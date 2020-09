Weilandkunst in de Tour is een wedstrijd op zich

Het is nog 82 kilometer voor de finish in Poitiers als het peloton in de Tour de France langs een opvallend weiland fietst. Het terrein zelf is niet bijzonder, wat er op het groen is gemaakt wel. De camera van de helikopter boven het peloton draait weg van de renners. Er wordt ingezoomd op een groot zwart doek, met daarop in het wit het hoofd van een geit. ‘#zin in kaas!’ staat er in hooibalen boven geschreven.

De creatie ligt daar niet toevallig. Het is een van de fresco’s die meedingen naar de prijs voor de mooiste weilandkunst langs het Tourparcours. Al twaalf jaar organiseert de FNSEA, de nationale vakbond voor landbouwondernemers, de wedstrijd ‘les Agris aiment le Tour’ voor de regionale afdelingen. In elke etappe is wel een groot département dat meedoet. Donderdag waren er zelfs vier fresco’s te bewonderen, en dan telde de fraaie afbeelding van Raymond Poulidor (Frans renner uit de jaren zestig en zeventig) niet eens mee.

Het peloton passeert de beeltenis van oud-renner Raymond Poulidor in Saint-Leonard-de-Noblat. Beeld AP

Fans kunnen online stemmen op hun favoriet (zelf benieuwd? Klik hier), maar uiteindelijk bepaalt een zevenkoppige jury (met onder meer Bernard Hinault en Tourbaas Christian Prudhomme) wie wint. De winnaar krijgt een gele trui en een WE-spelcomputer. Het gaat daarom vooral om de eer en om te laten zien waar de regio trots op is, aldus een woordvoerder van de FNSEA.

Weken voorbereiding voor een paar seconden televisie

Langs de wegen richting Poitiers is men trots op de geiten, vertelt organisator Valentin Martineau een dag nadat hun afbeelding op televisie is verschenen. Het plan uitvoeren kostte weken aan voorbereiding, voor uiteindelijk een paar seconden nationale televisie. Alles opbouwen duurde met vijftien vrijwilligers drie dagen, aldus Martineau. “Het maken van het doek duurde anderhalve dag. Het was nog best moeilijk de roze geverfde hooibalen precies op hun plek te krijgen. Daarvoor is een drone zes meter de lucht in gegaan.”

Het cruciale moment breekt aan als de Tour passeert. Werkt alles, is iedereen op tijd? In Tourettes-sur-Loup trokken vrijwilligers zo hard als ze konden aan grote paarse borden, zodat ze precies bij het overvliegen van de helikopter een uitkomende bloem konden visualiseren. Aan de Atlantische kust reden tractoren kleine rondjes om zo de wielen van een grote tractor na te bootsen. En in de Cévennen staken tientallen vrijwilligers net op tijd hun gele paraplu op, om zo in formatie de lokale ui na te bootsen.

Renners besproeid met pepperspray

De wedstrijd is een manier om de boeren positief in het nieuws te krijgen rond de Tour. Want de boeren hebben niet altijd een goede verhouding met de Tour de France. Het is immers niet alleen een sportwedstrijd, maar biedt ook een platform voor protesten op nationale televisie. In 2018 nog legden lokale boeren hooibalen op de weg. Toen het grimmig werd, kregen renners pepperspray in hun ogen.

De Franse televisie geeft bewust aandacht aan alle beeltenissen, ook om zo de regio te promoten. Voor Martineau was dat de belangrijkste reden om mee te doen. “Sommigen in onze regio vinden dat de regering te weinig voor ons doet, anderen weer niet. Maar daar ging het nu niet om. Het was ook vooral een leuke dag samen. Het was nog geluk dat de Tour in september kwam, waardoor meer mensen tijd hadden om mee te werken. Dat had in juli niet gekund. En winnen? Nee, dat gaan we waarschijnlijk niet”, lacht hij.

Veel kijkers voor de Tour De kijkcijfers van de Tour de France zijn in de eerste helft van de race hoger geweest dan in afgelopen jaren. Dat blijkt uit de officiële cijfers, die de Franse krant Les Echos opvroeg. De verwachting is dat de Tour van 2020 een recordjaar wordt. In de eerste week keken 4 procent meer mensen op de Franse televisie. In het weekend werd een piek gehaald met zes miljoen kijkers. Dertig miljoen Fransen keken inmiddels al zeker één minuut. In Nederland zijn de kijkcijfers voor de Tour in het begin van de ronde met 2 procent gestegen. Gemiddeld keken in de eerste week dagelijks 762.000 mensen. Naar ‘De Avondetappe’ kijken elke avond bijna een miljoen mensen.

