Wie kan Liverpool nog stoppen?

De charme van de Premier League zit ’m onder andere in de onvoorspelbaarheid. Toen het Arsenal van Dennis Bergkamp tussen 2003 en 2005 een reeks van 49 competitieduels neerzette waarin het ongeslagen bleef, wist niemand wie The Invincibles zou moeten stoppen. Maar het verval trad toch in, en Chelsea nam de macht over aan de hand van miljardair Roman Abramovitch. De Rus stelde zóveel geld beschikbaar voor aankopen, dat gevreesd werd voor een jarenlange hegemonie van de Londense club. Chelsea werd twee jaar op rij kampioen, maar toen was daar toch Manchester United, dat financieel een inhaalslag maakte en onder trainer Alex Ferguson weer drie titels op rij mocht vieren. Intussen had sjeik Mansour uit de Verenigde Arabische Emiraten rivaal Manchester City opgekocht en toen waren het de Citizens die werden gevreesd. Terecht, gezien de binnengehaalde titels. Maar succes komt altijd in golfbewegingen.

En nu is daar dus Liverpool. Beste ploeg van de wereld. Op eenzame hoogte. Met oogstrelend voetbal.

De cijfers zijn ongekend. Van de laatste 102 punten die Liverpool kon bemachtigen in de Premier League, haalde het er 100 binnen. Van de laatste 34 competitiewedstrijden won de ploeg van trainer Jürgen Klopp er 33 en speelde het er één gelijk: op 20 oktober vorig jaar bij Manchester United (1-1).

Record

De laatste twintig thuisduels in de competitie werden allemaal gewonnen. Daarmee is de ploeg nog één ­zege verwijderd van het record in de Engelse hoogste divisie, 21 thuis­zeges op rij, dat ook op naam staat van Liverpool maar dat dateert uit 1972.

De laatste nederlaag in de Premier League dateert van 3 januari 2019 (bij Manchester City, 2-1), waarmee Liverpool 42 duels ongeslagen is. Nog zeven te gaan dus om het record van The Invincibles van Dennis Bergkamp te evenaren.

En Liverpool is ook nog eens hard op weg om de vroegste kampioen in de Premier League te worden. In 2001 kon Manchester United al op 14 april de landstitel vieren; als Liverpool de huidige voorsprong van 22 punten op de nummer twee weet te handhaven zal de ploeg al op 21 maart(!), thuis tegen Crystal Palace, kampioen kunnen worden.

Bij Liverpool zelf is het door trainer Jürgen Klopp verboden over een kampioenschap te praten. Dat komt mede door lessen uit het verleden. In 2009, 2014 en 2019 dacht Liverpool ook voor het eerst sinds 1990 weer landskampioen te worden en vierden supporters op voorhand al de titel, maar ging het alsnog mis. Ook de fans zijn daarom voorzichtig geworden, maar nadat de thuiswedstrijd tegen Manchester United op 20 januari met 2-0 was gewonnen, was er toch geen houden meer aan: “We’re gonna win the league!”, klonk het van de beroemde Kop-tribune in stadion Anfield.

Keeperstrainer John Achterberg (links) met trainer Jürgen Klopp en speler Adam Lallana. Beeld Reuters

Ongebreidelde ambitie

“Maar wij praten binnen de groep nooit over een landstitel”, vertelt John Achterberg, sinds 2009 al keeperstrainer van Liverpool. “Zaterdag (vandaag, red.) spelen we tegen Norwich City, daar gaat het dan heel de week op de training over. Norwich staat dan wel onderaan in de Premier League, maar ze wonnen wel van Manchester City en maakten het andere topploegen heel moeilijk. In Engeland is geen enkele wedstrijd makkelijk, dat weten we. Dus focussen wij ons telkens weer, wedstrijd voor wedstrijd. Pas als we iets gewonnen hebben kunnen we even feestvieren. Maar zelfs dan focussen we ons alweer op de volgende wedstrijd.”

Die focus, die ongebreidelde ambitie, is deel van het succes van Liverpool. Want de zegetocht komt niet uit de lucht vallen. Het winnen van de Champions League (afgelopen seizoen), de wereldbeker (in december) en de aanstaande landstitel (een totale ineenstorting daargelaten) zijn te danken aan een gedegen beleid, een goede voetbalvisie en het simpele adagium van keihard trainen.

Klopp werd in 2015 door Liverpool binnengehaald nadat de Duitser zich als trainer had bewezen bij Borussia Dortmund. Vanaf het moment van binnenkomst bouwde Klopp aan een ploeg waarmee hij ieder jaar een stapje omhoog wilde zetten, steeds dichter naar de wereldtop, daarbij geholpen door geldschieter en eigenaar John W. Henry.

