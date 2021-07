Welke voetballer zie je zoveel lachen en genieten als ‘Il dottore’ Giorgio Chiellini?

Wie krijgt de lach van het gezicht van Giorgio Chiellini? Dat is de vraag op het EK voetbal, waar Italië dinsdagavond de halve finale speelt na de knappe zege op België (2-1).

Zie Chiellini genieten, zie hem glunderen. De grijns op zijn mond, de pretoogjes boven zijn haviksneus. Welke voetballer straalt op dit Europees kampioenschap meer spelvreugde uit als de Italiaanse verdediger (36)? Een verademing in de vaak zo ernstige voetbalwereld.

Neem vrijdagavond, de kwartfinale tegen de Belgen. De lach is nooit ver weg bij aanvoerder Chiellini. Van de openingsklanken van het Italiaanse volkslied tot een verhit man-tegen-man-gevecht met Axel Witsel, van de extatische omhelzing van collega-verdediger Leonardo Spinazzola, die dan net een doelpoging heeft verijdeld, tot het respectvolle afscheid van Romelu Lukaku. De Belgische spits, een van de beste van de wereld, had in het achtste finaleduel weinig te vertellen tegen Chiellini, de leider van de Italiaanse defensie. De Italiaanse sportkrant Tuttosport noemde hem de ‘duivel tegen de duivels’ .

Want ja, verdedigen kan Chiellini, een ambt dat hij sinds 2005 uitoefent bij Juventus. “De strijd met een aanvaller neem ik heel persoonlijk”, zei hij in de RAI-documentaire Sogno Azzurro (Blauwe Droom). “In mijn rol geldt: ‘mors tua, vita mea.’ Jouw dood is mijn leven.”

De kunst van het verdedigen keek Chiellini af van Paolo Maldini, zijn jeugdheld bij AC Milan. Bij Livorno, waar Chiellini als zesjarige begon en in 2001 debuteerde in het profvoetbal, bekwaamde hij zich in het vak. “Je moet plezier vinden in het stoppen van een aanval”, zei Chiellini eens, toen hij bij Juventus werd geïnterviewd door kinderen. “Anderen voelen emotie bij het scoren van doelpunten; eenzelfde emotie moet je zien te vinden in het tegenhouden ervan. Als je die emotie kunt vinden, kun je een geweldige verdediger worden.”

Altijd sociaal

Maar Chiellini is meer dan een pure verdediger. Hij is ook een leider, iemand die zijn jonge landgenoten Nicolò Barella, Manuel Locatelli en Federico Chiesa gidst door dit EK. “Leiderschap is volgens mij altijd het goede voorbeeld geven”, zei Matthijs de Ligt, ploeggenoot van Chiellini bij Juventus, voor het EK. “Virgil (van Dijk, red.) heeft dat voorbeeldgedrag bij Oranje, bij Juventus is dat Chiellini.” Hij is altijd sociaal, heeft altijd voor iedereen oog, ook voor jonge spelers, totaal zonder kapsones, aldus De Ligt.

En ja, soms zoekt hij de grenzen van het toelaatbare op. Bekend is het incident op het WK 2014, waar Chiellini werd gebeten door de Uruguayaanse spits Luis Suárez, die nadien een schorsing van vier maanden kreeg. Tekenend was ook de reactie van Chiellini na dit akkefietje. Wraakgevoelens richting Suárez? Haatdragendheid? Nee, integendeel, want Chiellini wist: Suárez is hetzelfde als ik. “Uiteindelijk ben ik ook liever een vervelende winnaar dan een vriendelijke loser”, bekende Chiellini eerlijk.

“Hij deelt nog altijd negen ellebogen per wedstrijd uit met een brede smile op zijn gezicht”, zei Robin van Persie onlangs in VI. De topscorer aller tijden van Nederland probeerde Chiellini eens naar Arsenal te halen, waar Van Persie toen voetbalde. Een missie die mislukte. Tot teleurstelling van Van Persie. “Hij blijft maar glimlachen en krijgt nooit een gele kaart. Zulke winnaarstypes heb je nodig in je elftal.”

Dergelijk gedrag, de wil om ten koste van alles te winnen, zit in het bloed van Chiellini, die werd geboren in Pisa en cum laude afstudeerde in de richting ‘Business Administration’ aan de Universiteit van Turijn. Niet voor niets noemen ze hem ‘Il dottore’ bij de Italiaanse ploeg.

Met de lol van een pure liefhebber vervolgt Chiellini dinsdagavond zijn zegetocht met Italië, dat nu al 32 duels op rij ongeslagen is. Knappe jongen die de lach van Chiellini’s gezicht krijgt dit EK.

