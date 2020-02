Weinig leden en amper baromzet: zaalsportclubs verkeren in zwaar weer

Een bekertje koffie, sportdrankje, biertje, zakje chips of broodje kroket, van achter de bar aangereikt door een lid die een dienst draait als vrijwilliger; zo gaat dat in veel sportkantines.

Voor buitensportverenigingen zijn de verkopen in het clubhuis noodzakelijk om het hoofd boven water te houden. De kantine is bij hen gemiddeld goed voor een kwart van de inkomsten. Bij voetbalclubs komt zelfs 38 procent van alles wat in de verenigingskas vloeit uit de eigen kantine, gevolgd door tennis met 29 procent. Contributie, sponsoring, les- en entreegeld zorgen voor de rest van hun inkomsten.

Jaloezie

Penningmeesters van zaalsportverenigingen zullen met jaloezie naar deze cijfers kijken. De binnensporters huren doorgaans een (gemeentelijke) sporthal voor trainingen en wedstrijden, en de kantine wordt uitgebaat door een exploitant. De zaalverenigingen halen daarom gemiddeld maar 7 procent van hun inkomsten uit verkoop van versnaperingen in de kantine. Mede daarom hebben de meesten het financieel ook heel moeilijk.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert vandaag deze cijfers. Ze laten zien dat zaalclubs vrijwel geheel zijn aangewezen op de ledencontributie en de sponsors. Door afkalvende ledenaantallen moeten de overgebleven leden steeds meer betalen. Alle sportclubs in Nederland hebben jaarlijks zo’n 1,2 miljard euro aan opbrengsten.

Beeld Louman & Friso

Daarin zit sinds 2012 een licht dalende trend. Een belangrijke oorzaak: er zijn minder georganiseerde sporters en minder clubs, vooral in de zaal.

Het CBS becijferde dat sinds 2009 het aantal verenigingen daalde van 28.700 naar 26.510 in 2018. En die hebben ook nog minder leden: van 196 naar 192 gemiddeld.

Grote verschillen

De verschillen tussen de sporten zijn enorm, als het om hun inkomsten gaan. De buitensportclubs hebben veel grotere budgetten. Bij een golfclub kwam in 2018 gemiddeld 419.000 euro binnen. Ter vergelijking: bij de zaalsporten lag dat rond de 23.000 euro.

Duidelijk is welke (buiten)sporten floreren. Rugbyverenigingen bijvoorbeeld, maar ook hockeyclubs wisten samen hun inkomsten sinds 2000 te verdubbelen. Mede dankzij de bar.

