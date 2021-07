Weer staat de estafetteploeg met lege handen – en dat is zorgwekkend voor de toekomst

Een ploeg is zo sterk als de zwakste schakel, of in het geval van de Nederlandse zwemsters als de twee zwakste schakels. Net als vijf jaar geleden in Rio eindigt de estafetteploeg op de 4x100 vrij als vierde. De glansrijke geschiedenis van de vaderlandse vrouwen op dit onderdeel is nog slechts een herinnering aan mooie tijden die niet snel zullen terugkeren.

Veelzeggend is het feit dat de ploeg in de drie belangrijkste races van dit jaar nooit in dezelfde samenstelling op het startblok verscheen. Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk zijn vaste krachten, maar de invulling van de andere twee namen op het wedstrijdformulier blijft een puzzel. Zelfs op de Olympische Spelen in Tokio, waar toch jarenlang naartoe is gewerkt.

Stoelendans

In de olympische series deed Marrit Steenbergen mee. Zij werd in de finale vervangen door rugslagspecialiste Kira Toussaint, die pas de avond van tevoren om half elf een telefoontje kreeg dat ze was geselecteerd. Omdat haar deelname onzeker was, vertelde Toussaint in het imposante Tokyo Aquatics Centre, had zij de afgelopen weken niet op de vrije slag getraind. In de finale van de Europese kampioenschappen in Boedapest, afgelopen mei, zaten Steenbergen en Toussaint nog allebei in het team. Toen stond Kim Busch aan de zijlijn, die nu twee keer mocht meedoen.

Deze stoelendans illustreert het niveauverschil binnen het team. Kromowidjojo en Heemskerk zaten al in het gouden team van Peking 2008 en de zilveren ploeg van Londen 2012. Zij noemen zichzelf inmiddels de ‘granny’s’ van hun sport. Zorgwekkend is het voor de toekomst van het Nederlandse zwemmen dat er nog steeds geen aansluiting is gevonden door jongere talenten.

‘Net dat beetje extra miste’

Heemskerk: “Ik zei tegen de meiden: zwem met je kop de eerste 50 meter en met je hart de tweede, en dat hebben we allemaal gedaan. Dan moet je gewoon tevreden zijn.” Nederland eindigde met een eindtijd van 3.33,70 op grote afstand van winnaar Australië, dat met 3.29,69 een nieuw wereldrecord klokte. Kromowidjojo: “In Rio was ik iets teleurgestelder, toen hadden we het jaar daarvoor nog zilver gewonnen op de WK. Nu was het verwachtingspatroon anders. We wisten dat een medaille zou kunnen als we echt alle vier boven onszelf zouden uitstijgen. We hebben het goed gedaan, maar net dat beetje extra dat nodig is voor het podium miste.”

Onduidelijk is nog wanneer deze ‘oma’s’ een punt achter hun sportcarrière willen zetten. Duidelijk is wel dat de dertigers op de vrije slag nog altijd de grootste troeven zijn voor olympisch succes.

Er is de Nederlandse zwemploeg dezer dagen veel aan gelegen om de schande van Rio uit te wissen, toen er niet één medaille werd gewonnen in het zwembad. Dat zal met behulp van de mannen wel lukken. Schoolslagzwemmer Arno Kamminga steekt in topvorm in Tokio. Of de vrouwen ook eremetaal vergaren, is de vraag. Kromowidjojo lijkt op de 50 meter de meeste kans te maken. Heemskerk heeft nog nooit een individuele olympische finale bereikt, maar haar tijden van zondag stemmen hoopvol. Met 51,90 zette zij een snellere splittijd neer dan in Boedapest (51,99), toen zij op de EK haar eerste individuele titel won op de 100 vrij.

