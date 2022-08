Wie geschiedenis wil schrijven, moet snel switchen weet gouden Femke Bol

Daar is ze weer, zegt de speaker van het Olympiastadion van München. Na haar goud op de 400 meter, woensdagavond laat veroverd, staat ze donderdag op de drempel van de middag alweer klaar voor de halve finale van de hordenrace op dezelfde afstand. Wie geschiedenis wil schrijven, moet snel schakelen, ervaart atlete Femke Bol: van grote blijdschap naar pure concentratie.

“Ik weet dat ik het mezelf zwaar maak”, verklaart ze. “Het is snel switchen. Maar ik geniet wel hoor. Ik bedoel: je wordt niet elke dag Europees kampioen in zo’n tijd.” Als eerste Nederlandse ooit won Bol (22) de 400 meter. Dat deed ze in 49,44 seconden. Niemand liep dit jaar op dit continent harder. Tot twee weken geleden had Bol zelf nog nooit onder de 50 seconden geklokt. Haar nationaal record van 49,75, gevestigd bij de Diamond League in Polen, verpulverde ze.

Maar die tijd laat ze bewust nog niet ‘helemaal indringen’. Dat bewaart ze voor later. “Ik weet dat ik het nog leuker ga hebben als ik het morgen en overmorgen ook supergoed doe”, legt ze na haar makkelijk gelopen hordenrace uit. Met 53,73 heeft ze veruit de snelste tijd van alle halve finalisten. Vrijdagavond is de finale. Zaterdag wacht de ontknoping op de 4x400 estafette.

Femke Bol plaatst zich donderdag op de EK atletiek in München gemakkelijk voor de finale 400 meter horden. Beeld ANP

Zware benen

Het meisjesachtige boegbeeld van de moeder aller sporten wil deze Europese kampioenschappen iets in de atletiek presteren wat geen vrouw haar voordeed. Winnen op de 400 vlak én de 400 horden. Dat is ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. Op billboards in de metrostations van München staart ze de miljoenen inwoners en bezoekers van de stad aan. Ze lacht niet, maar kijkt bijna met verbazing in de lens. Haar kledingsponsor New Balance voelt minder reserve om haar naar voren te schuiven als het belangrijkste gezicht van de sport.

Nadat woensdag deel één van haar missie geslaagd was, lag ze uiteindelijk om 1 uur in bed. Na haar gouden race wachtte de dopingcontrole, een ijsbad, de fysio en een hapje eten. Zelf vond ze dat tijdstip best oké. Maar de slaap vatten, lukte pas om een uur of drie. “Ach, dat hoort erbij”, relativeert ze. “Ik wist dat donderdagochtend voor mijn hoofd het zwaarst zou worden. Ik was bij het wakker worden vanochtend nog een beetje duf. Morgen zullen, denk ik, mijn benen het zwaarst voelen.”

Grotere stappen

De goudjacht is niet alleen mentaal schakelen, ook fysiek. De eerste passen vanuit het startblok verschillen op beide onderdelen. Op de 400 horden moet ze veel grotere stappen zetten om goed uit te komen bij de eerste hindernis. Ze is benieuwd hoe ze vrijdagochtend opstaat. “Hordenraces zijn meestal fysiek heftiger dan de vlakke races. We gaan het zien.”

En dat genieten? Dat zit ’m in kleine dingen, zegt ze. Het weerzien met haar ouders, die inmiddels in München zijn gearriveerd, en haar beste vriendin die er ook met haar gezin is. “Ik geniet gewoon in dit stadion. Ik weet niet precies waarom, maar er is zo’n fijne sfeer. Als ik binnenkom, denk ik: oh, ik mag weer een rondje lopen.”

Lees ook:

Femke Bol is klaar voor haar eerste finale op de EK. ‘Dit is een unieke kans’

Woensdagavond loopt Femke Bol haar eerste finale op de EK. Ze is beter geworden in het omgaan met de hectiek rond wedstrijden. ‘Vroeger gaf vastigheid haar zekerheid’, weet haar moeder. ‘Nu zit die zelfverzekerdheid in haarzelf.’