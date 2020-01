Wie grijpt het eremetaal in het sportjaar 2020?

Voetbal: we zijn weer bij een groot toernooi, dat is al mooi genoeg

Ja, we zijn er weer bij. Na twee gemiste eindtoernooien mag het Nederlands elftal zich opmaken voor het EK voetbal, dat van 12 juni tot en met 12 juli gehouden wordt door heel Europa (dit in verband met het zestigjarig bestaan van voetbalbond Uefa).

Het EK is iets om naar uit te kijken. Voor de bondscoach, de spelers en de supporters, die in ieder geval verzekerd zijn van twee groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena; tegen Oekraïne (14 juni) en Oostenrijk (18 juni).

Wat mag er verwacht worden van dit Oranje? Na de EK-kwalificatie (zes overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag) was er sprake van lichte euforie. Alsof Nederland – met ’s werelds beste verdediger Van Dijk, aanvalsleider Depay (zes doelpunten in de EK-kwalificatie) en talenten als De Ligt (Juventus) en Frenkie de Jong (FC Barcelona) – meteen tot de kanshebbers zou behoren op het EK.

Inmiddels – mede door de ernstige blessure van Depay, die het EK waarschijnlijk zal moeten missen – lijkt het sentiment realistischere proporties aan te nemen. Wereldkampioen Frankrijk en Europees kampioen Portugal (dat Oranje vorig jaar nog aftroefde in de finale van de Nations League) mogen toch hoger aangeslagen worden. Evenals Spanje, Italië en Duitsland, dat Oranje voorbleef in de EK-kwalificatie. Koeman zelf ziet België als favoriet.

Koeman zal zijn elftal wapenen op de van hem gekende wijze. Hij zal, daar waar hij kan, de zwakheden van zijn ploeg trachten te camoufleren. Ongestraft naar de finale zal het niet snel gaan. Of dat erg is? Nee. Want we zijn er weer bij. En dat is voorlopig al mooi genoeg.

Atletiek: Hassan is Schippers voorlopig voorbijgesneld

Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd. Pas dit sportcliché toe op de top van de Nederlandse atletiek, en Sifan Hassan is Nederlands beste troefkaart voor goud op de Spelen deze zomer. En plots verkeert Dafne Schippers – voorheen de onomstreden aas – in de schaduw van de veelzijdige atlete.

Tokio lijkt Hassan immers toe te lachen. Ja, er staat nog een vraagteken bij haar begeleiding – een nieuwe coach blijft vooralsnog uit. Maar op het WK in Qatar deed Hassan vele monden openvallen met een niet eerder vertoonde combinatie: goud op de 1500 en 10.000 meter. Hassan heeft daarmee de perfecte afstemming tussen de lange en de middellange afstand gevonden.

Te midden van de tijdens het WK uitgebroken dopingsaga rond haar geschorste coach Alberto Salazar bleek ze bovendien heel weerbaar. De vragen en de twijfels rond de zuiverheid van haar prestaties dienden als brandstof.

Siffan Hassan na haar overwinning op de 1500 meter op de WK in Qatar. Beeld AFP

Tegenover Hassans rijzende ster staat een douteuze Schippers met blessureperikelen. Is ze terug op het niveau van 2015 te krijgen toen ze wereldtijden liep en wereldkampioen op de 200 meter werd? Het ultieme antwoord kan ze deze zomer bieden.

De sprintster zoekt al jaren naar haar oude vorm. Maar het wankele vertrouwen – mindere tijden, aanhoudende rugproblemen, en het noodgedwongen afhaken op het WK door een haperende lies – bieden weinig hoop. Er gaapt bovendien nog een significante kloof tussen Schippers en de meedogenloze concurrentie op de sprintnummers. De Asher-Smiths en de Fraser-Pryces van deze wereld, zeg maar.

Of de boegbeelden van de Nederlandse atletiek in 2020 hun ingeslagen pad voortzetten is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Voor nu is Sifan Hassan Dafne Schippers alvast voorbijgesneld.

