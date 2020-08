Wie met nieuwe app nog dopingcontroles blijft missen, moet op de blaren zitten

Het overkomt mij niet, zal je hem niet horen zeggen. Want Douwe Amels (28), voorzitter van de atletencommissie van KNAU, stelt dat het wel degelijk kan dat je als topsporter per ongeluk een onaangekondigde dopingcontrole mist. “Maar dan moet je er daarna juist extra alert op zijn. Als je er drie mist, kun je wel stellen dat je nalatig bent geweest.” En daar zit ook de controverse. “Je weet nooit zeker of iemand de boel saboteert, of dat het onhandigheid is.” Dat is de zwakte van het systeem. “Maar er is geen beter alternatief.”

De verrassingscontroles buiten wedstrijden om zijn ooit ingevoerd omdat vooral in de trainingsperiodes verboden middelen werden gebruikt, die later niet meer te traceren zijn. Om sporters voor onverwachte controles te kunnen vinden is er een whereabouts-systeem: daarbij worden ze verplicht persoonlijke gegevens in te vullen. Dat doen ze in een app, die begin dit jaar is vernieuwd.

En die app is zeer overzichtelijk, laat Amels zien op z’n telefoon. Per kwartaal moet je aangeven waar je overnacht. Ook trainingen en wedstrijden moeten opgegeven worden. Als laatste stelt de sporter in op welke uren van de dag hij of zij beschikbaar is voor een controleur. De app onthoudt ook eerder ingevulde gegevens. “Sommigen hebben een vast tijdslot, ik ben daar wat flexibeler in. Zeker als ik ergens anders ben.”

Grootste vis is Christian Coleman

Amels is hoogspringer van beroep met een persoonlijk record van 2.28 meter. Ook is Amels afgestudeerd als advocaat. Dat er nu grote vissen worden geschorst, noemt Amels toevallig. “Het kan zijn dat er meer wordt getest. Of dat zij al in de picture waren.”

De grootste vis is Christian Coleman, wereldkampioen 100 meter. Dat de Amerikaan de wereldtitel vorig jaar in Doha kon veroveren was omstreden. Hij miste voor het WK al drie testen, maar kwam onder een schorsing uit. In de kleine letters staat dat niet de datum van de gemiste test telt, maar de eerste dag van het kwartaal. Daarom vielen niet alle overtredingen in een jaar. In december stond echter wéér een controleur voor een dichte deur. Coleman was op het laatste moment kerstinkopen gaan doen.

Christian Coleman na zijn overwinning in de 100 meter finale op het WK in Doha in september vorig jaar. Beeld EPA

Maar ook daar is in de app een oplossing voor bedacht. Amels laat met een paar klikken zien dat je tot een minuut voor het tijdslot nog je locatie kunt aanpassen. “Het gebeurt mij ook soms dat ik last-minute ergens anders ben. Dan moet je er wel aan denken dat aan te passen. Ik schrok er weleens wakker van. Maar het is dus zoals je ziet heel gemakkelijk.”

‘Het kan Coleman de Spelen kosten’

Doet een atleet dat vaker, dan zal die scherper in de gaten worden gehouden. Het kan immers een manier zijn om dopinggebruik te maskeren. Hoewel Amels als jurist de verdediging van Coleman niet sterk vindt, wijst hij ook op de status van de sprinter. “Bij hem is de kans veel groter dat hij een keer een test mist, omdat hij vaker wordt gecontroleerd. Het kan Coleman de Spelen volgend jaar in Tokio kosten. Een schorsing kan variëren van een jaar tot twee jaar.”

Net zoals Coleman werd ook Salwa Eid Nassar, de wereldkampioene op de 400 meter bij de vrouwen, recent geschorst. Vrijwel vanuit het niets liep de 22-jarige atlete naar een fabelachtige 48.14, de derde tijd ooit. Destijds liep er al een onderzoek naar de Bahreinse. Na weer een gemiste test, haar vierde, volgde in januari een voorlopige sanctie. Hard bewijs voor doping is het niet, wel dat het systeem zijn werk doet.

De laatste in de lange lijst is de Keniaan Elijah Manangoi, vijf jaar geleden wereldkampioen 1500 meter. In Oost-Afrika zitten bijna zestig landgenoten een dergelijke schorsing uit.

Permanent locatie delen via telefoon

Amels werd zelf vorig jaar maar twee keer buiten competitie getest. Coleman opperde op Twitter een oplossing voor het probleem van niet altijd zijn op de plek waar je moet zijn. Mochten atleten via een telefoon permanent hun locatie kunnen delen met instanties, dan is het secuur bijhouden van de administratie overbodig. Amels: “Dat is een oplossing. Maar dan heb je geen privacy meer. Ik weet niet of iedereen dat wil.”

De Fries vindt dat Coleman en de anderen hun verlies moeten nemen. Want wat de achtergrond van het missen van de controles ook is - slordigheid of een poging de dans te ontspringen - feitelijk doet dat er niet toe. “Als je te vaak de regels niet goed hanteert, moet je een keer op de blaren zitten.”

Lees ook:

Nieuwe sprintkoning Christian Coleman moet nog wat aan zijn imago werken

Christian Coleman won op het WK in Doha vorig jaar de 100 meter met overmacht. Hij kan de nieuwe Usain Bolt worden, maar zijn imago is troebel.