Weer voetballen in coronatijd: even geen knuffel, maar gewoon een ‘boks’

Ivanildo Wouden knikt in de richting van zijn zoon Djemilyan, die het deze zaterdagochtend met Alexandria’66 Onder 13 opneemt tegen Sparta AV. “Als hij voetbalt, dan vergeet hij alles”, lacht Wouden. “Ook corona.”

Zo zorgeloos als Djemilyan over het veld dartelt, zo bezorgd is de sfeer in de bestuurskamer van Alexandria’66, een volksclub in het oosten van Rotterdam (950 leden). Voorzitter Rob de Vries, al veertig jaar lid van de club, maakt zich op voor de vuurdoop. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus wordt er weer een oefenprogramma afgewerkt. Liefst dertien thuiswedstrijden staan er op de rol.

“Ik hoop, net als onze premier Mark Rutte, dat mensen hun gezonde verstand gebruiken”, zegt De Vries vanachter een dampende beker koffie. “We hebben zo veel mogelijk gedaan om alles in goede banen te leiden.”

Beeld Arie Kievit

Dat laatste is een understatement. Op de website van Alexandria’66 staat een uitvoerig protocol. Bezoekers wordt gevraagd om de handen te ontsmetten bij de desinfectiepalen, door het hele gebouw geldt eenrichtingsverkeer (aangegeven met pijlen op de grond) en overal staan gele bordjes die hameren op de anderhalve meter afstand. Wedstrijdbesprekingen gebeuren niet langer collectief, maar per linie, en vooraf en na afloop dienen spelers zich zo snel mogelijk om te kleden.

“De vereniging heeft het heel goed opgepakt”, zegt Wouden, terwijl het elftal van zijn zoon de kleedkamer opzoekt voor de rust. “Voor ons als ouders is het ook even wennen. De begroeting, het gezellig bij elkaar zitten is anders geworden”, ziet hij. Of hij al mensen heeft aangesproken op onverantwoord gedrag? “Nee”, zegt Wouden. “Maar zoiets zou ik van het moment af laten hangen. Je voelt zo of iemand openstaat voor wat je zegt.”

Beeld Arie Kievit

De Vries, bijna vijf jaar voorzitter van Alexandria’66, hoopt juist op het corrigerende vermogen van de eigen leden. “Anders ben ik straks de hele dag politieagentje aan het spelen”, stelt hij. “Daar heb ik geen zin in. We moeten dit echt met elkaar doen.”

Buiten houdt iedereen zich netjes aan regels, lijkt het. Maar als de eerste jeugdwedstrijden erop zitten en het zo langzamerhand lunchtijd wordt, blijkt hoe lastig het is om de anderhalve meter afstand in acht te nemen in de kantine van Alexandria’66. Ineens staan er ongeveer tien mensen in de rij om iets te bestellen. “De kantine is van 1984, een gedateerd gebouw”, zegt De Vries, terwijl hij een rondleiding geeft. “Als er twee man in de rij staan voor koffie en je leeft de regels strikt na, dan staat de derde buiten.” En, hoorbaar opgelucht: “Gelukkig is het vandaag nog droog hè. Dan blijven de mensen lekker buiten.”

Beeld Arie Kievit

Kay Berkouwer, speler van Alexandria’66 Onder 17, ziet dat zijn teamgenoten zich snel aanpassen. “Wij zijn van de knuffelgeneratie, maar tegenwoordig houden we het gewoon bij een ‘boks’”, zegt hij, vlak voor zijn wedstrijd tegen FC Dordrecht. “Dat voelt nu al als normaal. Voetbal is natuurlijk een contactsport, maar buiten het veld moeten we afstand houden. Bij mij in het team doet iedereen dat wel. Het is best gek om te merken hoe snel dat gaat.”

Voor De Vries klinkt dat als muziek in de oren. Zeker als collega-bestuurslid Fedor de Jong hem wijst op het programma van zaterdag 5 september: dan staan er dertig thuiswedstrijden op de planning. “Laten we hopen dat het droog blijft”, prevelt De Vries. “Corona, waardoor we misschien veertien dagen dicht moeten, is momenteel de angst voor iedere vereniging.”

Lees ook :

Onderzoek: Voetballen is coronaproof

Het betaald voetbal kan veilig worden hervat op 1 september. Dat concludeert de KNVB op basis van een data-analyse van 482 eredivisiewedstrijden in de afgelopen twee seizoenen.