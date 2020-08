Weinig animo voor oefenvoetbal: ‘Supporters verlangen wel naar het voetbal, maar niet onder deze omstandigheden’

Slechts enkele duizenden tickets zijn deze weken beschikbaar voor de oefenwedstrijden van Ajax, Feyenoord en PSV in eigen stadion, maar van een run op die kaarten is bepaald geen sprake. De 4500 stoeltjes die Ajax voor het oefenpotje tegen FC Utrecht donderdagavond in de Johan Cruijff Arena mag verkopen, waren gistermiddag nog niet weg.

Feyenoord heeft de prijzen van de 5000 kaarten voor de wedstrijd van zondag tegen FC Twente zelfs gehalveerd naar tien euro. Afgelopen week werden er voor het oefenduel met Sparta slechts 3000 tickets verkocht, terwijl Feyenoord aanvankelijk een vergunning had voor 7000. “Zelfs van die 3000 mensen met een kaartje zijn er enkele honderden niet gekomen”, zegt een woordvoerder. PSV heeft voor het duel met Vitesse, aanstaande zaterdag, zo’n 4000 tickets verkocht. De verwachting is wel dat het maximale aantal van 6500 kaarten zal worden verkocht, aldus een zegsman van PSV.

De interesse staat in schril contrast met de aantallen seizoenskaarten die voor de nieuwe jaargang in de eredivisie al zijn verkocht. Bij Ajax (40.000), Feyenoord (29.000) en PSV (26.000) liepen die, ondanks alle onzekerheid over het bezoeken van wedstrijden vanwege coronarestricties, bijna op tot het vertrouwde niveau. De animo voor de oefenduels blijft daar echter ver bij achter, ook bij die in voorgaande jaren.

Rotterdam is nu een brandhaard van corona

De clubs wijzen op de vakantietijd en de hittegolf. “Bovendien is Rotterdam nu een brandhaard van corona. Wij hebben supporters in heel het land en die zullen terughoudender zijn om te gaan”, zegt de woordvoerder van Feyenoord. Maar, erkent hij, natuurlijk spelen alle maatregelen een grote rol. “Voetbal beleef je met elkaar; door het afstand houden is dat nu verre van optimaal. De supporters verlangen wel naar het voetbal, maar niet onder deze omstandigheden.”

Dat beaamt Fabian Nagtzaam, voorzitter van de supportersvereniging van Ajax. “Iedereen hunkert ernaar om weer naar het stadion te gaan, maar de maatregelen zijn voor mensen nu heel ingewikkeld. Je moet een kaartje kopen via een app en mag daarmee alleen in een bepaald tijdslot het stadion binnen. Daar moet je afstand van elkaar houden, ook als je uit hetzelfde huishouden komt. In de Arena zitten er steeds vijf stoelen tussen. Dat doet Ajax om het overzichtelijk te houden. Begrijpelijk, maar leuk is anders. Ik ken veel trouwe supporters die nu zeggen: geef mijn portie maar aan fikkie.”

‘Als dit goed gaat, kunnen we hopelijk steeds verder opschalen’

Mensen ervaren het als ‘gedoe’. Overigens wordt momenteel in theaters en muziekzalen de gelimiteerde capaciteit ook lang niet altijd benut. “Normaal was het stadion voor zo’n oefenwedstrijd tegen Utrecht zeker voor de helft gevuld geweest”, zegt Nagtzaam. Hij denkt wel dat de supporters straks bij de hervatting van de eredivisie, vanaf 12 september, wel graag weer komen. “Daar ben ik heilig van overtuigd. Daarvoor hebben we juist deze testwedstrijden nodig. Als dit goed gaat, kunnen we hopelijk steeds verder opschalen.”

Overigens duiden de kijkcijfers van de ‘eredivisiecomeback’-oefenduels op het open net van Fox Sports nog niet op massale honger naar de bal. Op het hoogtepunt keken zaterdagavond 179.000 mensen naar Ajax-RKC; zondagmiddag zetten 129.000 mensen Feyenoord-Sparta op. De overige wedstrijden trekken nog minder kijkers.

