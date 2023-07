Wie de eerste gele trui pakt was zelden zo moeilijk te voorspellen

Mathieu van der Poel had het zelf niet helemaal door, maar hij haalde voorafgaand aan de start in Bilbao de luchtigheid even terug. Vaak lijkt het een haperende langspeelplaat, de vragen over hoe zwaar het eerste weekend van deze Tour de France nu eigenlijk is. Gevraagd naar zijn eigen kansen zei hij voor de camera van de televisie: “Hmm, dat wordt kantje boordje.”

Van der Poel gaf het zo toch in eigen stijl aan: de eerste dag wordt voor hem heel lastig. En dan doelde hij vooral op de Côte de Pike in de etappe, een heuveltje op negen kilometer voor de finish die qua steilte te vergelijken is met de Redoute in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Daar wordt de eerste rit waarschijnlijk beslist. Maar door wie?

Beeld Fadi Nadrous

Er zijn zoveel verschillende tactieken te bedenken in het heuvellandschap rond Bilbao dat bijna iedereen ergens hoop kan koesteren op een ritzege en een eerste gele trui. Zo ongeveer elke renner kreeg de afgelopen dagen in de traditionele teampersconferenties de vraag of dat klimmetje hem zou liggen.

De favorieten voor de Tourzege werden uiteraard veel genoemd: Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, die het in het klassement waarschijnlijk samen zullen uitvechten. Maar hoe is het met de gebroken pols van Pogacar? Twee van de drie botjes zijn geheeld, zoveel is zeker.

Volgens renner Julian Alaphilippe is Pogacar ook een van de favorieten voor de ritwinst op de eerste dag, maar hij noemde daarnaast Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Alaphilippe had het over ‘de drie musketiers’. Hijzelf was dan misschien de vierde musketier.

Hoe dan ook, het Baskische ­tweeluik is een van de zwaarste ­openingsweekenden van deze eeuw (zondag wordt een mini-Clasica San Sebastian gereden). Om zeker te zijn dat de nummer één ook daadwerkelijk de gele trui aan mag aantrekken, zijn spe­ciale bonificatieseconden op de Côte de Pike weggegumd. Romain Bardet, de beste Franse klassementsrenner, vindt het vooral een mooie start. “Een paar jaar geleden was de trui voor iemand die een klimmetje op kon, vorig jaar een tijdrijder en ook een sprinter. Nu een klimmer. Dat is een mooi evenwicht voor ons als coureurs.”

