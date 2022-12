Wie kritiek heeft op het WK is racistisch, vinden ze in Qatar

Doha News nemen wij als vrije westerse media niet serieus. Het is immers een officieel nieuwskanaal in een land zonder persvrijheid. Ik vond het de afgelopen weken wel leerzaam er regelmatig naar te kijken. Dat had iets van zelfkastijding.

Doha News bracht sowieso grappig nieuws. Zo blijken er twee officiële WK-ballen de ruimte ingeschoten te zijn! Ze waren eerst vanuit Doha naar Cape Canaveral gebracht en daar aan boord gebracht van de Falcon 9-raket van Qatar Airways en van de SpaceX, het speeltje van Elon Musk. De ballen legden meer dan 1.300 kilometer af in de ruimte en bereikten topsnelheden van 8.272 km per uur!

Maar verder laat Doha News vooral zien hoe het als propagandamedium het sentiment in Qatar over de kritiek vanuit het Westen voedt. De rode draad: het is allemaal racisme.

Marokkaanse spelers werden er slachtoffer van ‘vanwege hun steun aan Palestina en de trots op hun moslimgeloof’, zo lees ik. Het bewijs: de Duitse nieuwszender Welt liet een foto zien waarop drie Marokkaanse spelers met een wijsvinger omhoog in de lens keken. Volgens Welt was dat het gebaar van de extremisten van Islamitische Staat.

“Dit is een normaal gebaar voor miljarden moslims in de hele wereld die God loven door het concept van Tawhid, of Eenheid, te belijden”, legt Doha News uit. En dan: “Gebruikers van sociale media waren er snel bij om het brute racisme tegen de Marokkanen aan de kaak te stellen.” De in Duitsland gevestigde journalist Hebh Jamal was ‘gefascineerd door de mate van Duits racisme in de berichtgeving over het WK.’

Ook Gary Lineker werd aangepakt

Ook Gary Lineker moest het ontgelden op Doha News. Deze week had de oud-voetballer en BBC-analist op televisie gezegd, ter relativering, dat het WK over vier jaar in Amerika, Canada en Mexico is. Lineker: “Het is duidelijk dat Amerika een buitengewoon racistisch land is.”

Daar kon Doha News wel wat mee. Want de BBC-berichtgeving van het WK is volgens de site ‘gezien als heel racistisch’. De kritische monoloog van Lineker op de openingsdag was een toonbeeld van ‘witte westerse Europese hypocrisie’.

Had Lineker in 2018 niet gezegd dat het Verenigd Koninkrijk zelf te ‘corrupt’ was om iets negatiefs te mogen zeggen over het WK in Rusland? Uiteraard komt op Doha News regelmatig voorbij dat het VK voor haar gas deels afhankelijk is van Qatar en Duitsland net een nieuw contract voor vijftien jaar heeft afgesloten.

Ze hebben invloed, dit soort nieuwssites. Op straat hoorde ik van trotse Qatarezen dezelfde verwijten. Een Indonesische voetbaljournalist, met wie ik in gesprek raakte vanwege zijn Feyenoord-shirt, zei: “Jullie zijn extra kritisch omdat het nu in Azië wordt gehouden. Dat heeft wel iets racistisch.” Daar sta je dan, met je goeie fatsoen.

Lees ook:

Frankrijk maakt einde aan Marokkaanse droom

Frankrijk staat zondag tegenover Argentinië in de WK-finale. De Fransen wonnen met 2-0 van Marokko.