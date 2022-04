Wens van Van Gaal voor loting komt uit: Oranje stuit op gastland Qatar

Bondscoach Louis van Gaal had het deze week al voorspeld. Hij had nu eenmaal ‘het geluk aan zijn kont’ hangen en dus wist hij dat Oranje bij de loting voor het WK zou worden ingedeeld in een poule met gastland Qatar. En zo geschiedde gisteravond. Het Nederlands elftal trof daarmee de best denkbare tegenstander uit pot 1, waarin verder alleen toplanden ­zaten.

Nederland speelt op 21 november, de openingsdag van het WK, eerst ­tegen Senegal, een sterke ploeg. Sterspeler bij het land dat begin dit jaar nog de Afrika Cup won, is Sadio Mané van Liverpool. Het toernooi wordt op 25 november vervolgd tegen Ecuador. De laatste poulewedstrijd, op 29 november, speelt Oranje tegen Qatar. Het thuisland debuteert op een WK. Het won in 2019 de Azië Cup en werd in december bij de laatste editie van de Arab Cup derde.

Voorbereidingstijd

“Dit is een betere loting dan in 2014, maar dat zegt niets”, zei Van Gaal bij de NOS. Destijds trof hij met Oranje in de poule Spanje, Chili en Australië. Over de tegenstanders in november zei hij nog weinig te weten en dat de scouts dus aan het werk moeten. “Ik had gezegd dat we wel tegen Qatar zouden loten. Dat was een gokje. Wel leuk dat het uitkomt. Dit is een kleurrijke loting.” Van Gaal, die de ­loting vanuit het KNVB-kantoor in Zeist volgde, vindt het geen voordeel dat Nederland al op de eerste dag aan de bak moet, omdat de voorbereidingstijd dan slechts een week is – de competities lopen nog lang door.

Van de 32 deelnemende landen zijn er nu 29 bekend. Door de oorlog werd de play-off-wedstrijd van Oekraïne uitgesteld. In juni moeten via play-offs de laatste drie landen bekend worden. De loting werd gisteren verricht door oud-voetballers, zoals de Duitser Lothar Matthäus, de Braziliaan Cafu, de Iraniër Ali Daei en de Nigeriaan Jay-Jay Okocha. De zwaarste poule lijkt E, waarin Spanje en Duitsland elkaar meteen treffen. De finale is op zondag 18 december.

Smeergeld

In een gelikte show in het Doha Exibition and Convention Center werden via loting de acht poules bepaald voor een zeer omstreden WK voetbal. Het toernooi werd in 2010 aan Qatar toegewezen na betaling van smeergeld aan talrijke Fifa-bestuurders. Bovendien vielen er volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International ‘enkele duizenden ­doden’ onder de arbeidsmigranten, die in de hitte en onder slechte leefomstandigheden aan stadions en ­andere faciliteiten voor het WK moesten werken.

Mensenrechtenorganisaties probeerden daar rond de loting nog eens aandacht voor te vragen. The Guardian berekende in 2020 dat er minimaal 6500 mensen zijn overleden door dit WK. Precies dat aantal zandzakken in de vorm van een bal dumpte de Duitse kunstenaar Volker-­Johannes Trieb gisteren voor het hoofdkantoor van wereldvoetbalbond Fifa in Zürich. De actie, samen met de Duitse mensenrechtenorganisatie AWO, was een protest tegen het WK in Qatar. Op elke ‘bal’ stond ‘World conscience, you are a stain of shame’ (‘Het geweten van de wereld, je bent een schande’, een citaat van Truus Menger-Oversteegen, een ­Nederlandse beeldhouwster en verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog.

“Vele duizenden mensen stierven in Qatar bij het bouwen van stadions ten behoeve van het WK. Ze werden behandeld als slaven en stierven van hitte, uitputting of gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Dat werd aanvaard door zowel de Fifa als de regering in Qatar”, aldus Trieb in een verklaring.

Luxueus hotel

Van Gaals assistent Danny Blind en de top van de KNVB bekeken de afgelopen dagen de faciliteiten waar Oranje deze zomer gebruik van gaat maken, zoals het trainingscomplex van de Qatar University. De spelers zullen overnachten in het Mariott hotel St. Regis Doha, een luxueus ­hotel met onder meer een spa, twee zwembaden, negen restaurants en een privéstrand aan de Perzische Golf. De goedkoopste kamer kost – nu nog – zo’n 200 euro, ongeveer het minimum maandloon voor werk­nemers in Qatar.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB bezocht ook het ­migrantendorp waar de hotelwerk­nemers zijn gehuisvest. Dat is relatief luxe in vergelijking met Asian City, waar 70.000 mensen in barakken zijn gehuisvest. Vakbondsorganisaties verzekerden de KNVB al eerder dat werknemers van het St. Regis-­hotel minimaal het minimumloon ontvangen. Ze hoeven ook geen huur te betalen. Maar ondanks verschillende bemiddelingspogingen van De Jong mogen ze van de directie van het hotel niet met meegereisde ­media uit Nederland praten.

