Wesley Koolhof bewijst op Wimbledon: hij is de beste dubbelspeler ter wereld

Ook Maggie Smith had er een beschaafd applaus voor over, vanaf de ereloge van het volle centrecourt. De wereldberoemde actrice (88), bekend uit Harry Potter, was getuige van de masterclass dubbeltennis die Wesley Koolhof en Neal Skupski zaterdag in de finale van Wimbledon gaven. Het Spaans-Argentijnse koppel Marcel Granollers - Horacio Zeballos had amper een kans. Bij 3-3 wisten Koolhof en Skupski in beide sets een break te forceren: 6-4, 6-4.

De BBC-commentatoren waren lyrisch, over hun eigen Brit Skupski maar nog meer over Koolhof. Ze noemden hem de ‘Jack in the box’ van de partij, het duveltje uit een doos, omdat hij op cruciale momenten overal op de baan opdook waar hij moest zijn. Zijn tennis werd van ‘uitzonderlijk’ hoog niveau genoemd. Zijn topspin-lobs, zuivere returns en praktisch foutloze service, ze werden als ‘briljant’ omschreven. Koolhof straalde vooral ook toewijding uit. Typerend was een moment in de tweede set. Hij gleed uit over gras, terwijl zijn loopactie niet eens nodig was; de bal was uit.

‘Dit is heel, heel speciaal’

Koolhof trad met de winst op Wimbledon in het mannendubbel in de voetsporen van Paul Haarhuis en Jacco Eltingh (1998) en Jean-Julien Rojer (2015). Met de prestigieuze bokaal in zijn hand straalde Koolhof. “Dit is heel, heel speciaal”, zei de man die bewezen had waarom hij sinds november nummer één van de wereld in het dubbelspel is. Vanwege die positie mocht hij de afgelopen weken in het complex van de All England Lawn Tennis Club in de kleedkamer van de toppers plaatsnemen, en van de bijhorende privileges genieten.

In het enkelspel is hij nimmer ook maar in de buurt van de wereldtop gekomen. Jarenlang vertoefde hij in de marge van het proftennis. Van het geringe prijzengeld kon hij niet leven. Het kostte zijn ouders zo’n 35.000 euro per jaar om zijn toernooien te bekostigen, vertelde hij recent in NRC. In 2015 was hij nog altijd niet hoger gekomen dan de 462ste plek op de ranking. Hij besloot de sport niet vaarwel te zeggen. Uit liefde voor het tennis wilde hij het gaan proberen bij de dubbels.

Vader Jurrie was veelscorende spits bij PSV

Dat snelle en dynamische spelletje bleek hem veel beter te liggen. Van nature is Koolhof meer een teamspeler. Dat kreeg hij thuis met de paplepel ingegoten. Moeder Monique Westerdijk was hockeyinternational, vader Jurrie Koolhof haalde ook Oranje, als veelscorende spits bij onder meer PSV. Zijn vader overleed in 2019. Wesley miste hem nog vaak, zei hij meerdere malen, zeker nu hij de laatste jaren alsnog de wereldtop heeft bereikt.

Hij speelde enkele jaren samen met Matwé Middelkoop maar bereikte met de Kroaat Nikola Mektic in 2020 zijn echte doorbraak: het duo won de ATP-finales. Vorig jaar won Koolhof met de Amerikaanse Ena Shibahara zijn eerste grandslam: het gemengd dubbel op Roland Garros. Met Skupski, sinds anderhalf jaar zijn vaste partner, was hij verliezend finalist op de US Open. Met de dubbelspecialist uit Liverpool kan Koolhof het uitstekend vinden, op en naast de baan. Als een solide team weerstonden ze zaterdag de druk van de favorietenrol voor het thuispubliek met glans. De teller van het verdiende prijzengeld liep voor Koolhof op tot 3,4 miljoen euro.

Roelstoeltennisster De Groot pakt vijfde titel op Wimbledon Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vijfde keer het enkelspeltoernooi van Wimbledon gewonnen. De 26-jarige De Groot liet in de eindstrijd landgenote Jiske Griffioen met 6-2 6-1 kansloos. De finale duurde slechts 53 minuten. De Groot maakte indruk op baan 3 en sloeg liefst 29 winners. Ze noteerde slechts 11 onnodige fouten. Op haar eerste opslag verloor ze slechts acht punten. Ook in 2017, 2018, 2021 en 2022 was De Groot de beste op het Londense gras. Ze bracht haar totaal aantal gewonnen grand slams op negentien. In 2020 verloor de nummer 1 van de wereld op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een grand slam. De 38 jaar oude Griffioen had in de halve eindstrijd de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji verslagen. Griffioen, die haar loopbaan een vervolg besloot te geven na te zijn gestopt, speelde haar eerste grandslamfinale sinds de Australian Open van 2017. “Dit voelt erg goed”, zei De Groot na afloop. “Het was door de omstandigheden een van de moeilijkste wedstrijden die ik heb gespeeld. Ik ben daarom extra trots op de overtuigende wijze waarop ik heb gewonnen. Spelen tegen een landgenote is altijd lastig omdat je elkaar zo goed kent. We kennen elkaar heel goed, zo gingen we vorig jaar samen op vakantie. We zijn erg goede vriendinnen.”

