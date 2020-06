Wesley Sneijder: ‘Ik heb al geleefd voor iemand van 75. Ik heb er nul spijt van'

Openhartig in een boek over je persoonlijke leven vertellen, is een aardig verdienmodel geworden voor ex-voetballers die veel geld hebben verbrast en wel weer wat aanvulling kunnen gebruiken. Cynisch bekeken past ‘Sneijder’ in dat beeld. In het boek vertelt hoofdpersoon Wesley Sneijder dat hij in sommige seizoenen wel zes miljoen euro verdiende, maar dat het er ook met bakken uitging. Aan zijn exuberante levensstijl en feestjes en aan familie en vrienden die hij het geld gunde. Zakelijk verloor hij ook een slordige tien tot vijftien miljoen en ooit komt de bodem van de geldkist in zicht.

Maar als Sneijder op zaterdagmiddag aanschuift aan een tafeltje bij een kasteel in Doorn geeft hij andere reden op voor publicatie van het boek. Nadat hij eerst excuses heeft gemaakt dat hij zijn zonnebril ophoudt, vanwege hooikoorts, zegt hij: “Ik vond dit een goed moment om te vertellen hoe ik het heb beleefd. Ik doe dat zoals ik ben: open en eerlijk. Over mijn privéleven had ik dat nog nooit gedaan. Ik dacht altijd: ik los het zelf wel op. Maar ik moest het een keer vertellen. Ik zie het als een wijze les, voor iedereen, ik hoop iets los te maken. Dat je moet praten over je problemen. Ik ben nu zo opgelucht.”

Verkeerde vrienden, drank en vrouwen

Over zijn breuk met Yolanthe, van wie hij nog niet officieel gescheiden is, steekt hij de hand diep in eigen boezem. Hij vertelt hoe hij het ‘verknald’ heeft. Met feestjes, ook met ‘verkeerde vrienden’, met drank, en vrouwen. In het boek vertelt hij haar terug te willen. Die relatie heeft hem gemaakt tot meer dan een recordinternational (134 caps) die de Champions League won en vele andere triomfen vierde bij grote clubs. Sneijder is óók showbizz. De bladen hebben hun fotografen massaal gestuurd naar de mediadag in Doorn waar hij zijn boek promoot. Hij liet zijn verhaal opschrijven door Kees Jansma, ervaren rot in de journalistiek (73) en jarenlang perschef bij Oranje. Wijzend op het boek. “Ik heb al geleefd voor iemand van 75 hè?”

De bourgondische inslag is hem tegenwoordig aan te zien. De verbeten draver van Oranje heeft tegenwoordig een paar maatjes meer. Hij is op zoek naar een nieuwe structuur in zijn leven, erkent hij. In het boek vertelt hij dat hij in coronatijd een actie in Ondiep opzette om arme gezinnen voedselpakketten te bezorgen en hoe hij zich nu met passie inzet voor zijn amateurclubje DSHC.

Bij een voorloper daarvan begon het ooit voor de jongen uit Utrechtse volkswijk Ondiep, zoon van een poetsvrouw en een monteur van glijbanen. Hij was nog jong toen hij van Ajax naar Real Madrid ging. Maar door privéproblemen werd daar de wodkafles zijn beste vriend. “Na drie maanden stond ik in Madrid op de tafel te dansen. Ergens in het boek zeg ik dat ik altijd vrolijk ben maar niet altijd gelukkig. Je hebt als voetballer een fantastisch leven, het geld, de roem. Maar er zijn ook veel negatieve dingen. De anonimiteit is weg. Ik ging ooit voetballen omdat het leuk was, maar je wordt een publiek figuur.”

Handgemeen tussen Van Bommel en Huntelaar voorkomen

Ondanks de uitspattingen hield hij zich sportief altijd staande. “Ik heb dan ook nul spijt van wat ik allemaal heb gedaan.” Terugkijkend kan hij genieten van zijn carrière. Het meest niet van zijn eigen doelpunten, wel van zijn ontelbaar veel geslaagde passes. Ja, hij was het die de bal gaf in de WK-finale van 2010 op Robben, met die teen van Casillas. Hij was achter de schermen de leider van Oranje die tijdens het mislukte EK in 2012 bij een knallende ruzie tussen Klaas-Jan Huntelaar en Mark van Bommel een handgemeen voorkwam.

Zo geeft hij in het boek wel meer kijkjes achter de facade van het topvoetbal. Al doet hij dat selectief, geeft hij toe. “Ik ga niet altijd tot de details. Dat zou ik respectloos vinden. Ik heb dingen expres weggelaten.” Ronduit hilarisch is het hoofdstuk over Louis van Gaal met wie hij op zijn zachtst gezegd stroeve relatie onderhield. Sneijder, een volksjongen, had immers het hart altijd op de tong. Overigens heeft hij ook een feilloze imitatie van Van Gaal in huis. Grinnikend: “Misschien nog eens iets voor de TV-kantine.”

Dan is de interviewtijd alweer om. Nog één vraag dan. Hij zegt in het boek trainer te willen worden, rond zijn veertigste, het liefst van Galatasaray, een van de clubs waar hij genoot van het voetbal, de passie én het leven. “Ik heb veel trainers meegemaakt, ik ben ze gaan analyseren, ik weet wat hun plus- en minpunten waren. Ik hoop daar straks één groot pluspunt van te maken. Als het om het managen van een ploeg gaat, zou ik het wel als Mourinho willen doen.”

‘Sneijder', door Kees Jansma. Uitg. Inside. Prijs: 21,99.

