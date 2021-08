Weertman verrekent zich in heet Tokio en verliest olympische titel

In de vroege Japanse morgen brandt de zon in Tokio al onbarmhartig. Het is half zeven als de openwaterzwemmers van start gaan – de temperatuur tikt dan al de dertig graden aan. Aan de kant van de baan zoeken de weinige bezoekers de relatieve koelte van de schaduw. Het water in de baai van Tokio is 29,3 graden. Warm, heel warm. Olympisch kampioen Ferry Weertman heeft samen met zijn coaches een plan gemaakt om in hete badwater toch een kans te maken op de zege. Het belangrijkste onderdeel daarvan: niet te hard vertrekken, want dan zwem je jezelf kapot.

Dat was een forse misrekening.

De Duitser Florian Wellbrock zwemt vanaf de start in een moordend tempo. Zijn slagen zijn lang en hij doorklieft het water ogenschijnlijk moeiteloos. Ondanks de hitte. Ondanks de hoge temperatuur van het zwemwater, waardoor de atleten maar moeilijk hun warmte kwijt kunnen. Wellbrock, de wereldkampioen van 2019, besluit het hele veld op een hoop te zwemmen. Aanvallen in plaats van afwachten. En dat had niemand verwacht. En Weertman al helemaal niet. Die ligt na één ronde al op een kansloze achterstand. Mist de aansluiting met de top.

Zijn coach Thijs Hagelstijn vat de race oud-hollands samen. “Dit was klote”, zegt hij na afloop. Hij had simpelweg niet voor mogelijk gehouden dat een zwemmer zo goed zou zijn als Wellbrock. “Kijk, Ferry is een zwemmer die het van zijn eindschot moet hebben. Op de laatste 500 meter kan hij heel hard zwemmen. Dat is zijn kracht. De kracht van een aantal andere zwemmers is heel lang, heel hard zwemmen. En de manier dat vandaag gebeurde heeft ons verrast. En we waren uiteindelijk te laat om er nog achteraan te gaan.”

In de woorden van Hagelstijn en Weertman ligt na afloop van de race vooral bewondering voor de prestatie van nieuwe olympisch kampioen uit Duitsland. Weertman werd in Rio de Janeiro nog olympisch kampioen, met enig fortuin, dat wel. Toen liet de concurrentie het aankomen op een eindsprint. Daarin viel het zijn kant op. Pas na een kwartier beraad werd hij als winnaar aangewezen omdat hij net iets eerder had aangetikt dan zijn opponent. In Tokio had hij gehoopt op een zelfde scenario. En door het warme weer leek een niet al te snelle race met een eindsprint ook logisch.

“Maar ons raceplan klopte niet”, zei Weertman na afloop. “Wij dachten: ze gaan echt nooit zó hard weg. Dat is normaal gesproken zelfmoord. Daardoor heb ik de hele dag achter de feiten aangezwommen.”

De onttroonde olympisch kampioen had zich juist enorm sterk gevoeld, vooraf. Hij liet weten dat hij enorm goed voorbereid was. Hij had overal ter wereld ‘warm’ water opgezocht. Om te wennen aan de omstandigheden. Door corona zwom hij het laatste jaar vooral op Curacao.

Het bleek niet genoeg. Lange tijd zwom hij moederziel alleen door de wateren van Tokio, zo rond de tiende plaats van het deelnemersveld. “Dat heeft me het meeste pijn gedaan. Dat ik nooit heb meegedaan om de prijzen. Ja, ik heb even gedacht om uit te stappen. Maar eigenlijk was dat geen optie. Daarom heb er uiteindelijk maar een wedstrijd binnen een wedstrijd van gemaakt. Toen ik in een groepje terechtkwam wilde ik van hen winnen.”

Weertman werd er uiteindelijk zevende mee. “Dat ik niet heb opgegeven, maakt me nog enigszins trots. En Florian (Wellbrock red.) was vandaag echt heel goed. In een bikkelharde race heeft hij laten zien dat hij hier écht heel goed was. Dat ik mijn olympische titel niet heb kunnen prolongeren doet wel pijn. Ik kan dat eigenlijk nog nauwelijks in woorden vatten.”

