Wie speelden het beste tot nu toe? Dit is het Trouw-elftal na de groepsfase van dit EK

Manuel Neuer (35 jaar, Duitsland)

Beste doelman van zijn generatie. Uitstekende lijnkeeper, goede reflex en in staat om mee te voetballen. Keek zijn techniek af bij sporten als handbal en skiën. Ja, hij maakte misschien een inschattingsfout bij de tweede treffer van Hongarije woensdag, maar een EK is uiteindelijk meer. Neuer bereikte wereldwijd honderden miljoenen mensen met zijn aanvoerdersband in regenboogkleuren, een symbool voor diversiteit, openheid en tolerantie.

Leonardo Spinazzola (28 jaar, Italië)

Onvermoeibare, technisch vaardige linksback. Trekt mee ten aanval, bedient middenvelders en verdedigt als een ware Italiaan. Is er samen met zijn collega-verdedigers Chiellini, Bonucci en Florenzi én doelman Donnarumma voor verantwoordelijk dat Italië het eerste land is dat zonder tegentreffers de groepsfase van een EK doorstaat.

Leonardo Spinazzola. Beeld Pool via Reuters

Simon Kjaer (32 jaar, Denemarken)

Hij viel op door zijn heldhaftige én menselijke optreden na de hartstilstand van landgenoot Christian Eriksen, maar vervolgens toch vooral door zijn meedogenloze verdedigingswerk bij de Denen. Kjaer, als voetballer gevormd in de Italiaanse Serie A, speelt met het mes tussen de tanden. Een ware leider.

Simon Kjaer. Beeld AFP

Victor Lindelöf (26 jaar, Zweden)

Speelt wat vlakjes bij zijn club Manchester United, maar in het nationale team van Zweden één brok onverzettelijkheid. Hij gaf sterk leiding aan de Deense defensie. Die hield al twee keer de nul, waarmee voor Zweden de basis werd gelegd voor de achtste finales.

Joshua Kimmich (26 jaar, Duitsland)

De belichaming van de moderne middenvelder. Longinhoud, zuivere passing, balveroveraar, dynamiek, kracht en snelheid; de Duitser Joshua Kimmich, vernoemd naar Jozua uit de Bijbel, heeft het allemaal. Drie poulewedstrijden, drie uitstekende optredens. Stabiele factor in een wat wankele Mannschaft.

Joshua Kimmich Beeld AFP

Paul Pogba (28 jaar, Frankrijk)

Eindelijk zien we weer de Pogba van 2018, toen hij met Les Bleus excelleerde op het gewonnen WK. Wat een atleet, wat een duelkracht. Stond er op de momenten van de waarheid in de groepswedstrijden tegen Duitsland en Portugal. Vormt een stevig blok met Champions League-winnaar N’Golo Kanté (Chelsea), die alvast aan het warmdraaien is voor de knock-outfase.

Paul Pogba. Beeld EPA

Georginio Wijnaldum (30 jaar, Nederland)

Drie wedstrijden, drie doelpunten. Loper, teamspeler en bovenal in veel opzichten een waardig aanvoerder van Oranje. Draagt zondag in de achtste finale tegen Tsjechië de #OneLove-aanvoerdersband, waarmee hij wil laten zien dat iedereen erbij hoort in de voetbalwereld, ongeacht afkomst, geloof of seksuele geaardheid.

Luka Modric (35 jaar, Kroatië)

Knielend in het gras, zijn vuisten gebald en in zijn ogen vurige emotie; de Kroaat Modric, die als speler alles won met zijn club Real Madrid, was als een kind zo blij na afloop van de zege op Schotland. De middenvelder had geleverd. En hoe. Een prachtige uithaal, ‘buitenkantje rechts’, had de vicewereldkampioen naar de achtste finales gegidst. Voorbeeldige international, strijdend voor volk en vaderland.

Patrik Schick (25 jaar, Tsjechië)

Was al drie keer trefzeker. Met daarbij ook het mooiste EK-doelpunt tot dusver; een uithaal vanaf de middenlijn, waarmee de aanvaller van Bayer Leverkusen de Schotse doelman Marshall tot figurant degradeerde.

Patrik Schick (links) en teamgenoot Vladimir Darida Beeld EPA

Romelu Lukaku (28 jaar, België)

Trekt zijn uitstekende seizoen bij Internazionale, waarmee hij landskampioen werd, moeiteloos door bij De Rode Duivels. Staat intussen op drie doelpunten dit EK. Sterk, snel en een dankbaar aanspeelpunt voor zijn landgenoten.

Cristiano Ronaldo (36 jaar, Portugal)

Breekt alle records. De eerste speler met vijf EK-deelnames. Topscorer aller tijden op EK’s (twaalf doelpunten). Scoorde tegen Frankrijk zijn vierde en vijfde treffer dit EK, waarmee hij ook dit toernooi voorlopig weer topscorer is. Hij evenaarde met zijn 109de interlandgoal woensdag het wereldrecord van de Iraniër Ali Daei. Ronaldo is nog altijd best heel goed, op zijn 36ste. Tegen Duitsland sprintte hij vanuit het eigen doelgebied 97 meter lang, met een topsnelheid van 32 kilometer per uur, om vervolgens te scoren.

Cristiano Ronaldo. Beeld AFP

