‘Wie is er biseksueel?’, vragen sporters op Paarse Vrijdag in groep 5

Het aftellen kan beginnen. “Vijf, vier, drie, twee, een, nul!”, klinkt er uit de kelen van 23 kinderen uit groep 5 van OBS de Pioniers in Amstelveen. Op het scherm voorin de klas verschijnt oud-schaatser Jochem Uytdehaage. “Goedemorgen allemaal!” roept de tweevoudig olympisch kampioen van 2002.

Uytdehaage is uitgedost in een paarse polo. Hij is niet de enige. Ook juf Mariel Rietveld draagt een paars vestje, een handjevol kinderen heeft een paars kledingstuk aan en iedereen is voorzien van een paarse sliert crêpepapier. Zelfs de kerstboom heeft paarse slingers. Want alles staat vandaag in het teken van paars. Het is namelijk Paarse Vrijdag.

Paarse Vrijdag is de dag waarop jongeren in Nederland laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn. Niemand mag uitgesloten of gepest worden om wie die is of op wie die verliefd wordt, of wat je geaardheid ook is. Die boodschap wordt deze ochtend verkondigd aan zo’n duizend basisscholen door verschillende gastdocenten uit vooral de sportwereld. De actie is opgezet door de John Blankenstein Foundation in samenwerking met NOC-NSF en andere instanties.

Ook hockey-international Mirco Pruyser is gastdocent. Hij draagt een PSG-shirt met paarse mouwen. Het merkembleem is afgeplakt met een naamsticker. Al is dat niet om de basisschoolkinderen te laten zien hoe hij heet. “Mijn sponsor wil liever niet dat ik kleding van een ander merk draag, dus eigenlijk word ik nu gedwongen om niet mijzelf te zijn.”

Een shirt met een boodschap

Al zwaaiend proberen de leerlingen uit groep 5 van de Pioniers zijn aandacht te trekken. Tevergeefs, want Pruyser kan zijn publiek niet zien. De hockeyer van Amsterdam heeft het voetbalshirt niet voor niets aan. Het heeft een boodschap. Hij is een enorme voetballiefhebber. Iets waar hij vroeger nog wel eens onzeker over was. “Toen ik veertien jaar oud was werd ik uitgenodigd om selectie te komen spelen. Ik wilde de sterren van de hemel spelen in mijn Ajax-tenuetje. Maar uiteindelijk heb ik toch besloten om in mijn clubtenue van hockeyclub MHC de Reigers te gaan, omdat ik bang was wat anderen van me zouden denken.”

Een klaslokaal verderop, in groep 5/6, laat scheidsrechter Jeroen Manschot een video over hokjesdenken zien. Het is een Deens experiment waarbij verschillende mensen naar een vak moeten lopen wanneer ze denken daarbij te horen. “Stap naar voren als je biseksueel bent”, klinkt het vanaf het videoscherm. Een jongen met lange haren loopt naar het ‘hokje'. Zijn moed wordt door de rest van de kandidaten met applaus ontvangen.

Jezelf kunnen én durven zijn

Achterin de klas vraagt Aaron zich hardop af wat biseksualiteit eigenlijk is. Zijn vraag wordt al snel beantwoord door zijn naamgenoot die twee rijen verderop zit. “Als een jongen of een meisje biseksueel is dan kan hij of zij verliefd worden op een jongen en een meisje.”

Jezelf kunnen én durven zijn, dat is de boodschap van deze lesochtend. Want in de sportwereld, zeker in het voetbal, is daarin een wereld te winnen. Nog steeds komen relatief weinig topsporters open voor hun homoseksualiteit uit, uit angst voor reacties.

De kinderen van OBS de Pioniers laten alvast het goede voorbeeld zien. Luciano uit groep 5 vertelt na afloop van de les dat het niet uitmaakt wie je bent of hoe je eruit ziet. “Want iedereen is gelijk.” Zijn klasgenootje Daan is het daarmee eens. “En als je je schaamt voor wie je bent, dan moet je daar met iemand die je vertrouwt over praten.”

Lees ook:

Als tophockeyer is het moeilijk uit de kast te komen: slechte spelers zijn vaak een ‘homo’ of ‘mietje’

Veertig procent van de Nederlandse tophockeyers denkt dat het voor homo’s in hun sport moeilijk is om uit de kast te komen.

Basisscholen vieren dit jaar voor het eerst Paarse Vrijdag

Na de middelbare scholen en het mbo haakt ook het basisonderwijs dit jaar aan bij Paarse Vrijdag. In ieder geval vijfhonderd basisscholen kleuren paars, ook de allerjongsten.