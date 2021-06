Weer loopt een Cubaanse honkballer over naar de VS

De spelersbus van de Cubaanse ploeg was op 26 mei net aangekomen bij het hotel toen Prieto volgens getuigen vanuit de spelersbus plaatsnam in een auto en met enige haast werd weggereden. Hij wachtte de wedstrijd tegen Canada, zeven dagen later, niet eens meer af. Dat was wellicht maar goed ook, er werd namelijk met 6-5 verloren. De drievoudig olympisch kampioen kan het eindtoernooi in Tokio daardoor vergeten, een sportieve ramp voor het honkbalgekke land. Het is de eerste keer dat Cuba ontbreekt op de Spelen.

Met Prieto vertrekt het zoveelste Cubaanse honkbaltalent naar het buitenland. De beslissing van het toptalent, dat net als zoveel andere gevluchte spelers toonaangevend was binnen de nationale ploeg, werd met onbegrip ontvangen door de Cubaanse honkbalfederatie: “Zijn beslissing, in contrast met de toewijding aan het volk en het team, heeft minachting opgewekt bij zijn collega’s en andere leden van de delegatie”.

Miljoenen van de Amerikaanse competitie grootste lokkertje

Al sinds de communistische revolutie van de jaren vijftig vluchten er honkballers naar de VS. Zowel Cuba als de VS zijn huiverig om teams toe te laten, ook al zijn de relaties tussen beide landen in recente jaren ietwat verbeterd. Zo ontvingen de spelers van de nationale ploeg na maandenlange onderhandelingen pas een dag voor het begin van het toernooi in Florida hun visa . Voor veel Cubaanse sporters vormt het Amerikaanse kapitalisme echter een aantrekkelijke manier om te ontsnappen uit de armoede die heerst in hun thuisland. De honkballers worden daarnaast aangetrokken door de grootste en rijkste honkbalcompetitie ter wereld, de Major League Baseball.

Het fenomeen is zo vanzelfsprekend geworden dat er een Wikipediapagina voor is opgezet. Op die lijst staan inmiddels meer dan honderd sporters, en dat zijn alleen nog maar de spelers die een carrière op wisten te bouwen in de Major League. Legio andere Cubanen zochten hun geluk in de lagere competities, of braken zelfs helemaal niet door. Van de spelers op deze lijst is meer dan de helft in de afgelopen tien jaar overgelopen.

Om zichzelf te kunnen presenteren aan de Amerikaanse markt, is het ook nog van belang waar en hoe de sporter overloopt. Sinds 2018 mogen spelers van 25 jaar of ouder legaal naar de VS transfereren, maar veel talenten vinden dat moment te laat in hun carrière komen. Dan blijven nog twee opties over. Verdwijn rechtstreeks naar de VS, en je wordt wellicht opgepikt via het draft-systeem, waarbij de verschillende clubs één voor één een talent uit de poule mogen kiezen die aan de slag mag voor een ‘starterssalaris’. Vlucht naar een ander land, zoals Haïti of de Dominicaanse Republiek, en je mag direct onderhandelen over een miljoenencontract.

Verwacht wordt dat Prieto in de komende dagen weer opduikt als aanwinst van een topclub, zoals de naar verluidt geïnteresseerde Kansas City Royals en Miami Marlins. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend, evenals zijn drijfveren om te vertrekken. Voor de Cubaanse nationale ploeg maakt zijn afwezigheid in ieder geval al niet meer uit, die zit de rest van de zomer thuis.

