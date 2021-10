‘Wereldspits’ Haaland is hét thema bij Ajax, de kwestie Onana is taboe

Natuurlijk ging het in de aanloop naar het Champions League-duel dinsdagavond tegen Borussia Dortmund vooral over het acute gevaar voor Ajax: Erling Braut Haaland. “Een wereldspits”, sprak Jurriën Timber voor de laatste training ten overvloede. Trainer Erik ten Hag vond het ‘een belediging voor Dortmund’ dat de buitenwereld doet alsof bij de Duitse ploeg alleen de Noor van belang is. Borussia heeft immers ook spelers als Jude Bellingham, Donyell Malen en de ervaren Marco Reus.

“Wij spelen niet tegen Haaland, maar tegen Dortmund. Dat is een uitstekend team met een heel goede spits. Het gaat er niet om dat één specifieke speler van ons hem moet uitschakelen, we moeten hem als team afstoppen”, zei Ten Hag, die daarmee indirect zei dat het eigenlijk wel om Haaland draait.

Minder spraakzaam was hij over André Onana. De keeperskwestie bij Ajax is net iets minder acuut maar kan dat bij een blessure van Remko Pasveer wel snel worden. Ten Hag wilde er maandag echter niet op ingaan. “Dat wordt een herhaling van zetten.”

Schorsing van negen maanden

Dat de zaak gevoelig ligt bij Ajax mag duidelijk zijn. Onana is formeel vanaf 4 november weer inzetbaar bij Ajax. Dan zit zijn schorsing van negen maanden vanwege een positieve dopingtest op furosemide erop. Ten Hag zou de Kameroener er graag weer bij hebben. Hij zei eerder dat Onana immers ‘niet zonder reden’ is ingeschreven voor de Champions League. De Twentse coach adviseerde de doelman dan ook zijn contract bij Ajax te verlengen.

Daar zit echter de crux. Onana’s contract loopt komende zomer af. Hij ging echter niet in op een nieuwe aanbieding. Dat was tegen het zere been van de clubleiding, die bij monde van technisch directeur Marc Overmars liet weten dat de deur dicht is. Onana’s weigering wordt gezien als stank voor dank. Ajax betaalde zijn salaris afgelopen jaar door en steunde hem in de affaire, ook in de arbitragezaak bij het CAS. In De Telegraaf liet Onana recent weten open te staan voor een gesprek met Ajax, maar hij zou al een voorcontract elders hebben getekend, naar verluidt bij Internazionale, vanaf medio 2022.

Persona non grata

De kwestie is bij Ajax sinds kort nog nijpender geworden. De beoogde eerste doelman dit seizoen, Maarten Stekelenburg, is voor de rest van het seizoen door een liesblessure uitgeschakeld. Pasveer (37) staat nu onder de lat. Hij verrichtte afgelopen zaterdag in Heerenveen (0-2) een paar goede reddingen, maar eerder toonde hij zich kwetsbaar. Als Ajax de Europese ambities wil waarmaken, ook na de winter, zal er versterking moeten komen, zeker als Onana persona non grata blijft. De huidige tweede doelman Jay Gorter, overgenomen van Go Ahead, heeft nog geen ervaring in de eredivisie. Voor Charlie Setford (17) geldt dat helemaal.

Hoe de situatie opgelost wordt? Ten Hag maakte maandag duidelijk dat het in het openbaar een taboethema is. Hij beperkte zich liever tot de pot tegen de nummer twee van de Bundesliga. Het is na Sporting (1-5) en Besiktas (2-0) de eerste echte graadmeter voor Ajax. Ten Hag: “Dortmund is de favoriet in onze groep. Wij moeten onze positie kennen als Nederland. Maar ik denk dat geen enkele ploeg in Europa graag tegen Ajax speelt. Je voelt de waardering en de erkenning, vanwege de historie en wat Ajax de laatste jaren heeft afgedwongen. Wij zijn de dark horse waar ze respect voor hebben.”

Wie aanvallende middenvelder zal zijn, Davy Klaassen of Steven Berghuis, liet hij in het midden. Timber zal met Martinez het klusje Haaland op zich nemen. Met Oranje speelde Timber recent als back tegen Noorwegen, met Haaland. “Ik heb kunnen leren van Virgil van Dijk en Stefan de Vrij. En je zag dat hij nog steeds in staat was kansen te creëren voor zichzelf.”

Lees ook:

Ajax herstelt zich in de eredivisie met moeizame zege op Heerenveen

Koploper Ajax liep geen averij op bij het bezoek aan SC Heerenveen: 0-2. Zonder vier basisspelers uit Zuid- en Midden-Amerika werd het uiteindelijk een zorgeloze generale voor het vervolg van de Champions League.