Wielrennen: een jaar van keien en kasseien voor Van der Poel

Natuurlijk gaat het in 2020 maar om één wedstrijd voor Mathieu van der Poel. De olympische mountainbikewedstrijd, over de rotsen en keien nabij Tokio, op maandag 27 juli tussen 08.00 en 10.00 uur Nederlandse tijd. Maar voor fans en liefhebbers is een andere wedstrijd ook een om voor te gaan zitten. De Hel van het Noorden, Parijs-Roubaix.

Vorig jaar liet Van der Poel Parijs-Roubaix schieten, ‘om nog wat te kunnen ontdekken’ in de rest van zijn wegcarrière. Dit jaar staat Parijs-Roubaix hoogstwaarschijnlijk wel op de agenda van de 24-jarige veelwinnaar. De man die er volgens velen het meest voor gemaakt is rijdt in 2020 over beruchte stroken als het Bos van Wallers, Carrefour de l’Arbre en Mons-en-Pévèle.

Mathieu van der Poel, uitgeput maar voldoen na zijn zege in de Amstel Gold Race. Beeld ANP

Van der Poel kwam vorig jaar tot elf overwinningen in 31 koersdagen. Een ongekend winpercentage en er zaten bijzondere zeges bij: Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Met een sponsor die meer geld inlegt, betere ploeggenoten en een jaar meer weg­ervaring is Van der Poel meteen een van de kanshebbers.

Zeker omdat hij in de Amstel Gold Race liet zien dat hij uit geslagen positie terug kan komen én kan winnen. Het maakte van de Limburgse klassiekers een van de mooiste wedstrijden ooit, en het was na die overwinning dat de organisatie van de klassieker in Noord-Frankrijk hem graag wilde hebben.

De ‘vrienden van Parijs-Roubaix’ herleggen elk jaar de kasseien op een deel van de route. Zo wordt het parcours iets minder hobbelig. Maar voor dit jaar hoeven ze niets te doen. Veldrijder en mountainbiker Van der Poel ziet veel liever schots en scheef liggende stenen. Daar is hij tenminste aan gewend. En hij rijdt er harder overheen dan wie ook.

Handbal: vrouwen dromen slechts van olympisch goud

Op zondag 9 augustus, de sluitingsdag van de Olympische Spelen in Tokio, wordt in het Yoyogi National Stadium de finale van het handbaltoernooi voor vrouwen gespeeld. Na het behalen van de wereldtitel vorige maand in Kumamoto, 800 kilometer ten zuiden van Tokio, gelden de Nederlandse vrouwen als favoriet voor olympisch goud. Vooral ook omdat het WK doorgaans een sterkere bezetting heeft dan de Spelen. In Tokio ontbreken bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken, twee landen waarvan Nederland op het WK nog verloor.

Lois Abbingh en keepster Tess Wester zijn het middelpunt van het feestje van de handbalvrouwen na de overwinning in de WK-finale op Spanje. Beeld ANP

Uiteraard is de status van wereldkampioen geen garantie voor olympisch succes. Deze eeuw slaagden ­alleen de vrouwen van Noorwegen erin om als houders van de wereld­titel ook olympisch goud te veroveren. Met de zwaarbevochten zeges op het WK op Noorwegen, Rusland en Spanje heeft Nederland laten zien dat de ploeg veel handbalkwaliteit herbergt en dat de veerkracht groot is.

Olympisch kampioen worden is dan ook zeker geen utopie voor het team dat de laatste vier jaar steeds op het podium van de EK’s en WK’s stond. Alleen op de Spelen van Rio moest Nederland bij het olympisch debuut genoegen nemen met de vierde plaats. In Tokio hebben staf en speelsters slechts een doel voor ogen: goud.

De komende maanden krijgen drie hoofdrolspelers van het WK het met elkaar aan de stok. De winnende coach Emmanuel Mayonnade, de topscorer Lois Abbingh en de beste speler Estavana Polman treffen elkaar in de Champions League. Met Metz (de club van Mayonnade), Rostov-Don (Abbingh) en Team Esbjerg (Polman) strijden zij om een plaats in de Final Four. Na die concurrerende clubverplichtingen verbroedert het drietal weer om zij aan zij in Tokio olympisch goud na te streven.

