovic maar alsnog 2-3 verloor. Mede door die wedstrijd spreekt Sinner over vijf sets in zijn formule om de Serviër van zijn troon te stoten. Sneller lukt waarschijnlijk niet. “Ik denk dat ik toen liet zien dat ik klaar ben om hem te verslaan.”

Videobeelden bestuderen

Sindsdien bestudeert Sinner videobeelden van Djokovic’ wedstrijden, om van de oude meester te leren. Zijn conclusie? “Wij jonge spelers moeten zien uit te vogelen hoe je als 36-jarige in zo’n goede fysieke staat kan zijn.” Na Roland Garros, Djokovic’ 23ste grandslamtitel, gaf de Serviër wel aan ‘fysiek en mentaal uitgeput’ te zijn, maar ook Sinner en Alcaraz kampten afgelopen tijd met blessureleed.

Djokovic probeert op ludieke wijze het gras te drogen met zijn handdoek, tijdens een regenpauze op Wimbledon. Beeld REUTERS

Een meer positieve gelijkenis met Djokovic, is dat Sinner en Alcaraz geen grasachtergrond hebben maar al lerend zich steeds comfortabeler op voelen op de verraderlijk snelle en stuiterende ondergrond. Sinner stelde zich voor 2023 als doel een betere grastennisser te worden. Hoeveel zelfvertrouwen hij heeft, bleek wel uit zijn Pete Sampras-achtige smash in de eerste ronde, met beide benen in de lucht.

Alcaraz won een week voor Wimbledon het voorbereidingstoernooi van Queen’s, zijn eerste op gras. Het maakte de Spanjaard jaloers dat Roger Federer woensdag bij zijn eerste verschijning op Wimbledon als gepensioneerde niet naar hem kwam kijken. Dat moet volgens Alcaraz maar snel gebeuren, al is dat niet het hoofddoel. “Dat is het toernooi winnen. Ik heb heel veel zelfvertrouwen op dit moment.”

