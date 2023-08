Wereldkampioene Femke Bol overwint vooral zichzelf

De atlete met de meisjesachtige uitstraling is in de moeder aller sporten een grote mevrouw geworden. Femke Bol is de nieuwe wereldkampioene op de 400 meter horden. Daarmee zet ze een gouden uitroepteken achter een moeilijke week, waarin ze meer nog dan haar tegenstandsters vooral zichzelf moest overwinnen.

Dat verklaart misschien ook het ongeloof, dat deze donderdagavond lang blijft hangen in het imposante sportcomplex langs de Donau. Niet bij de tienduizenden toeschouwers, maar bij de atlete zelf. Laat op de avond, als het stadion al is leeggestroomd en haar rondje langs de 43 aanwezige tv-stations erop zit, zegt Bol dat het besef nog altijd moet indalen.

“Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven, maar ik heb het goud”, verzucht ze. “Ik ben met de druk omgegaan, die extra hoog was na de mixed. Ik ben zo blij dat ik dit aan mezelf heb laten zien.”

51,70 seconden

Vijf dagen na haar val in de finale van de gemengde estafette maakt Bol haar favorietenstatus waar: ze snelt in 51,70 seconden naar de winst, luid aangemoedigd door het publiek. Voor het eerst voelt het nieuwe veertien-passen-ritme tussen de hordes, waar ze al maandenlang minutieus aan werkt, soepel tot aan de belangrijke zevende hindernis. Voor de tweede keer in haar carrière duikt ze onder de 52 seconden. Het is de achtste tijd ooit gelopen.

Bol had de laatste tien meter spannend gevonden. Daar was het zaterdag natuurlijk mis gegaan. Toen lieten haar benen haar op een cruciaal moment in de steek, iets wat ze nog niet eerder had meegemaakt. “Dat had heel veel andere redenen dan alleen de verzuring en dat gaat dan toch in je hoofd zitten.” Wat die redenen zijn, wil ze na het toernooi met haar coach bespreken.

Weer zelfvertrouwen opdoen

Hoe ze verder met de spanning was omgegaan? Zondag had ze met haar psycholoog gebeld en daarna had ze samen met trainer Laurent Meuwly gezegd: ‘nu stopt toernooi één en begint toernooi twee’. De series en de halve finale van de 400 meter horden had ze gebruikt om weer wat zelfvertrouwen op te doen. “Door één slechte race moet ik niet ineens denken dat ik niks meer kan.”

De uitspraak geeft wel aan hoe diep de vertwijfeling was. Dat gevoel weer overkomen hoort ook bij het groter groeien van een topatleet. Bol had verwacht meteen na de finish enorm opgelucht te zijn, maar ze voelde vooral blijdschap en kon ‘gewoon’ genieten.

Ruim een uur later, bij binnenkomst in de mixed zone waar de geschreven pers wacht, houdt Bol even de gouden medaille omhoog. Vooral het vluchtige karakter van het juichgebaar is interessant. Alsof ze in haar blijdschap tegelijk denkt: kijk mij nou.

Metershoge reclameposters

Ja, kijk haar nou. Heel Boedapest ziet haar. Overal in de stad hangen metershoge reclameposters. Tot in verre uithoeken van de wereld zijn ze geïnteresseerd in haar verhaal. Twee Japanse journalisten nemen zelfs het Nederlandse gesprek op, om het door Google Translate te halen.

Na olympisch brons twee jaar geleden in Tokio, het WK-zilver van vorig seizoen is Bol nu dan ‘s werelds beste, wel bij afwezigheid van de Amerikaanse wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin. Ach, wat geeft dat. “Ik stond er op het moment dat het moest. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”

Niet schuldig voelen

Het is de zesde wereldtitel voor Nederland, drie atleten gingen haar voor: polsstokhoogspringer Rens Blom had in 2005 een eenmalige uitschieter, Dafne Schippers was in 2015 en 2017 de mondiale sensatie op de 200 meter en Sifan Hassan boekte in 2019 een unieke dubbelslag op de 1500 en 10.000 meter. Bol vindt dat haar medaille ook haar ploeggenoten van de estafette toekomt: “Zij hebben me zo geholpen om hier weer te staan. Ze hebben me geen moment schuldig laten voelen.”

De 23-jarige Bol is volgens Meuwly van nature heel streng voor zichzelf. In alles. Voeding, rusttijden, herstel. De perfectionist die ze is, had bij binnenkomst van het stadion ook ‘een beetje stress’ gekregen omdat ze pas als laatste van de finalisten de baan op mocht, groots aangekondigd door de speaker en ovationeel onthaald door de toeschouwers. Leuk natuurlijk, maar er blijft wel minder tijd over voor het uitmeten en afstellen van het startblok en de allerlaatste mentale voorbereidingen op een race die hoe dan ook voor altijd in haar geheugen gebeiteld zou staan.

En ze had al zo lang overdag moeten wachten. Ook vanwege het late tijdstip van de wedstrijd. “Normaal slaap ik al om tien voor tien”. De tijd had ze gedood door dan weer een koffietje te halen, dan weer op bed te liggen, een korte check bij de fysio en een serie’tje te kijken. Welke? ‘Gossip Girl’ op Netflix. Ze giechelt, als een meisje ja. Wereldkampioene of niet.

Het nieuwe loopritme van Femke Bol: dat ene stapje minder moest alle verschil maken

Voordat Femke Bol vlak voor de finishlijn viel, leek ze soms wel een machine. Haar lichaam werd opnieuw geprogrammeerd om veertien in plaats van vijftien stappen tussen de horden te kunnen zetten.