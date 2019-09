Wereldkampioen op een onderdeel dat nog moet worden geaccepteerd

Het was een overwinning waarvan je wist dat die ging komen. Koen Bouwman, Bauke Mollema, Jos van Emden, Lucinda Brand, Amy Pieters en Riejanne Markus werden gezessen wereldkampioen op de gemengde aflossing, een nieuw onderdeel op de WK wielrennen dat deze week in Yorkshire wordt verreden. Het was de eerste wereldtitel voor Nederland in een week waarop nog op veel (zwaarwegender) medailles worden gerekend. Duitsland werd tweede, Groot-Brittannië won brons.

Nederland is zo de eerste wereldkampioen (en sinds vorige maand in Alkmaar ook Europees kampioen) op een onderdeel dat nog niet is geaccepteerd door de wielerwereld. Zelfs wielrenners die reden, bijvoorbeeld Jos van Emden, keken met enige weemoed terug op de ploegentijdrit, het onderdeel dat plaats moest maken voor deze nieuwe discipline. Ook zondag tijdens de Team Mixed Relay, zoals de officiële titel is, en achteraf werd er met de nodige scepsis over de discipline gepraat.

Een snel doorgedrukt plan zou het zijn, met landen die niet hun toppers hadden afgevaardigd en met een niet helemaal uitgedachte organisatie. De drie mannen reden eerst, waarna bij de finish van de tweede man de vrouwen letterlijk groen licht kregen. Een soort stoplicht gaf aan wanneer de vrouwen mochten starten. De

tijd stopte toen de tweede vrouwen over de finish kwam. Voor Nederland was dat na 38.27 minuut. Dat was 23 seconden sneller dan Duitsland en 53 seconden sneller dan Groot-Brittannië.

Nederland, wereldtop bij zowel mannen als vrouwen, had de favorietenrol ondanks het gemor vooraf graag naar zich toegetrokken. Mollema maakte het zelf spannend door bijna onderuit te glijden, maar de mannen gaven halverwege de vrouwen een voorsprong van twintig seconden. Zelfs de sokkencontroleur van de

internationale wielerunie UCI hield Nederland daarna niet af van de snelste tijd. Pieters moest haar sokken enigszins schikken omdat ze die te hoog had opgetrokken.

Kritiek te over, maar in het regenachtige Harrogate zo’n drie kwartier rijden boven Leeds was er hoe dan ook feest bij de drie mannen en drie vrouwen die voor Nederland de WK aftrapten. Met name Lucinda Brand vierde

haar wereldtitel uitbundig. Een titel is een titel en een ‘gratis’ medaille was het toch zeker niet geweest.

Uiteindelijk stonden er zes wereldkampioenen op het podium. Het waren Nederlanders. Drie mannen en drie vrouwen. Het was vooral nog even wennen.

Lees ook:

Roglic wint de Vuelta, nu wil Jumbo-Visma de Tour winnen

Zeer overtuigend won de Sloveen Primoz Roglic de Ronde van Spanje. Voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma is het het grootste succes ooit. Het volgende doel is de Tour de France.