Weer rest Dafne Schippers niets anders dan zichzelf moed in te spreken. ‘Ik moet geduldig blijven’

De speaker van de FBK Games, in de persoon van cabaretier Dolf Jansen, noemt Dafne Schippers na haar race de koningin van Hengelo. Het zal de weemoed zijn die spreekt. De 29-jarige wereldtopper van weleer is zojuist met een tijd van 11,40 seconden als vijfde geëindigd op de 100 meter.

“Het is moeilijk om te zeggen dat ik hier helemaal tevreden mee ben”, zegt ze zelf na afloop. “Kijk, ik sta hier wel. Daar ben ik blij mee. Met de tijd? Nee. Het ging niet perfect. Dat kan. Ik moet proberen te focussen op mijn eigen pad. Natuurlijk is dat af en toe moeilijk, maar ik heb er nog steeds vertrouwen in.”

Toon is anders

De mede door chronische rugklachten ver teruggevallen wereldkampioen van 2015 en 2017 kijkt blij verrast als ze de vele journalisten ziet, die haar opwachten na haar eerste grote wedstrijd in tien maanden. Lachend: “Weer als vanouds”. De toon is anders dan een jaar geleden, toen ze nog stekelig reageerde op vragen over de nieuwe blikvangers van de Nederlandse atletiek. “Die moeten eerst nog maar presteren wat ik heb gedaan”, klonk het destijds afgemeten.

Dat het geen verrassing meer is dat andere landgenoten de show stelen, zegt veel over de gewijzigde realiteit. Deze middag vallen hordenloopster Femke Bol (22) en kogelstootster Jessica Schilder (23) op. Sifan Hassan, die vorig jaar bij de Fanny Blankers-Koen Games nog een wereldrecord op de 10.000 meter liep, is er niet bij. Volgens toernooidirecteur Ellen van Langen is koningin van Tokio nog niet klaar voor wedstrijden. “Sifan heeft het na de Olympische Spelen best zwaar gehad, mentaal en fysiek. Om die reden is ze later met de voorbereidingen op het seizoen begonnen. Ze wil langer doortrainen in de VS.”

Het publiek heeft nog genoeg om voor te klappen, ondanks de slechte weersomstandigheden. Schilder stoot outdoor voor het eerst verder dan negentien meter (19,17). Zo scherpt ze haar eigen Nederlands record aan – voor de zoveelste keer. Met een glimlach: “Maar dat wordt nooit normaal”. Ze eindigt als vierde in het internationale veld.

De pijn is weg

Bol is de enige Nederlander die een onderdeel wint. Haar eerste 400 meter horden van dit seizoen klokt ze in de regen 53,94 seconden. Daar is ze tevreden mee. “Ik moet altijd even inkomen. De horden weer voelen in combinatie met de adrenaline die een wedstrijd losmaakt. Ik ben blij dat ik dit jaar onder de 54 start.”

Zij is het die door de organisatie als uithangbord is gebruikt. Als teaser om toeschouwers te trekken, staat Bol op de posters. Haar voorbeeld? Dafne Schippers, de sprintster die in het verleden liet zien wat er internationaal allemaal mogelijk is. Zullen die tijden ooit weer terugkeren?

In de trainingen ziet Schippers naar eigen zeggen ‘heel goede dingen’. Alleen in een race merkt ze dat ze in oude patronen vervalt. Lange tijd ging ze direct na de start rechtop lopen, om haar rug te ontzien. Maandenlang heeft zij aan haar herstel gewerkt. Ze voelt zich fit, de pijn is weg. “Toch merk ik dat ik nog te voorzichtig start. Op de 100 is het dan gewoon over.”

Dat moet door wedstrijdritme weer goed komen, verwacht ze. Of dat op tijd is voor de WK en EK van deze zomer? Wie zal het zeggen. Schippers noemt dit een tussenjaar, waarin ze anders is gaan trainen en het lijf meer rust gunt. Altijd heeft ze gezegd dat ze mee wil kunnen strijden met de wereldtop om het leuk te houden. Nu sterkt ze zich mentaal door te focussen op korte termijn-doelen. “Als je 11,40 loopt, zijn er nog genoeg stappen die gemaakt kunnen worden. Ik moet geduldig blijven.”

