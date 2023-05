Wereldkampioen snooker Luca Brecel is ‘een rockster, een feestbeest, een showman’

Een rockster, een feestbeest, een showman. Zo beschrijven de Britse media de nieuwe wereldkampioen snooker. De Belg Luca Brecel (28) versloeg maandagavond in de WK-finale de Brit Mark Selby en schreef daarmee geschiedenis. Het is de eerste keer ooit dat een snookerspeler van het Europese vasteland de titel pakt, en pas de vierde keer dat het kampioenschap een niet-Britse winnaar kent.

Brecel deed het. En hoewel hij voor de start van het toernooi nog nooit eerder een WK-match won, kwam het succes niet geheel uit de lucht vallen. Hij klopte al langer op de deur.

Trainen als een bezetene

Toen Luca Brecel op negenjarige leeftijd voor het eerst een keu in zijn hand kreeg, bakte hij er naar eigen zeggen niets van. Toch wilde hij er graag goed in worden, hoewel snooker een moeilijke sport is voor een kind. Brecel trainde als een bezetene, de voetbalclub KVV Dilsen werd ingewisseld voor de snookerbar in Maasmechelen.

Het trainen werd beloond. Zijn talent werd al vrij snel opgemerkt, en niet alleen door de uitbaters van die plaatselijke snookerbar. Op tienjarige leeftijd won Brecel zijn eerste regionale rankingtoernooi. Op zijn vijftiende werd hij de jongste Belgisch kampioen en twee jaar daarna plaatste hij zich als jongste deelnemer ooit voor het WK.

Brecel werd omgedoopt tot ‘het snookerwonder’ en ‘de nieuwe Ronnie O’Sullivan’. De kranten schreven voor lof over de jongen die maximumbreaks potte nog voor hij de baard in de keel had. “Hij zou de jongste wereldkampioen aller tijden worden”, zegt Bjorn Haneveer, oud-snookeraar en commentator bij Eurosport, die vroeger zelf ook veel tegen Brecel speelde. “Maar dat is allemaal een beetje anders gelopen. Het is allemaal veel moeilijker geweest dan mensen dachten.”

Onbevangen begonnen aan WK

Het verwachte succes duurde langer dan voorspeld en vaak volgden er mindere periodes. “Dat heeft ook met zijn speltype te maken. Hij is heel aanvallend en niet zo doordacht als veel andere topspelers, waardoor hij ook vaker tegen de muur loopt”, zegt Haneveer. “Maar hij is trouw gebleven aan zijn eigen speelstijl. Hij speelt nog met de onbevangenheid van de jeugd. Dat heeft hij niet verloren.”

Onbevangen begon hij ook aan het WK. Zo startte Brecel het toernooi met een voorbereiding die allerminst doorsnee te noemen is. Hij vertelde dat hij op aanraden van zijn vriendin een kwartiertje had geoefend voordat hij naar Sheffield vertrok. Hij zou meer zijn gaan darten. Het bleek een goede keuze. Brecel overleefde na vijf eerdere pogingen eindelijk de eerste ronde.

Ook tijdens het toernooi had de Belg zijn eigen aanpak. Zo vierde hij tijdens het toernooi al zijn tussentijdse overwinningen, zoals na die op zijn tegenstander Mark Williams in de tweede ronde: “Na mijn zege tegen Williams ben ik uit geweest en was ik zo dronken als wat”, vertelde Brecel voor zijn kwartfinale. Ook ging hij tijdens het toernooi regelmatig naar zijn familie in Maasmechelen, om even op te laden.

Comebacks vanuit kansloze posities

Regerend wereldkampioen O’Sullivan werd het volgende slachtoffer: Brecel won vanuit een kansloze achterstand van 6-10 toch nog met 13-10. In de halve finale tegen Si Jiahui schreef Brecel geschiedenis met de grootste comeback ooit op een WK (van 5-14 naar 17-15).

In de finale maakte hij de klus af door viervoudig wereldkampioen Mark Selby te verslaan. “Niet slecht voor een kerel die niet oefent. Behoorlijk goed voor iemand die evenveel drinkt als dat hij snookert”, schreef The Daily Mail. “Er zijn veel kampioenen geweest met een aanvallende stijl, maar weinigen deden het met zo’n nonchalance”, schreef The Independent.

Hoewel Brecel zegt de komende maanden niet te gaan trainen en vooral te genieten van zijn wereldtitel, beschrijft Haneveer de Belg toch vooral als een rustige jongen die enorm van snooker houdt. “Hij is niet zo flamboyant in het echte leven.”