Van de ruim dertig spelers die Klopp bij zijn debuutwedstrijd als trainer van Liverpool (op 17 oktober 2015 bij Tottenham Hotpur, 0-0) in zijn selectie had, zijn er nog maar zeven over: Milner, Lallana, Henderson, Firmino, Lovren, Gomez en Origi. De rest van het team dat zich in december 2019 kroonde tot beste van de wereld is aangekocht, behalve rechtsback Alexander-Arnold, die doorstroomde uit de jeugdopleiding. Liverpool is niet de rijkste ploeg in Engeland: nog altijd hebben Manchester United en Manchester City meer te besteden. Dan kan voetbalgogme het verschil maken.

Behalve op geld is een goed scoutingsbeleid gestoeld op mensenkennis. Iedere aankoop van Liverpool ondergaat een uitgebreide screening. Versterkingen moeten de juiste mindset hebben, overlopen van ambitie, technisch perfect zijn, passen binnen de aanvallende speelstijl die Klopp voor ogen heeft en de wil hebben om conditioneel tot de besten te gaan behoren. Want de kiem van het succes ligt volgens de Duitser op het trainingsveld.

De aanhang van Liverpool, hier in het thuisduel tegen Southampton van begin deze maand, leeft altijd hartstochtelijk mee. Beeld Getty Images

Hoge intensiteit

“In de loop der jaren is onze ploeg steeds fitter geworden”, zegt John Achterberg. “Klopp nam vanuit Dortmund zijn assistenten Peter Krawietz en Zeljko Buvac mee. Zij bereidden trainingen voor waarin de intensiteit veel hoger was. Door speciale sprinttraining werden de spelers veel sneller. Ze gingen meer het krachthonk in, waardoor hun fysiek beter werd. Er wordt veel getraind op het vinden van de vrije man in de kleine ruimte, op het omschakelen van balbezit naar balverlies en andersom. Een goede balaanname is daardoor nóg belangrijker geworden, dus daar wordt ook op getraind. Je merkte dat de ploeg steeds fitter en beter werd. En in mijn keeperstrainingen heb ik altijd al de intentie gehad om de doelman snel om te laten schakelen en aanvallend te laten denken”, zegt Achterberg, die in de trainersstaf van Liverpool niet de enige Nederlander is.

Pepijn Lijnders is, als vervanger van de gestopte assistent Buvac, op tactisch gebied de eerste assistent van Klopp. Lijnders draagt mede zorg voor de gedurfde, offensieve speelstijl van de ploeg, die alleen succesvol kan zijn als de spelers een topconditie hebben en als de verdedigers ook één-tegen-één op de been blijven; reden waarom het aantrekken van Virgil van Dijk een cruciale zet is gebleken.

Computergestuurd

De voorsprong van Liverpool op de overige Engelse clubs is niet alleen qua puntenaantal groot: de trainingsarbeid die de spelers de laatste jaren hebben verricht, waardoor het spel af en toe oogt als computergestuurd, is door andere clubs niet van de ene op de andere dag te evenaren.

Bovendien blijft Liverpool ook financieel stappen maken. Met ingang van volgend seizoen is een contract gesloten met een nieuwe kledingsponsor (Nike), wat onder meer de verkoop van Liverpool-shirts wereldwijd een boost zal geven. Verder wordt stadion Anfield tussen nu en 2023 nog eens met zevenduizend plaatsen uitgebreid tot een capaciteit van 61.000, waardoor ook de inkomsten uit recettes zullen gaan toenemen.

Dus rijst nu weer de vraag: wie stopt Liverpool?

Topaankopen In de spelersgroep van Liverpool zijn Virgil van Dijk, uitgeroepen tot Europees Voetballer van het Jaar, en Georginio Wijnaldum de Nederlandse blikvangers. Zij behoren tot het contingent spelers dat sinds 2015 door Jürgen Klopp en zijn staf naar de club is gehaald. De voornaamste versterkingen van het huidige topteam op een rij: (transferbedragen afkomstig uit Engelse media). Joël Matip, Schalke 04, transfervrij Takumi Minamino, RB Salzburg, 7,25 miljoen pond Andy Robertson, Hull City, 8 miljoen pond Xherdan Shaqiri, Stoke City, 13,5 miljoen pond Georginio Wijnaldum, Newcastle United, 25 miljoen pond Sadio Mané, Southampton, 34 miljoen pond Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal, 35 miljoen pond Fabinho, AS Monaco, 39 miljoen pond Mohamed Salah, AS Roma, 50 miljoen pond Alisson Becker, AS Roma, 65 miljoen pond Naby Keita, RB Leipzig, 75 miljoen pond Virgil van Dijk, Southampton, 75 miljoen pond

Lees ook:

Liverpool hunkert naar de eerste titel sinds 1990

Liverpool leek ook in 2019 op weg naar de titel. Over hoop en vertwijfeling in de stad van The Beatles.