Wereldkampioen schaken ook nummer 1 in voetbalspel

Normaal zit wereldkampioen schaken Magnus Carlsen aan het bord altijd oog in oog met één directe tegenstander. Maar in een online voetbalspel is hij momenteel veel meer mensen de baas. Hij staat sinds dit weekend eerste in de Fantasy Premier League, met achter hem 7,1 miljoen concurrenten.

In de Fantasy League kiest elke ‘manager’ vijftien spelers uit de Engelse Premier League. Zij scoren voor hun team ‘in het echt’. Online krijgen ze punten voor doelpunten of assists, maar ook als ze bijvoorbeeld geen tegendoelpunt incasseren. Het spel is immens populair.

Mohamed Salah

Carlsens goudhaantje van afgelopen weekend was Mohamed Salah, die voor Liverpool twee keer scoorde. Salah is in het team van Carlsen zijn aanvoerder, wat betekent dat de punten dubbel tellen. Op die manier sprong de schaakkampioen van plek zes naar één.

Uiteraard was de 29-jarige Noor, fervent Engels voetbalfan die twee jaar geleden al bij de beste 2500 Fantasy-spelers kwam, zich daar ook van bewust. Hij paste gelijk zijn Twitterprofiel aan. Dat leest nu als volgt: ‘wereldkampioen schaken én de huidige nummer 1 in de Fantasy Premier League’.

Een beetje geluk

Planning, strategie en een goed geheugen helpt de schaakkampioen allemaal om goed te zijn in een spel waar heel veel feiten onthouden moeten worden. En een beetje geluk, al is dat ondragelijk voor een schaker. Zelf wilde Carlsen op sociale media één zin over zijn tactiek kwijt: “Het is een deel statistiek, een deel gevoel.”

Voor de winnaar van de Fantasy League ligt een compleet verzorgde zevendaagse trip naar Engeland te wachten, evenals het bezoek aan twee wedstrijden. Ook zit er een luxe horloge bij. Kan Carlsen zijn eigen speeltijd in de gaten houden aan het schaakbord.

Carlsen is wereldkampioen sinds 2013, toen hij als winnaar van het kandidatentoernooi de Indiër Viswanathan Anand versloeg. De laatste uitdager, de Amerikaan Fabiano Caruana, was eind vorig jaar net niet goed genoeg.